В Челябинск пришла «Весна Победы»

В Челябинске с 5 апреля по 3 мая пройдет IV Общегородской фестиваль «Весна Победы», приуроченный к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Организатором выступает Центр историко-культурного наследия Челябинска при поддержке городского управления культуры и при участии отделения Российского военно-исторического общества и военно-исторического клуба «Дивизион».Фестиваль «Весна Победы» вошел в топ-5 самых масштабных и значимых мероприятий, посвященных Дню Победы в нашем городе (по версии Агентства «Полит74»), и традиционно собирает на своих площадках всех, кто не только помнит и гордится великим подвигом нашего народа, но и хочет узнать больше о событиях Велико Отечественной войны, сообщат организаторы.С 5 апреля по 3 мая пройдет ряд мероприятий, среди которых квест «Там каждый был героем», дистанционная викторина «Давным-давно была война», конкурс чтецов «Стихов, рядовых и бессмертных, полки», фотовыставка «Восемь мгновений войны». Челябинцев и гостей города организаторы ждут на пешеходных экскурсиях и экскурсиях в Музее памяти воинов-интернационалистов.Завершится фестиваль 3 мая традиционной праздничной программой на Аллее Славы. Здесь с 12:00 до 16:00 будут работать интерактивные площадки, выставки под открытым небом, в том числе и выставка военной техники. В рамках большого концерта выступят профессиональные и самодеятельные коллективы Челябинска, а также пройдет награждение тех, кто отличился на мероприятиях фестиваля.Подробную информацию о проводимых мероприятиях и том, как стать участником фестиваля, можно получить на сайте организаторов www.cikn.ru или по телефону +7(351) 220-06-53.Возможные изменения программы празднования, а также актуальная информация по подготовке фестиваля публикуется в официальной группе Центра историко-культурного наследия Челябинска в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/histchelly.