» «Великому Чердаку» - 13 лет

Источник: министерство культуры Челябинской области









С 25 марта в Челябинском государственном институте культуры работает выставка «Великий Чердак»: 13 лет. Выставка студенческих работ». «В 2008 году в институте было принято решение оборудовать в мансарде третьего корпуса художественные мастерские. Взглянув на новое место для своих классов, Константин Владимирович Фокин сказал, что это чердак. Но пусть это будет «Великий Чердак». Вот так и возникло художественное объединение в нашем вузе»,– поделился воспоминаниями ректор ЧГИК Владимир Рушанин.За 13 лет существования художественного объединения почти 100 студентов вуза были в его рядах. Участники «Великого Чердака» – студенты направления подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» и преподаватели кафедры декоративно-прикладного искусства под руководством Константина Фокина стали авторами масштабных росписей фойе в третьем корпусе ЧГИК, принимали участие во многих художественных выставках Челябинска. Яркие и талантливые выпускницы Анна Ржавитина и Маргарита Габидуллина стали членами Союза художников России и сегодня работают рядом со своим педагогом на кафедре декоративно-прикладного искусства ЧГИК.На выставке представлено более 70 работ художественного объединения «Великий Чердак» разных лет, жанров и техник: копии, учебные постановки (натюрморты и живая натура), этюды, выполненные на пленэре, композиции по впечатлениям пленэрных практик. Большинство работ выполнено акварелью и темперой.Графические и живописные работы исполнены в особом стиле, присущем художественному руководителю объединения «Великий Чердак» Константину Фокину. Константин Владимирович – яркий представитель поколения художников-семидесятников. В его творчестве прослеживается стремление продолжить традиции классического отечественного и зарубежного искусства, начиная от эпохи Возрождения и древнерусской иконописи, включая течения в искусстве XX века.