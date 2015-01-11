Молодым уральским ученым вручили свидетельства о присуждении грантов Президента Российской Федерации

Минсельхоз Челябинской области объявил отбор получателей стимулирующих субсидий по четырем направлениям финансового обеспечения затрат: на производство молока; на развитие специализированного мясного скотоводства; на производство овощей открытого грунта; на обеспечение прироста масличных культур. Порядок и условия выплаты субсидий на стимулирование этих подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования утверждены 26 марта постановлением областного правительства. Процедура отбора будет проходить со 2 апреля по 4 мая включительно, сообщает минсельхоз.

В соответствии с новым законодательством выплата стимулирующих субсидий осуществляется на условиях отбора получателей. Новый формат сбора и обработки документов введен федеральным постановлением №1492. В соответствии с ним все без исключения субсидии будут предоставляться по результатам отбора получателей: гранты – по результатам конкурсного отбора, компенсирующие субсидии на возмещение затрат – по запросу предложений. Направление выплаты стимулирующих субсидий определяется в соответствии с федеральным перечнем приоритетных подотраслей, выплаты осуществляются на условиях софинансирования – из регионального и федерального бюджетов. Все сроки приема и рассмотрения документов также определены нормативным федеральным документом.Со 2 апреля по 4 мая участники отбора, которыми могут быть физические и юридические лица, подтвердившие статус сельхозтоваропроизводителей в соответствии со статьей 3 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» (за исключением ведущих личное подсобное хозяйство граждан и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), предоставляют документы на рассмотрение в соответствии с утвержденными правилами. После проверки документов прошедшие отбор сельхозтоваропроизводители признаются победителями отбора, перечень победителей направляется в областное министерство финансов, а затем – в управление федерального казначейства. Победители отбора, получившие соответствующее извещение, обращаются в федеральное казначейство для открытия лицевого счета, куда и поступят средства субсидии.Сразу после открытия лицевого счета, чтобы получить субсидию, каждый получатель заключает соглашение с региональным минсельхозом в системе «Электронный бюджет», в котором берет на себя обязательства достигнуть определенного результата. Например, для семейных ферм — грантополучателей – это ежегодный 10-процентный прирост в течение трех лет объема сельскохозяйственной продукции.В 2021 году в качестве стимулирующих субсидий на производство молока будет направлено 55,09 млн руб., на развитие специализированного мясного скотоводства — 35,06 млн руб., на производство овощей открытого грунта – 10 млн рублей, на обеспечение прироста масличных культур - 15,5 млн руб.Направлениями расходов в растениеводстве, источником финансового обеспечения которых является субсидия, являются затраты на приобретение районированных кондиционных семян, включенных в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию на Урале, и соответствующих определенным ГОСТам, а также пестицидов, включенных в Государственный каталог и разрешенных на территории Российской Федерации. Эти мероприятия позволят увеличить объем производства масличных культур и овощей открытого грунта. Субсидии рассчитываются на 1 гектар фактической посевной площади в предыдущем году.Среди направлений расходов в животноводстве, которые финансируются за счет субсидий, — приобретение кормов для крупного рогатого скота, закупка ГСМ и оплата электроэнергии на фермах, закупка ветеринарных препаратов и медикаментов, получение ветеринарных услуг. Получатели субсидий должны демонстрировать хорошие производственные показатели: иметь не меньше 20 голов молочных или мясных коров (маточного поголовья), получить в предыдущем году не менее 4000 килограммов молока в среднем от каждой коровы (для получателей субсидий на производство молока), достичь среднесуточного привеса молодняка КРС в предыдущем году не менее 500 граммов (для получателей субсидий на развитие специализированного мясного скотоводства).Позже будет объявлен отбор получателей еще по трем направлениям выплаты субсидий: на финансовое обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства зерновых и зернобобовых культур (148,6 млн руб.), на возмещение затрат на закладку многолетних насаждений (40,9 млн руб.) и на выплату грантов на развитие семейных ферм (40 млн руб.).В ближайшее время будет объявлен отбор получателей субсидий на компенсацию части затрат производителям муки на закупку продовольственной пшеницы (финансирование - 224,6 млн руб.), а также производителям хлеба и булочных изделий (финансирование – 34,5 млн рублей). Соответствующее постановление правительства Челябинской области уже подписано.Также в апреле планируется объявить отбор на выплату компенсирующих субсидий (общее финансирование затрат по нескольким направлениям составит 479,8 млн рублей). В целом на выплату субсидий сельхозтоваропроизводителям в 2021 году из федерального и регионального бюджетов будет направлено 1 млрд 682 млн рублей. Подробнее