» Челябинская область презентует свои туристические возможности на выставке «Интурмаркет»

Сегодня в Москве открылась XVI Международная туристическая выставка «Интурмаркет – 2021», где потенциал Южного Урала представлен яркой интерактивной экспозицией. Гости стенда смогут сделать селфи с метеоритом, попробовать вкуснейшие сыры и конфеты, получить сувенир в подарок и, конечно, запланировать отпуск в Челябинскую область.Общая концепция южноуральского стенда заключается в идее «пять дней – пять видов туризма». На стенде представлены познавательный (экскурсия в Государственный исторический музей Южного Урала), гастрономический, промышленный, санаторно-оздоровительный туризм, а также активный отдых.«Мы хотим показать нашим гостям, что даже недельный отпуск в Челябинской области может быть интересным, запоминающимся, а каждый день будет не похож на предыдущий, – говорит директор АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» Валерий Денисенко. – Южный Урал готов предложить такие уникальные впечатления, как сытная трапеза с жарким из косули и черемуховым тортом, мастер-класс по гравюре, посещение крупнейшего в России металлургического комбината – Магнитогорского. А завершением отпуска станет отдых и spa-процедуры в санаториях, чтобы с новыми силами вернуться домой».На стенде работают представители Златоустовской оружейной фабрики, Магнитогорского металлургического комбината, муниципальных центров развития туризма из Златоуста и Сатки и туроператоры. Здесь же можно познакомиться с местной гастрономией: конфетами фабрики «ЮжУралКондитер», продукцией сыроварни «Известной» (г. Миасс), минеральной водой санатория «Карагайский бор».Кроме того, посетители могут сделать селфи с метеоритом и сразу же распечатать его на инста-принтере. Каждый десятый при этом получит гарантированный подарок.В деловой программе выставки также запланирован доклад заместителя губернатора Челябинской области Егора Ковальчука по развитию промышленного туризма.