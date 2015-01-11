2021-04-02YEKT12:00:00 | Губерния «Лебединое озеро»: дебюты в главных партиях на челябинской сцене Источник: ЧГАТОБ имени М.И.Глинки









7 апреля на сцене Челябинского театра оперы и балета будет представлен легендарный балет Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро». Впервые образы Одетты и Одиллии на себя примерит лауреат международного конкурса Лири Вакабаяси. В партии Ротбарта дебютирует Тумен Санчат, сообщает пресс-служба театра.Балерина родом из Японии Лири Вакабаяси в челябинской труппе с 2019 года. В ее репертуаре уже есть 10 ведущих партий, среди которых Жизель, Китри, Эсмеральда, Никия, Джульетта. Сейчас девушка готовится к новому знаковому событию в своей творческой карьере.«Воплотить два противоположенных персонажа в одном спектакле – задача интересная и невероятно сложная. Нужно не просто исполнить партию, а показать разные характеры, прожить их на сцене. Войти в роль мне помогает сама музыка – слушаю «Лебединое озеро», и образ складывается автоматически. Для меня каждая нота несет особый смысл, это мой любимый балет», – говорит Лири.К дебюту в спектакле готовится и артист балета Тумен Санчат. Ротбарт станет первой большой партией в его репертуаре.«Во время исполнения этой роли большую часть времени я буду находиться на сцене один. Это очень волнительно. При этом такая колоссальная ответственность мотивирует меня работать еще усерднее, – признается артист. – Нельзя сказать, что партия Ротбарта, злого гения, сложна технически, здесь важно продемонстрировать актерское мастерство и особое внимание необходимо уделить рукам – у моего героя они должны быть безобразными, с растопыренными пальцами. Создать образ помогает и опыт участия в спектакле «Кармина Бурана», где я был одним из фаворитов демоницы. Мне кажется, в этих партиях есть много общего».Балет «Лебединое озеро» с новыми артистами в главных партиях состоится 7 апреля, начало - в 18.30. Источник: ЧГАТОБ имени М.И.Глинки7 апреля на сцене Челябинского театра оперы и балета будет представлен легендарный балет Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро». Впервые образы Одетты и Одиллии на себя примерит лауреат международного конкурса Лири Вакабаяси. В партии Ротбарта дебютирует Тумен Санчат, сообщает пресс-служба театра.Балерина родом из Япониив челябинской труппе с 2019 года. В ее репертуаре уже есть 10 ведущих партий, среди которых Жизель, Китри, Эсмеральда, Никия, Джульетта. Сейчас девушка готовится к новому знаковому событию в своей творческой карьере.«Воплотить два противоположенных персонажа в одном спектакле – задача интересная и невероятно сложная. Нужно не просто исполнить партию, а показать разные характеры, прожить их на сцене. Войти в роль мне помогает сама музыка – слушаю «Лебединое озеро», и образ складывается автоматически. Для меня каждая нота несет особый смысл, это мой любимый балет», – говорит Лири.К дебюту в спектакле готовится и артист балета. Ротбарт станет первой большой партией в его репертуаре.«Во время исполнения этой роли большую часть времени я буду находиться на сцене один. Это очень волнительно. При этом такая колоссальная ответственность мотивирует меня работать еще усерднее, – признается артист. – Нельзя сказать, что партия Ротбарта, злого гения, сложна технически, здесь важно продемонстрировать актерское мастерство и особое внимание необходимо уделить рукам – у моего героя они должны быть безобразными, с растопыренными пальцами. Создать образ помогает и опыт участия в спектакле «Кармина Бурана», где я был одним из фаворитов демоницы. Мне кажется, в этих партиях есть много общего».Балет «Лебединое озеро» с новыми артистами в главных партиях состоится 7 апреля, начало - в 18.30. AzAzA 2021-04-02YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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