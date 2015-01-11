Управление МЧС предупредило об усилении ветра в Челябинской области

Сегодня, 1 апреля, в Челябинской области ожидаются порывы ветра до 22 м/с. О штормовом предупреждении со ссылкой на Челябинский гидрометцентр сообщили в пресс-службе МЧС.

Синоптики прогнозируют дождь со снегом.

При усилении ветра МЧС рекомендует ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал на улице, то необходимо укрыться в подъездах зданий. Небезопасно прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, за рекламными щитами и деревьями.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-chelyabinskoy-oblasti-ozhidaetsya-usilenie-vetra/