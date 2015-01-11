» Итоги проведения оперативно-профилактического мероприятия «Район»

26 марта на территории Озерского городского округа в целях стабилизации оперативной обстановки, сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Район».

В мероприятии приняли участие сотрудники Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск, представители Администрации и собрания депутатов Озерского городского округа, народных дружин и Общественного совета при УМВД, сотрудники Управления Росгвардии Челябинской области, частных охранных предприятий и иных взаимодействующих структур.

В ходе проведения операции «Район» сотрудники полиции задержали 5 граждан по подозрению в совершении преступлений.

Выявлено 87 административных правонарушений, из них в области дорожного движения – 17, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность –9, за иные правонарушения – 61.

В ходе отработки жилого сектора сотрудники полиции проверили 12 мест концентрации правонарушителей. Всего за операцию было проверено 153 лица подучетной категории, из них 19 лиц, состоящих под административным надзором, 108 лиц - состоящих на профилактических учетах.

Полицейские совместно с сотрудниками ФПС (МЧС), а также с представителями комиссии по делам несовершеннолетних администрации Озерского городского округа посетили по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах с целью проверки условий их проживания. Всего было посещено 67 подучетных подростков и 40 родителей, отрицательно влияющих на детей. Выявлено 12 фактов неисполнения обязанностей по воспитанию детей.

Проверено 12 объектов торговли (4 торговых точек, реализующих табачную продукцию, 8 торговых точек - алкогольную). Выявлено 2 факта реализации алкогольной продукции несовершеннолетнему. Фактов реализации бестабачной продукции (снюсов) не выявлено.

Также проверено 11 владельцев огнестрельного оружия, выявлено 4 административных правонарушения, из них: 1 по ст. 20.8.4 КоАП РФ (нарушение правил хранения оружия), 3 по ст. 20.11 КоАП РФ (нарушение сроков регистрации оружия).

Сотрудниками Госавтоинспекции совместно с сотрудниками ГОСП проверено 18 транспортных средств, выписано 2 извещения о явке в ОГОСП.

Кроме того, участковыми уполномоченными полиции проведена профилактическая работа с гражданами в жилом секторе. Полицейские раздавали жителям профилактические листовки и рассказали о наиболее распространенных способах совершения мошеннических действий и мерах по их недопущению.

Подобные мероприятия полиция проводит на постоянной основе.

Пресс-служба УМВД России по ЗАТО г. Озерск