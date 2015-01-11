Региональный минпром усиливает взаимодействие с органами местного самоуправления в сфере природопользования

В соревновании, проходившем на территории городского шахматного клуба, приняли участие 28 человек, представители образовательных организаций №№ 33, 23, 21, 30, 39, 32, 24, 27 и двое участников дошкольного возраста Подробнее
Центр «Мой бизнес» запускает акселерационную программу «Готовый продукт» для сельскохозяйственных производителей Челябинской области. Ее главная цель – сделать фермерскую продукцию качественной и доступной, вывести агробизнес на новый уровень.
Актуальным проблемам использования источников водоснабжения - подземных и поверхностных водных объектов, а также вопросам муниципального контроля за использованием и охраной недр был посвящен круглый стол «О взаимодействии органов государственной власти и местного самоуправления Челябинской области по вопросам природопользования», организованный региональным министерством промышленности, новых технологий и природных ресурсов.Специалисты министерства, а также Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу по Челябинской области (Челябинскнедра) и Управления Росреестра по Челябинской области выступили с докладами перед приглашенными представителями администраций муниципальных районов и городских округов области. Круглый стол собрал более 70-ти экспертов.«Прямой диалог органов государственной власти и местного самоуправления очень важен. На таких встречах мы можем детально обсудить с муниципалитетами интересующие их вопросы. Специалисты могут тут же что-то уточнить, получить консультацию. Кроме того, такой формат общения позволяет представителям муниципальных образований обменяться мнениями, услышать о практике других территорий. Природный блок регионального минпрома в своей работе основной акцент делает на информированность тех, кто является участником осуществляемых нами процедур. Поэтому мы обязательно будем проводить подобные мероприятия по отдельным темам, в том числе, с учетом предложений органов местного самоуправления», - говорит замминистра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области МаринаШаповаленко.Были подробно рассмотрены такие вопросы, как:- оформление прав пользования подземными и поверхностными водными объектами;- установление и соблюдение границ зон санитарной охраны источников водоснабжения;- резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на случай возникновения чрезвычайной ситуации;- муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с их добычей и др.Эксперты Росреестра рассказали об административном производстве по материалам муниципального земельного контроля, о регистрации прав собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества, а также о том, зачем вносить в Единый реестр недвижимости сведения об отсутствующих правообладателях объектов недвижимости, и как правильно это делать.Специалисты природного блока напоминают, что на официальном сайте министерства размещена информация по вопросам природопользования в части полномочий регионального минпрома, которая регулярно обновляется.Формат круглого стола для специалистов на актуальную тему доказал свою эффективность, поэтому областное министерство промышленности будет и дальше организовывать и проводить подобные мероприятия, посвящённые разным вопросам, входящим в его компетенцию.