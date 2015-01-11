2021-04-02YEKT11:00:00 | Губерния Центр «Мой бизнес» Челябинской области поделился опытом с 17 регионами России Источник: Центр «Мой бизнес»









Представители инфраструктуры поддержки бизнеса из 17 субъектов Российской Федерации смогли проанализировать опыт челябинских коллег, обсудить новые идеи и дальнейшую реализацию совместных проектов. Организатором мероприятия выступила Ассоциация институтов развития предпринимательства «Мой бизнес».Кураторы региональных институтов развития, входящих в Ассоциацию, приняли участие в деловой программе: экскурсиях по центру «Мой бизнес» Челябинской области, консультациях руководителей, мастер-классах и стратегических сессиях. Со специалистами встретилась первый заместитель министра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева.«Команда экономического блока Правительства Челябинской области прошла большой путь в части развития предпринимательства: участие в разработке нацпроектов, создание институтов развития бизнеса, тесное сотрудничество с другими регионами, обмен опытом и лучшими практиками. Уже пройден этап становления центров «Мой бизнес», а следующий этап более глобальный – синхронизация этих центров и формирование единого сообщества профессионалов, но уже федерального уровня. Вся эта работа, прежде всего, ориентирована на одну цель – сделать государственную поддержку предпринимателей еще более эффективной и доступной», – прокомментировала Ирина Акбашева.Напомним, что Ассоциация институтов развития предпринимательства «Мой бизнес» – это федеральное профессиональное сообщество, инициатором создания которого выступила Челябинская область. Цель – развитие и популяризация предпринимательства, разработка новых мер поддержки бизнеса, а также усиление межрегионального сотрудничества. В отдельные направления работы выделены повышение профессионального уровня специалистов институтов развития, создание единой информационной повестки, проведение совместных мероприятий.«В настоящий момент создание профессиональных сообществ является одним из ключевых трендов практически в любой сфере. Это связано с тем, что подобные объединения берут на себя роль агрегаторов идей, дают возможность обмена опытом, создания новых продуктов и сервисов. Эти факторы позволяют расти каждому участнику сообщества, достигая новых высот, которых, возможно, было бы нельзя добиться без совместных усилий», – прокомментировал Артур Юсупов, руководитель Ассоциации институтов развития предпринимательства «Мой бизнес», генеральный директор центра «Мой бизнес» Челябинской области.Участники стратсессий уже разработали ряд совместных проектов. Работа по их реализации начнется в ближайшее время.«Для нас это сообщество станет надежной опорой, стабильной поддержкой, площадкой, с помощью которой можно будет решить рабочие вопросы. И самое главное – мы сможем вместе, большой командой, создавать для предпринимателей комфортные условия для развития», – прокомментировала Оксана Стуковина, руководитель центра «Мой бизнес» Ростовской области. Подобные мероприятия планируется проводить на регулярной основе.Работа центра «Мой бизнес» («Территории Бизнеса») осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Источник: Центр «Мой бизнес»Представители инфраструктуры поддержки бизнеса из 17 субъектов Российской Федерации смогли проанализировать опыт челябинских коллег, обсудить новые идеи и дальнейшую реализацию совместных проектов. Организатором мероприятия выступила Ассоциация институтов развития предпринимательства «Мой бизнес».Кураторы региональных институтов развития, входящих в Ассоциацию, приняли участие в деловой программе: экскурсиях по центру «Мой бизнес» Челябинской области, консультациях руководителей, мастер-классах и стратегических сессиях. Со специалистами встретилась первый заместитель министра экономического развития Челябинской области«Команда экономического блока Правительства Челябинской области прошла большой путь в части развития предпринимательства: участие в разработке нацпроектов, создание институтов развития бизнеса, тесное сотрудничество с другими регионами, обмен опытом и лучшими практиками. Уже пройден этап становления центров «Мой бизнес», а следующий этап более глобальный – синхронизация этих центров и формирование единого сообщества профессионалов, но уже федерального уровня. Вся эта работа, прежде всего, ориентирована на одну цель – сделать государственную поддержку предпринимателей еще более эффективной и доступной», – прокомментировалаНапомним, что Ассоциация институтов развития предпринимательства «Мой бизнес» – это федеральное профессиональное сообщество, инициатором создания которого выступила Челябинская область. Цель – развитие и популяризация предпринимательства, разработка новых мер поддержки бизнеса, а также усиление межрегионального сотрудничества. В отдельные направления работы выделены повышение профессионального уровня специалистов институтов развития, создание единой информационной повестки, проведение совместных мероприятий.«В настоящий момент создание профессиональных сообществ является одним из ключевых трендов практически в любой сфере. Это связано с тем, что подобные объединения берут на себя роль агрегаторов идей, дают возможность обмена опытом, создания новых продуктов и сервисов. Эти факторы позволяют расти каждому участнику сообщества, достигая новых высот, которых, возможно, было бы нельзя добиться без совместных усилий», – прокомментировал, руководитель Ассоциации институтов развития предпринимательства «Мой бизнес», генеральный директор центра «Мой бизнес» Челябинской области.Участники стратсессий уже разработали ряд совместных проектов. Работа по их реализации начнется в ближайшее время.«Для нас это сообщество станет надежной опорой, стабильной поддержкой, площадкой, с помощью которой можно будет решить рабочие вопросы. И самое главное – мы сможем вместе, большой командой, создавать для предпринимателей комфортные условия для развития», – прокомментироваларуководитель центра «Мой бизнес» Ростовской области. Подобные мероприятия планируется проводить на регулярной основе.Работа центра «Мой бизнес» («Территории Бизнеса») осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». AzAzA 2021-04-02YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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