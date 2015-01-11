2021-03-31YEKT11:00:00 | Губерния «Курчатов Центр» подарил талантливым школьникам «Музыку сердца» Источник: пресс-служба министерства образования и науки Челябинской области









30 марта в концертном зале им. М.Д. Смирнова Челябинского государственного института культуры состоялось концерт «Музыка сердца» для талантливых школьников Челябинской области.Это событие открыло цикл мероприятий, посвященных первому дню рождения регионального Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Челябинской области «Курчатов Центр».Поприветствовала собравшихся первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова: «Такая творческая среда должна стать основой работы «Курчатов Центра». Направление «искусство» сейчас активно развивается в Центре, и я уверена, что образовательные программы этого направления будут полезны не только тем, кто профессионально занимается искусством, но и тем, кто хочет расширить границы своих возможностей».Руководитель центра Светлана Чистякова презентовала деятельность организации по направлению «Искусство», рассказала об образовательных программах данного направления и особенностях конкурсного отбора на них. «Мы надеемся, что это мероприятие станет праздничным подарком для тех ребят, которые принимают участие в программах нашего Центра, и становятся победителями призерами олимпиад и конкурсов различных уровней. Хочется выразить слова благодарности Адику Абдурахманову и Челябинскому симфоническому оркестру. Нам очень приятно, что «Курчатов Центр» проектами, идеями и концертами поддерживают попечители», – отметила Светлана Чистякова.На концерт были приглашены талантливые школьники Челябинской области, принимающие активное участие в образовательных программах «Курчатов Центра». Уникальным подарком для них стало выступление классического квинтета Челябинского симфонического оркестра.Возможность прикоснуться к прекрасному и погрузиться в мир классической музыки вместе с музыкантами высокого уровня подарил детям Адик Абдурахманов - художественный руководитель и главный дирижёр Челябинского симфонического оркестра, заслуженный артист России, почётный гражданин города Челябинска. Он является членом Попечительского совета «Курчатов Центр» и активно поддерживает Центр.Блистательный музыкант лично провел концерт и рассказал юным слушателям интересные истории о создании шедевров классической музыки. Ярким событием вечера стало выступление «детского симфонического оркестра». Маэстро пригласил на сцену школьников и предложить принять участие в исполнении произведения. Выступление ребят хоть и было шуточным, но вызвало восторженные эмоции.Улыбки зрителей и аплодисменты сопровождали квинтет на протяжении всего концерта. Музыка искренне заинтересовала и впечатлила детей, они охотно и с удовольствием делились впечатлениями после концерта. «Мне понравился концерт, музыканты играли очень красивую музыку. Было интересно слушать истории Адика Абдурахманова. А когда он пригласил нас выйти на сцену, это было, конечно, забавно, но одновременно так волнительно стоять рядом с такими профессионалами», - поделился ученик 10 класса Глеб Висляков.Цикл праздничных мероприятий продолжится и завершится 7 апреля, в День рождения Центра. 31 марта, доцент кафедры русского языка и литературы историко-филологического факультета ЧелГУ Александр Полушкин проведет для школьников лекцию «Литература и/или наука? Научная фантастика - между вымыслом и фактом». 2 апреля состоится обзор научно-популярной литературы издательства «Юрайт». 7 апреля запланировано торжественное мероприятие с участием членов Попечительского и Экспертного советов, партнеров и педагогов «Курчатов Центра». Источник: пресс-служба министерства образования и науки Челябинской области30 марта в концертном зале им. М.Д. Смирнова Челябинского государственного института культуры состоялось концерт «Музыка сердца» для талантливых школьников Челябинской области.Это событие открыло цикл мероприятий, посвященных первому дню рождения регионального Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Челябинской области «Курчатов Центр».Поприветствовала собравшихся первый заместитель министра образования и науки Челябинской области«Такая творческая среда должна стать основой работы «Курчатов Центра». Направление «искусство» сейчас активно развивается в Центре, и я уверена, что образовательные программы этого направления будут полезны не только тем, кто профессионально занимается искусством, но и тем, кто хочет расширить границы своих возможностей».Руководитель центрапрезентовала деятельность организации по направлению «Искусство», рассказала об образовательных программах данного направления и особенностях конкурсного отбора на них. «Мы надеемся, что это мероприятие станет праздничным подарком для тех ребят, которые принимают участие в программах нашего Центра, и становятся победителями призерами олимпиад и конкурсов различных уровней. Хочется выразить слова благодарности Адику Абдурахманову и Челябинскому симфоническому оркестру. Нам очень приятно, что «Курчатов Центр» проектами, идеями и концертами поддерживают попечители», – отметилаНа концерт были приглашены талантливые школьники Челябинской области, принимающие активное участие в образовательных программах «Курчатов Центра». Уникальным подарком для них стало выступление классического квинтета Челябинского симфонического оркестра.Возможность прикоснуться к прекрасному и погрузиться в мир классической музыки вместе с музыкантами высокого уровня подарил детям- художественный руководитель и главный дирижёр Челябинского симфонического оркестра, заслуженный артист России, почётный гражданин города Челябинска. Он является членом Попечительского совета «Курчатов Центр» и активно поддерживает Центр.Блистательный музыкант лично провел концерт и рассказал юным слушателям интересные истории о создании шедевров классической музыки. Ярким событием вечера стало выступление «детского симфонического оркестра». Маэстро пригласил на сцену школьников и предложить принять участие в исполнении произведения. Выступление ребят хоть и было шуточным, но вызвало восторженные эмоции.Улыбки зрителей и аплодисменты сопровождали квинтет на протяжении всего концерта. Музыка искренне заинтересовала и впечатлила детей, они охотно и с удовольствием делились впечатлениями после концерта. «Мне понравился концерт, музыканты играли очень красивую музыку. Было интересно слушать истории Адика Абдурахманова. А когда он пригласил нас выйти на сцену, это было, конечно, забавно, но одновременно так волнительно стоять рядом с такими профессионалами», - поделился ученик 10 классаЦикл праздничных мероприятий продолжится и завершится 7 апреля, в День рождения Центра. 31 марта, доцент кафедры русского языка и литературы историко-филологического факультета ЧелГУ Александр Полушкин проведет для школьников лекцию «Литература и/или наука? Научная фантастика - между вымыслом и фактом». 2 апреля состоится обзор научно-популярной литературы издательства «Юрайт». 7 апреля запланировано торжественное мероприятие с участием членов Попечительского и Экспертного советов, партнеров и педагогов «Курчатов Центра». AzAzA 2021-03-31YEKT11:00:00 Нашли ошибку? 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