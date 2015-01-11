» Молодым южноуральским ученым вручили свидетельства о присуждении грантов Президента Российской Федерации

В Екатеринбурге сегодня состоялась торжественная церемония вручения свидетельств о присуждении грантов Президента Российской Федерации молодым ученым – победителям конкурса 2021 года. Награждение провел полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.Гранты Президента России получили пятеро южноуральских представителей науки: Екатерина Краснопеева (ЧелГУ), Ринат Фаткуллин и Денис Винник (ЮУрГУ), Максим Шекшеев и Иван Пыталев (МГТУ им. Г.И.Носова).В церемонии в качестве победителей конкурса на получение грантов присутствовал 21 ученый из институтов Уральского отделения Российской академии наук и семи университетов, расположенных в Свердловской, Тюменской и Челябинской областях.В своем выступлении Владимир Якушев подчеркнул, что «присутствующая здесь молодежь – это настоящее и будущее нашей науки, наша гордость и надежда на новые открытия и выдающиеся достижения. Именно ваша амбициозность, целеустремленность, энергия и талант способны обеспечить качественный прорыв в развитии Уральского федерального округа и всей страны».Работы победителей – это научные исследования, направленные на широкое применение современных технологий в сфере производства, экологии, в различных областях социальной жизни. Главными критериями оценки научных работ выступает их практическая значимость и востребованность с точки зрения приоритетов развития страны.При этом полпред отметил большой охват областей научного знания, в которых работают победители конкурса: от решений проблем накопленного экологического ущерба, мониторинга социального здоровья жителей Арктического региона и до повышения эффективности каналов доставки лазерного излучения в промышленности и медицине.В рамках национального проекта «Наука» работа по продвижению работ молодых ученых будет, безусловно, продолжена.«Получение гранта Президента России – огромная честь и большая ответственность. Но главное – это стимул для дальнейшей самореализации, для раскрытия вашего научного и творческого потенциала. Уверен, что так и будет!» – сказал в заключение своего выступления молодым ученым Владимир Якушев.«Вы – элита нашей страны, поскольку никакая страна не может существовать без науки», – констатировал полпред.