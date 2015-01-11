Прививка от коронавируса для призывников из Челябинской области останется добровольной

В Челябинской области стартовала весенняя призывная кампания: военкоматы планирут призвать на службу более 3 300 южноуральцев. Молодые люди будут востребованы во всех видах войск.
«Мы не имеем права рисковать здоровьем призывников. Поэтому в призывных пунктах, в поезде или в самолете молодые люди будут обеспечены масками и антисептиками. Перед отправкой призывники обязательно пройдут тестирование на COVID-19»,
— рассказал военный комиссар Челябинской области, полковник Андрей Максуров.
Насильно ставить прививку от коронавируса призывникам не будут. Но при желании они смогут привиться уже во время прохождения срочной службы.
«Чтобы пройти вакцинацию в воинской части, необходимо обратиться в медпункт»,
— отметил начальник центра военно-врачебной экспертизы Андрей Сорвилов.
Военные замечают, что медкомиссию сейчас успешно проходят лишь 75,4% призывников. Остальные жалуются на плоскостопие, сколиоз, проблемы с давлением и бронхиальную астму.
Процент призывников, уклоняющихся от службы, уменьшается с каждым годом. Это происходит благодаря военно-патриотическому воспитанию, развитию таких движений, как Юнармия. Кроме того, служба в армии помогает молодым людям при дальнейшем трудоустройстве, а также открывает другие дополнительные возможности.
Также армия позволяет не отказываться от любимого дела. Например, спортсмены могут служить в специальных спортивных ротах, а начинающие ученые идут в военно-научные роты. Кроме того, небольшая часть молодых людей, прошедший строгий отбор, попадает в престижный Президентский полк.
https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-chelyabinskoy-oblasti-s-1-aprelya-nachinaetsya-vesennyaya-prizyvnaya-kampaniya/