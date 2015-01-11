» Центр «Мой бизнес» поможет сельскохозяйственным производителям вывести свое дело на новый уровень

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Центр «Мой бизнес» запускает акселерационную программу «Готовый продукт» для сельскохозяйственных производителей Челябинской области. Ее главная цель – сделать фермерскую продукцию качественной и доступной, вывести агробизнес на новый уровень.Благодаря этой программе сельхозтоваропроизводители региона смогут определить цели и стратегии развития своего бизнеса, разработать ассортимент и продающую упаковку товара, оформить все необходимые разрешительные документы, вместе со специалистами проработать каналы сбыта продукции. Курс будет длиться три месяца. «Программу «Готовый продукт» мы уже проводим второй раз. Прошлогодние итоги показали отличные результаты: курс помог некоторым фермерам перевести бизнес в онлайн, другим – открыть новое направление, третьим – сертифицировать продукцию и выйти на новые рынки сбыта», – прокомментировала Ольга Третьякова, контент-директор центра «Мой бизнес» Челябинской области. Максимальная стоимость участия в программе – 100 тыс. рублей. При этом центр «Мой бизнес» Челябинской области готов софинансировать 80% от этой суммы. 20% оплачивает сам участник. Принять участие в акселераторе могут 15 сельскохозяйственных производителей. Заявки принимаются до 15 апреля по ссылке. Узнать информацию о предстоящих мероприятиях центра «Мой бизнес» можно на официальном сайте . Задать интересующие вопросы можно по единому номеру 8-800-350-24-74 или на очной консультации по следующим адресам:г. Челябинск, ул. Российская, 110, к.1, (2 этаж);

г. Магнитогорск, пр. Ленина, 70 (3 этаж);

г. Златоуст, пр-кт им. Ю.А. Гагарина, 3 мкр, д. 43 (3 этаж);

г. Кыштым, ул. Калинина, д. 201 (3 этаж) Работа центра «Мой бизнес» («Территории Бизнеса») осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».