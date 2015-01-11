» Предприниматели Челябинской области могут получить заем на льготных условиях

Центр «Мой бизнес» продолжает прием заявок от предпринимателей Челябинской области на получение финансовой помощи. На сегодняшний день этой возможностью уже воспользовались 375 предприятий, объем поддержки составил 1,1 млрд рублей.В центре «Мой бизнес» действуют шесть программ микрофинансирования. Согласно их условиям предприниматель может получить от 100 тыс. до 5 млн рублей на оборотные и инвестиционные цели. Ставка варьируется от 4,5% до 6,75% годовых. Особые условия действуют для бизнеса моногородов – ставка от 2,25%.«Финансовая поддержка остается одной из самых востребованных услуг центра «Мой бизнес» Челябинской области. Это можно объяснить тем, что результат такой поддержки всегда наглядный, его легко ощутить. Так, компания «Руссмаш» благодаря займу приобрела новое оборудование, кафе «Брайтсайд» из Миасса реструктуризировало банковский кредит, кондитерская «Andrew Baker» переехала в новое помещение и создала современный интерьер. Таких примеров много, и все они свидетельствуют о том, что наши программы комфортны и выгодны для бизнеса», – прокомментировала Ирина Пронина, директор департамента привлечения центра «Мой бизнес».Узнать подробные условия получения данной финансовой поддержки можно на официальном сайте института развития. Задать интересующие вопросы можно по единому номеру 8-800-350-24-74 или на очной консультации по следующим адресам:г. Челябинск, ул. Российская, 110, к.1, (2 этаж); г. Магнитогорск, пр. Ленина, 70 (3 этаж); г. Златоуст, пр-кт им. Ю.А. Гагарина, 3 мкр, д. 43 (3 этаж); г. Кыштым, ул. Калинина, д. 201 (3 этаж) Работа центра «Мой бизнес» («Территории Бизнеса») осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».