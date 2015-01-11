2021-03-31YEKT18:00:00 | Губерния Поддержка малого и среднего бизнеса – один из ключевых приоритетов развития Челябинской области Источник: Центр «Мой бизнес»









На начало 2021 года количество субъектов малого и среднего бизнеса на территории Челябинской области составило 133,5 тыс. единиц. Это на 4,7% меньше, чем в предыдущем году, что сопоставимо с общероссийским уровнем и с уровнем по Уральскому федеральному округу (снижение на 3,9% и 4,4%, соответственно). Но связано это в основном с тем, что субъекты МСП исключены из Единого реестра налоговой службой в связи с непредоставлением в срок необходимых сведений и отчетности, а также неосуществлением операций хотя бы по одному банковскому счету в течение 12 месяцев (недействующие субъекты МСП). Одновременно за 2020 год в регионе зарегистрировалось около 34 тыс. самозанятых (сейчас уже более 40 тыс.). Численность занятых в сфере МСП Челябинской области на конец 2020 года составила 499,4 тыс. человек, или плюс 2,1% к уровню 2019 года (по России – плюс 1,1%).Оборот МСП Челябинской области (без индивидуальных предпринимателей) за прошлый год вырос на 3% и составил 1 257,36 млрд рублей, в то время как по России зафиксировано практически аналогичное увеличение на 3,6%. Уплаченные налоги по специальным налоговым режимам (доходы бюджета от деятельности, в том числе субъектов МСП) в регионе показали снижение на 0,4% – по УрФО на 2,7%, а по России – на 23,5%.«Важность малого и среднего бизнеса для Челябинской области переоценить сложно. По итогам прошлого года каждый третий рубль в экономическом обороте региона и каждый третий работающий – это сектор МСП. Именно поэтому губернатор Алексей Леонидович Текслер ставит перед всем региональным правительством задачу активно поддерживать малый и средний бизнес, выстраивать конструктивный диалог с деловыми объединениями и самими предпринимателями, дорабатывать нормативно-правовую базу с учетом их интересов», – комментирует заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.Немалое влияние на динамику развития малого и среднего предпринимательства в 2020 году оказала пандемия коронавируса. Правительство Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером включилось во все федеральные программы сохранения занятости и финансовой устойчивости бизнеса, параллельно



вовлечение граждан в самозанятость, включая финансовые меры поддержки (микрозаймы) и проведение мероприятий (образовательные услуги);







предоставление центром «Мой Бизнес» («Территория Бизнеса») поддержки начинающим предпринимателям, грантов социальным предприятиям и офисов ГБУ Челябинской области «Инновационный Бизнес-инкубатор»;







всестороннюю поддержку действующих предпринимателей (финансовая (поручительства и микрозаймы), экспортная, консультационная, информационная и образовательная).



Также утверждены порядки по предоставлению субсидии центру «Мой бизнес» Челябинской области на 2021 год за счет областного и федерального бюджетов. Общий объем финансирования составляет 234,5 млн рублей. Средства будут направлены на:



оказание поддержки не менее чем 573 самозанятым гражданам;







оказание услуг более чем 5 тыс. граждан, желающих вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям;







оказание комплексных услуг более чем 2 тыс. субъектов МСП;







обеспечение объема финансовой поддержки в размере не менее 1 млрд рублей субъектам МСП при гарантийной поддержке «Территории Бизнеса»;







предоставление не менее чем 187 микрозаймов субъектам МСП.



В 2020 году расширены сферы деятельности, в которых может применяться патентная система налогообложения (ПСН). Это позволит большинству предпринимателей плавно перейти на ПСН с ЕНВД после отмены последнего с 2021 года. Одновременно усовершенствовано законодательство по «налоговым каникулам».В настоящее время, несмотря на снятие практически всех ковидных ограничений, в Челябинской области продолжается мониторинг ситуации в сфере малого и среднего предпринимательства. Губернатор поставил задачу уменьшить ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) до минимального уровня, а также расширить перечни видов деятельности, при которых может применяться патентная система налогообложения, в отношении субъектов МСП, осуществляющих деятельность в отраслях, пострадавших от коронавируса и наиболее медленно восстанавливающихся. Соответствующие законопроекты уже внесены Алексеем Текслером в Законодательное Собрание Челябинской области и будут рассмотрены на очередном заседании в апреле 2021 года. Источник: Центр «Мой бизнес»На начало 2021 года количество субъектов малого и среднего бизнеса на территории Челябинской области составило 133,5 тыс. единиц. Это на 4,7% меньше, чем в предыдущем году, что сопоставимо с общероссийским уровнем и с уровнем по Уральскому федеральному округу (снижение на 3,9% и 4,4%, соответственно). Но связано это в основном с тем, что субъекты МСП исключены из Единого реестра налоговой службой в связи с непредоставлением в срок необходимых сведений и отчетности, а также неосуществлением операций хотя бы по одному банковскому счету в течение 12 месяцев (недействующие субъекты МСП). Одновременно за 2020 год в регионе зарегистрировалось около 34 тыс. самозанятых (сейчас уже более 40 тыс.). Численность занятых в сфере МСП Челябинской области на конец 2020 года составила 499,4 тыс. человек, или плюс 2,1% к уровню 2019 года (по России – плюс 1,1%).Оборот МСП Челябинской области (без индивидуальных предпринимателей) за прошлый год вырос на 3% и составил 1 257,36 млрд рублей, в то время как по России зафиксировано практически аналогичное увеличение на 3,6%. Уплаченные налоги по специальным налоговым режимам (доходы бюджета от деятельности, в том числе субъектов МСП) в регионе показали снижение на 0,4% – по УрФО на 2,7%, а по России – на 23,5%.«Важность малого и среднего бизнеса для Челябинской области переоценить сложно. По итогам прошлого года каждый третий рубль в экономическом обороте региона и каждый третий работающий – это сектор МСП. Именно поэтому губернатор Алексей Леонидович Текслер ставит перед всем региональным правительством задачу активно поддерживать малый и средний бизнес, выстраивать конструктивный диалог с деловыми объединениями и самими предпринимателями, дорабатывать нормативно-правовую базу с учетом их интересов», – комментирует заместитель губернатора Челябинской области.Немалое влияние на динамику развития малого и среднего предпринимательства в 2020 году оказала пандемия коронавируса. Правительство Челябинской области во главе с губернаторомвключилось во все федеральные программы сохранения занятости и финансовой устойчивости бизнеса, параллельно дополняя их региональными мерами . В результате через различные институты поддержки – федеральные и региональные – бизнесу оказана помощь на общую сумму более 30 млрд рублей, что позволило сохранить в общей сложности более 170 тыс. рабочих мест.Также мероприятия по поддержке МСП реализуются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Основной платформой для этого служит центр «Мой Бизнес». В 2020 году он предоставил более 58 тыс. услуг. В том числе выдано 210 микрозаймов на общую сумму 533 млн рублей и 91 поручительство по банковским кредитам на 651 млн рублей, благодаря чему бизнесу удалось привлечь более 1,5 млрд руб. кредитных средств.111 южноуральских предпринимателей стали резидентами коворкинга «Мой бизнес» и Центра бизнес-инкубирования. Увеличено количество объектов государственного и муниципального имущества, предоставляемых на льготных условиях субъектам МСП, до почти 1,5 тыс. единиц.Помощь получили 362 экспортера, 80 субъектов МСП заключили 127 экспортных контрактов на общую сумму более 22 млн долларов США. Открыты филиалы центра «Мой Бизнес» в Кыштыме и Магнитогорске, продолжает работу центр в Златоусте. В мероприятиях, направленных на популяризацию предпринимательства, приняли участие более 15 тыс. человек. По итогам создано 358 субъектов МСП.При содействии Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в 2020 году создано 2 кооператива, 63 сельхозпроизводителя приняло участие в бизнес-миссиях и других мероприятиях. Выданы гранты «Агростартап» 23 фермерам на общую сумму 60 млн руб., а 10 сельхозкооперативам – субсидии на 20,8 млн.В целях дальнейшей реализации нацпроекта буквально на днях в регионе трансформирована подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области» на 2021–2025 годы. Ее финансирование из областного и федерального бюджетов за весь период реализации составит более 1 млрд рублей. Средства будут направлены на:вовлечение граждан в самозанятость, включая финансовые меры поддержки (микрозаймы) и проведение мероприятий (образовательные услуги);предоставление центром «Мой Бизнес» («Территория Бизнеса») поддержки начинающим предпринимателям, грантов социальным предприятиям и офисов ГБУ Челябинской области «Инновационный Бизнес-инкубатор»;всестороннюю поддержку действующих предпринимателей (финансовая (поручительства и микрозаймы), экспортная, консультационная, информационная и образовательная).Также утверждены порядки по предоставлению субсидии центру «Мой бизнес» Челябинской области на 2021 год за счет областного и федерального бюджетов. Общий объем финансирования составляет 234,5 млн рублей. Средства будут направлены на:оказание поддержки не менее чем 573 самозанятым гражданам;оказание услуг более чем 5 тыс. граждан, желающих вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям;оказание комплексных услуг более чем 2 тыс. субъектов МСП;обеспечение объема финансовой поддержки в размере не менее 1 млрд рублей субъектам МСП при гарантийной поддержке «Территории Бизнеса»;предоставление не менее чем 187 микрозаймов субъектам МСП.В 2020 году расширены сферы деятельности, в которых может применяться патентная система налогообложения (ПСН). Это позволит большинству предпринимателей плавно перейти на ПСН с ЕНВД после отмены последнего с 2021 года. Одновременно усовершенствовано законодательство по «налоговым каникулам».В настоящее время, несмотря на снятие практически всех ковидных ограничений, в Челябинской области продолжается мониторинг ситуации в сфере малого и среднего предпринимательства. Губернатор поставил задачу уменьшить ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) до минимального уровня, а также расширить перечни видов деятельности, при которых может применяться патентная система налогообложения, в отношении субъектов МСП, осуществляющих деятельность в отраслях, пострадавших от коронавируса и наиболее медленно восстанавливающихся. Соответствующие законопроекты уже внесеныв Законодательное Собрание Челябинской области и будут рассмотрены на очередном заседании в апреле 2021 года. AzAzA 2021-03-31YEKT18:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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