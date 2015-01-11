» Челябинск в преддверии чемпионата мира по Го поддержал челлендж «100 ходов»

Источник: филиал ДПШ имени Н.К. Крупской









В Челябинске 27-28 марта прошло первенство Уральского федерального округа по Го среди игроков до 16 лет. В нем приняли участие более 50 человек из Челябинска и Екатеринбурга.Помимо основных поединков, участники первенства поддержали челлендж «100 ходов» в преддверии 41-го чемпионата мира по Го и Всемирного фестиваля Го Genius Extreme, которые в июне этого года состоятся во Владивостоке.По задумке организаторов, участники турниров по Го из разных городов должны сыграть виртуальную партию. Так, игроки Го из Севастополя передали ход уральцам. Участники первенства УрФО свой ход сделали в филиале Дворца пионеров и школьников ДПШ и передали «эстафету» дальше. Свои комбинации уже разыграли представители сообщества Го из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Якутска, Крыма. На очереди Калининград и Вологда.Победителем первенства УрФО среди игроков до 16 лет стал воспитанник челябинского Дворца пионеров и школьников имени Н.К. Крупской Александр Галимов. Второе место занял также представитель ДПШ Михаил Подболотов, а третье место завоевал участник из Екатеринбурга Михаил Розанов.Челябинск является одним из сильнейших центров Го в нашей стране, во многом благодаря труду заслуженного тренера России и мастера спорта России по Го Евгения Панюкова. С 1994 года он обучает логической игре Го во Дворце пионеров и школьников имени Н.К. Крупской. Евгений Леонидович воспитал немало чемпионов, среди которых заслуженный мастер спорта Наталья Ковалева, мастера спорта Дина Бурдакова, Денис Парамонов и Евгений Манахов. Занятия проходят во Дворце пионеров на Алом поле и в филиале в ЖК «Ньютон» для детей 7-16 лет на бесплатной основе.Ссылка на видеоролик о флешмобе и первенстве УрФО по Го: https://youtu.be/PDilt2EUH24 .По материалам пресс-службы филиала ДПШ имени Н.К. Крупской.







Источник: филиал ДПШ имени Н.К. Крупской