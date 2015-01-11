2021-04-01YEKT15:00:00 | Губерния Челябинская область презентует свои туристические возможности на выставке «Интурмаркет» Источник: АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области»









Сегодня в Москве открылась XVI Международная туристическая выставка «Интурмаркет – 2021», где потенциал Южного Урала представлен яркой интерактивной экспозицией. Гости стенда смогут сделать селфи с метеоритом, попробовать вкуснейшие сыры и конфеты, получить сувенир в подарок и, конечно, запланировать отпуск в Челябинскую область.Общая концепция южноуральского стенда заключается в идее «пять дней – пять видов туризма». На стенде представлены познавательный (экскурсия в Государственный исторический музей Южного Урала), гастрономический, промышленный, санаторно-оздоровительный туризм, а также активный отдых.«Мы хотим показать нашим гостям, что даже недельный отпуск в Челябинской области может быть интересным, запоминающимся, а каждый день будет не похож на предыдущий, – говорит директор АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» Валерий Денисенко. – Южный Урал готов предложить такие уникальные впечатления, как сытная трапеза с жарким из косули и черемуховым тортом, мастер-класс по гравюре, посещение крупнейшего в России металлургического комбината – Магнитогорского. А завершением отпуска станет отдых и spa-процедуры в санаториях, чтобы с новыми силами вернуться домой».На стенде работают представители Златоустовской оружейной фабрики, Магнитогорского металлургического комбината, муниципальных центров развития туризма из Златоуста и Сатки и туроператоры. Здесь же можно познакомиться с местной гастрономией: конфетами фабрики «ЮжУралКондитер», продукцией сыроварни «Известной» (г. Миасс), минеральной водой санатория «Карагайский бор».Кроме того, посетители могут сделать селфи с метеоритом и сразу же распечатать его на инста-принтере. Каждый десятый при этом получит гарантированный подарок.В деловой программе выставки также запланирован доклад заместителя губернатора Челябинской области Егора Ковальчука по развитию промышленного туризма. Источник: АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области»Сегодня в Москве открылась XVI Международная туристическая выставка «Интурмаркет – 2021», где потенциал Южного Урала представлен яркой интерактивной экспозицией. Гости стенда смогут сделать селфи с метеоритом, попробовать вкуснейшие сыры и конфеты, получить сувенир в подарок и, конечно, запланировать отпуск в Челябинскую область.Общая концепция южноуральского стенда заключается в идее «пять дней – пять видов туризма». На стенде представлены познавательный (экскурсия в Государственный исторический музей Южного Урала), гастрономический, промышленный, санаторно-оздоровительный туризм, а также активный отдых.«Мы хотим показать нашим гостям, что даже недельный отпуск в Челябинской области может быть интересным, запоминающимся, а каждый день будет не похож на предыдущий, – говорит директор АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области». – Южный Урал готов предложить такие уникальные впечатления, как сытная трапеза с жарким из косули и черемуховым тортом, мастер-класс по гравюре, посещение крупнейшего в России металлургического комбината – Магнитогорского. А завершением отпуска станет отдых и spa-процедуры в санаториях, чтобы с новыми силами вернуться домой».На стенде работают представители Златоустовской оружейной фабрики, Магнитогорского металлургического комбината, муниципальных центров развития туризма из Златоуста и Сатки и туроператоры. Здесь же можно познакомиться с местной гастрономией: конфетами фабрики «ЮжУралКондитер», продукцией сыроварни «Известнй» (г. Миасс), минеральной водой санатория «Карагайский бор».Кроме того, посетители могут сделать селфи с метеоритом и сразу же распечатать его на инста-принтере. Каждый десятый при этом получит гарантированный подарок.В деловой программе выставки также запланирован доклад заместителя губернатора Челябинской области Егора Ковальчука по развитию промышленного туризма. AzAzA 2021-04-01YEKT15:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Региональный центр развития туризма примет участие в международной выставке

Стенд Челябинской области был отмечен широким кругом экспертов на крупной т ...

Челябинская область представит свой туристический потенциал на Международно ...

Южноуральские фотографы покажут красоту родного края на выставке в Мадриде

О работе Магнитогорского металлургического комбината узнают страны ШОС {comments_news}