Челябинск поддержит акцию «Зажги синим»

Источник: Управление общественных связей Правительства Челябинской области2 апреля столица Южного Урала присоединится к акции «Зажги синим», которая проводится в поддержку Всемирного дня распространения информации об аутизме. В этот день синюю подсветку включат на знаковых зданиях города и достопримечательностях, в том числе на телебашне.Целью акции является привлечение внимания общества к проблеме аутизма, изменение отношения к людям, страдающим этим синдромом, и семьям, где воспитываются такие дети.Поддержать акцию может любой желающий. Для этого предлагается подсветить синей лампой окна дома или офиса, надеть элементы одежды синего цвета или украсить общественные пространства атрибутами соответствующей цветовой гаммы, сфотографироваться в синем и сделать тематические посты в соцсетях с хэштегами #зажгисиним и #2апреля. В этот день организаторы акции призывают поддержать благотворительные организации, которые помогают людям с аутизмом.Также 2 апреля в Челябинске, в ледовом дворце «Уральская молния» с 21:30 до 23:00 состоится ночной сеанс массового катания, приуроченный ко Всемирному дню распространения информации об аутизме.Гостями мероприятия станут семьи, воспитывающие детей с ментальными особенностями в развитии, а также неравнодушные жители Челябинска. В рамках сеанса будет организована развлекательная программа для участников, игры, конкурсы и подарки для детей.