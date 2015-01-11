С 1 апреля южноуральские семьи будут получать пособие на детей от 3 до 7 лет по новым правилам

Правительством Российской Федерации утверждены правила назначения пособия для малообеспеченных семей на детей от 3 до 7 лет включительно. Правила начнут действовать 1 апреля.

В соответствии с указом Президента Российской Федерации пособие будет назначаться в размере 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума.

В 2021 году пособия малообеспеченным семьям на детей от трех до семи лет будут назначаться в размере 50%, 75% и 100% прожиточного минимума на ребенка. Соответствующий указ 10 марта 2021 года подписал Президент РФ Владимир Путин. Размер пособий будет зависеть от доходов семьи. Так, базовым размером пособия останется 50% детского прожиточного минимума (5 982 рубля). Если же при получении этих средств среднедушевой доход семьи все равно не достигнет регионального прожиточного минимума, выплата составит 75% детского прожиточного минимума (8 973 рубля). На 100% детского прожиточного минимума (11 965 рублей) семья сможет рассчитывать, если для выхода из бедности ей будет недостаточно 75%.

«В Челябинской области ежемесячная денежная выплата предоставляется на более чем 95 тысяч детей в возрасте от трех до семи лет, – прокомментировала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина. – Отработано межведомственное взаимодействие с ПФР, Росреестром, налоговой службой, которые будут предоставлять данные об имуществе и доходах заявителей и членов их семей. Тем, кто уже получает ежемесячную денежную выплату на детей от 3 до 7 лет, необходимо обратиться за перерасчетом, который будет сделан за период с 1 января 2021 года. Заявления можно подавать в период с апреля и до конца года. Новым получателям пособие будет назначаться с 1 апреля по новым правилам».

Учет имущества при расчете ежемесячной денежной выплаты

Помимо размера, изменились и правила назначения выплаты. Прежде всего учтен так называемый имущественный критерий. Семья может владеть квартирой, жилым домом, дачей, земельным участком, гаражом, автомобилем, мотоциклом, трактором и лодкой одновременно и получать пособие при выполнении определенных условий.

В случае если семье принадлежат несколько квартир и площадь на каждого члена семьи более 24 квадратных метров, то семья не будет иметь права на ежемесячную денежную выплату. Исключение составляют квартиры, полученные многодетными семьями в качестве мер социальной поддержки. Аналогичная норма действует и при наличии нескольких жилых домов, в случае если в совокупности на члена семьи площадь составляет более 40 квадратных метров.

Если в собственности у семьи есть земельный участок, то его общая площадь не должна превышать 0,25 га (или 1 гектар, если участок расположен в сельской местности).

Два автомобиля или мотоцикла (и соответственно два гаража и два машино-места) может быть только в многодетной семье либо семье, членами которой являются инвалиды, или если транспортное средство было получено в качестве меры социальной поддержки. Семьи с новыми (до пяти лет) мощными (свыше 250 л.с.) автомобилями не смогут получить пособие, за исключением тех случаев, когда речь идет о семье с четырьмя и более детьми, и это микроавтобус, в котором более пяти посадочных мест.

Во владении у семьи может быть только одна единица самоходной техники (трактор, комбайн и т.д.) младше пяти лет. Более старые транспортные средства при оценке нуждаемости не учитываются.

У семьи также может быть в собственности одно нежилое помещение, а кроме того, один катер или моторная лодка младше пяти лет. Маломерные суда старше пяти лет при оценке нуждаемости не учитываются.

Годовой доход от процентов по имеющимся у семьи банковским вкладам не должен превышать прожиточный минимум (это вклад, в среднем не превышающий 250 тыс. рублей).

Правило нулевого дохода

Еще один важный момент — «правило нулевого дохода». Оно предполагает, что родители могут получать выплату на ребенка, только если сами имеют какой-то источник дохода (не только пособия) или у них есть объективные причины не работать. Если родитель получает стипендию (то есть еще учится), работает, имеет доход от предпринимательства или пенсию, он может получать пособие.

Нулевой доход у получателей пособий может быть только по объективным причинам. Это безработица (нужна официальная регистрация в центрах занятости), длительное лечение, уход за ребенком до трех лет, уход за инвалидом, за пожилым родственником старше 80 лет, служба в армии и трехмесячный период после службы, обучение по очной форме. В многодетной семье один из родителей может иметь нулевой доход — предполагается, что он не работает, посвящая свое время детям. Также «правило нулевого дохода» не распространяется на одиноких родителей.

Для расчета нуждаемости органы соцзащиты используют сведения о доходах, полученных семьей за год, предшествующий четырем месяцам до назначения выплаты. То есть если семья обратится в апреле этого года, то будут оцениваться ее доходы с декабря 2019-го по ноябрь 2020 года включительно. Такой период обусловлен квартальной периодичностью отчетности, подаваемой работодателями в налоговую службу.

В расчетах будут учитываться зарплата и авторские гонорары, доходы от предпринимательской деятельности (включая самозанятых) и сдачи имущества в аренду, пенсии, стипендии, алименты и социальные выплаты.

Повышение доступности

В 2020 году совершеннолетние дети не учитывались в составе семьи при расчете нуждаемости. Но если ребенок учится очно, он чаще всего продолжает находиться на содержании у родителей. В связи с этим теперь при расчете среднедушевого дохода семьи будут учитываться дети в возрасте до 23 лет (не состоящие в браке), если они обучаются очно.

Кроме того, в 2020 году граждане, взявшие ребенка под опеку, не могли обратиться за пособием на него. Дело в том, что опекаемый ребенок считается находящимся на государственном обеспечении. Однако, поскольку ребенок проживает в семье, рассматривать уровень его финансового благополучия в отрыве от семейного дохода неправильно, так как условия, в которых он живет, напрямую зависят от уровня дохода в семье опекунов. С 2021 года правила были изменены, и теперь дети, находящиеся под опекой, будут учитываться в составе семьи при оценке ее нуждаемости. То есть семьи смогут получать пособие на детей от трех до семи лет и на опекаемых детей. При этом денежные средства на содержание опекаемых детей, их имущество, а также доходы опекуна и членов его семьи и их имущество будут учитываться при определении права на ежемесячную денежную выплату.

Еще одно нововведение в правилах касается семей, где воспитываются дети с инвалидностью. В прошлом году компенсационная выплата гражданам, осуществляющим уход за такими детьми, учитывалась в составе доходов семьи. В ряде случае это приводило к тому, что среднедушевой доход лишь незначительно превышал планку прожиточного минимума. С апреля 2021 года эти выплаты не будут учитываться в составе доходов семьи при оценке нуждаемости.

Срок перехода на новые правила

Семьям, которые после 1 апреля 2021 года впервые обратятся за назначением выплаты, ежемесячное пособие будет назначено на 12 месяцев с учетом новых требований.

Семьи, которым по состоянию на 1 апреля 2021 года ежемесячная выплата уже была назначена на 12 месяцев, могут обратиться за ее назначением в новом размере до конца 2021 года.

Для этого необходимо заполнить заявление на назначение выплаты на портале госуслуг, в органах соцзащиты или МФЦ. При этом новые правила предусматривают возможность дорабатывать заявление. Если гражданин допустил техническую ошибку или описку в заявлении, органы соцзащиты не будут отказывать в назначении выплаты в связи с предоставлением недостоверных сведений, а вернут заявление на доработку. Такая мера призвана сократить процедуру оформления пособия.

После подачи заявления органы соцзащиты проверят доход и имущество, после чего примут решение о назначении (либо в отказе в назначении) ежемесячной выплаты в новом размере. Тем семьям, которым пособие будет назначено в новом размере, сделают доплату за первые три месяца 2021 года.

Если семья не отвечает новым критериям, у нее сохранится право получать ранее назначенное пособие до истечения срока.

В случае же если семья получала выплату в январе-марте, а в апреле срок получения пособия уже истек в связи с достижением ребенком возраста восьми лет, у нее сохраняется право до конца года обратиться за расчетом доплаты к ранее полученному пособию с учетом новых правил определения его размера.

Дальнейшее совершенствование

Для вопросов и жалоб по назначению пособий будет создан отдельный канал обратной связи. Граждане смогут обратиться в органы соцзащиты через портал госуслуг. Воспользовавшись сервисом, семьи получат развернутую консультацию по вопросам отклонения заявления или исчерпывающие разъяснения, как именно его доработать.

Минтруд также намерен анализировать поступающие от граждан сведения, чтобы и дальше совершенствовать правила предоставления выплаты.

Подробнее о правилах назначения пособий на детей от 3 до 7 лет на сайте министерства труда и социальной защиты России.

Источник: https://m.pravmin74.ru

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/46431/