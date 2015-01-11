2021-04-02YEKT08:00:00 | Губерния Ярмарка «АгроПродЭкспо» с благотворительной ноткой открылась в Челябинске Источник: пресс-центр минсельхоза Челябинской области









Приобрести фермерские продукты и поучаствовать в благотворительном марафоне помощи тяжелобольным детям регионального фонда «Родная» смогут посетители региональной ярмарки «АгроПродЭкспо», открывшейся 1 апреля в челябинском Дворце спорта «Юность». В рамках выставки-ярмарки также состоялся дегустационный конкурс, сообщает минсельхоз.Мероприятие проходит в соответствии с постановлением губернатора Челябинской области о выставочно-конгрессной деятельности, при поддержке областного министерства сельского хозяйства, администрации Челябинска и регионального Союза женщин Челябинской области.«Самые массовые посетители любой ярмарки и выставки это, конечно, женщины. Хочу обратить внимание, что самые главные покупатели – это тоже женщины. Поэтому мы с удовольствием присоединились к этой выставке, – отметила Наталья Баскова, председатель Союза женщин Челябинской области, отметила. – Выставка – это новые тенденции, новые товары, знакомство с новыми производителями. В рамках этой выставки впервые пройдет конференция, на которой будет присутствовать не только жительницы сельских территорий, но и городские жительницы. И еще в рамках выставки мы проводим акцию «Помоги тяжелобольным детям Южного Урала». Я желаю, чтобы эта первая после такого тяжелого года ярмарка стала началом новых интересных событий, которые проходят в нашем городе».Молоко, мясные изделия, рыба, мёд – все продукты, которые привыкли видеть южноуральцы. Выставка открывает двери на рынок региона новым производителям, дает возможность наладить активный сбыт фермерам. Решение организовать большую рыночную торговлю принято в связи с поручением губернатора об активизации сбыта сельхозпродукции. Такая форма работы позволяет довести продукцию до горожан, минуя посредников. Увидеть живую перепелку, попробовать маринованные перепелиные яйца и майонез из свежих яиц на выставке можно благодаря семейному фермерскому хозяйству «Сосновская перепёлочка» Сергея Литвинова из Сосновского района. О том, как появилось хозяйство, рассказала его мама, Ангелина Литвинова: «Около пяти лет назад мы взяли одну семью: четыре перепелочки и одного петушка. Живности раньше не было в доме. И вот когда они стали нестись, настолько это было интересно. Постепенно то одну клетку купим, потом другую. Когда с работой стало трудно, я сыну предложила заниматься перепелами, тем более в своем доме стали жить в Новоказанцево. Сын построил большой птичник. Также у нас есть брудерник, где маленьких птенцов, которые из инкубатора вывелись, рассаживаем. Есть полупромышленный инкубатор. Сегодня всю ночь мы принимали птенцов, вообще не спали. Сейчас у нас около тысячи перепелок, держим две породы – манчжурскую (мясную) и эстонскую (мясо-яичную). Главная особенность выращивания – соблюдение режима питания, температурного, санитарного, освещения. Я инженер-металлург по образованию, но 18 лет на «Рависе» отработала, мне это знакомо, и если возникают вопросы, обращаемся в министерство сельского хозяйства региона. Мы реализуем продукцию по заявкам, также есть сообщество в вайбере. В этом году хотим принять участие в конкурсе и получить грант».







Источник: пресс-центр минсельхоза Челябинской областиПриобрести фермерские продукты и поучаствовать в благотворительном марафоне помощи тяжелобольным детям регионального фонда «Родная» смогут посетители региональной ярмарки «АгроПродЭкспо», открывшейся 1 апреля в челябинском Дворце спорта «Юность». В рамках выставки-ярмарки также состоялся дегустационный конкурс, сообщает минсельхоз.Мероприятие проходит в соответствии с постановлением губернатора Челябинской области о выставочно-конгрессной деятельности, при поддержке областного министерства сельского хозяйства, администрации Челябинска и регионального Союза женщин Челябинской области.«Самые массовые посетители любой ярмарки и выставки это, конечно, женщины. Хочу обратить внимание, что самые главные покупатели – это тоже женщины. Поэтому мы с удовольствием присоединились к этой выставке, – отметила, председатель Союза женщин Челябинской области, отметила. – Выставка – это новые тенденции, новые товары, знакомство с новыми производителями. В рамках этой выставки впервые пройдет конференция, на которой будет присутствовать не только жительницы сельских территорий, но и городские жительницы. И еще в рамках выставки мы проводим акцию «Помоги тяжелобольным детям Южного Урала». Я желаю, чтобы эта первая после такого тяжелого года ярмарка стала началом новых интересных событий, которые проходят в нашем городе».Молоко, мясные изделия, рыба, мёд – все продукты, которые привыкли видеть южноуральцы. Выставка открывает двери на рынок региона новым производителям, дает возможность наладить активный сбыт фермерам. Решение организовать большую рыночную торговлю принято в связи с поручением губернатора об активизации сбыта сельхозпродукции. Такая форма работы позволяет довести продукцию до горожан, минуя посредников. Увидеть живую перепелку, попробовать маринованные перепелиные яйца и майонез из свежих яиц на выставке можно благодаря семейному фермерскому хозяйству «Сосновская перепёлочка»из Сосновского района. О том, как появилось хозяйство, рассказала его мама,: «Около пяти лет назад мы взяли одну семью: четыре перепелочки и одного петушка. Живности раньше не было в доме. И вот когда они стали нестись, настолько это было интересно. Постепенно то одну клетку купим, потом другую. Когда с работой стало трудно, я сыну предложила заниматься перепелами, тем более в своем доме стали жить в Новоказанцево. Сын построил большой птичник. Также у нас есть брудерник, где маленьких птенцов, которые из инкубатора вывелись, рассаживаем. Есть полупромышленный инкубатор. Сегодня всю ночь мы принимали птенцов, вообще не спали. Сейчас у нас около тысячи перепелок, держим две породы – манчжурскую (мясную) и эстонскую (мясо-яичную). Главная особенность выращивания – соблюдение режима питания, температурного, санитарного, освещения. Я инженер-металлург по образованию, но 18 лет на «Рависе» отработала, мне это знакомо, и если возникают вопросы, обращаемся в министерство сельского хозяйства региона. Мы реализуем продукцию по заявкам, также есть сообщество в вайбере. В этом году хотим принять участие в конкурсе и получить грант». Источник: пресс-центр минсельхоза Челябинской области AzAzA 2021-04-02YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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