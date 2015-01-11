2021-04-02YEKT12:00:00 | Губерния В Челябинской области будет открыто первое в стране региональное отделение межрегионального союза «Клуб молодых промышленников» Источник: Пресс-служба проекта «Клуб молодых промышленников»









В Челябинской области будет открыто первое в стране региональное отделение межрегионального союза «Клуб молодых промышленников». Об этом заявил по итогам прошедшей в Москве встрече с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым председатель правления «Клуба молодых промышленников» Антон Ковалев, сообщает пресс-служба проекта «Клуб молодых промышленников».

«Губернатор Челябинской области Алексей Леонидович Текслер много времени уделяет вопросам развития промышленности и привлечения в регион инвестиций. По предложению министра промышленности Дениса Валентиновича Мантурова мы работаем над развитием региональных отделений и первое мы планируем открыть именно в Челябинской области», - рассказал Антон Ковалев. Речь о вовлечении регионов шла во время встречи министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова и участниками попечительского совета межрегионального союза «Клуб молодых промышленников».Председатель правления «Клуба молодых промышленников» Антон Ковалев рассказал об итогах работы за 2020 год, а также планах, целях и задачах на 2021 год. Созданы Экспертный совет, Региональный совет и Отраслевые комитеты Клуба.На данный момент в Клубе состоит более 100 промышленных предприятий и еще порядка 50 в процессе принятия. Организована системная работа по взаимодействию с региональными органами исполнительной власти, а также с региональными РСПП. Утвержден и расширен состав Попечительского совета Клуба распоряжением Председателя Правительства Михаила Мишустина. Денис Мантуров высоко оценил итоги работы Клуба. «Это изначально было хорошей идеей и даст определенный импульс для развития промышленных предприятий. Это хорошая практика, которую нужно распространять в регионах», - отметил Министр.Одним из главных вопросов встречи стала презентация министру идеи создания премии «Молодой промышленник года». Конкурс предполагает ежегодный отбор основателей и руководителей лучших производственных предприятий России. Его цель – формирование рейтинга ТОП 30 и поощрение молодых промышленников страны. Министр поддержал эту идею.К участию планируется приглашать руководителей производственных предприятий и ИТ-разработчиков, которые нацелены на лидерство в межрегиональной кооперации, на партнерство с государственными и частными корпорациями, на привлечение инвестиций в основной капитал. Возраст участников конкурса, не должен превышать 40 лет. У каждого участника на старте должна быть главная цель участия в конкурсе, в соответствии с которой он выбирает одну номинацию.На заседании также было принято решение создать на базе Клуба молодых промышленников Проектный центр по работе с инвестиционными нишами и промышленными стартапами. Ключевой задачей центра должна стать системная работа по выявлению и содействию заполнению инвестиционных ниш. Эту работу Центр должен выполнять совместно Минпромторгом, отраслевыми ФОИВ, региональными органами власти, ключевыми отраслевыми заказчиками и самое главное предпринимателями.«Об организации этой работы формате Проектного центра принято решение подписать соответствующее соглашение на международном экономическом форуме ПМЭФ-2021 в Санкт-Петербурге. Совместно с институтами развития Центр, в том числе, займется содействием реализации перспективных промышленных проектов на ранних стадиях (промышленных стартапов). Главная задача центра на первом этапе - научиться выявлять инвестиционные ниши, реально востребованные рынком и потребителями», - рассказал Антон Ковалев.«Ключевыми задачами нового Проектного центра станет поиск инвестиционных ниш и технологических партнеров для содействия в пилотировании и дальнейшем тиражировании перспективных «промышленных стартапов», - отметил замглавы Минпромторга России Алексей Беспрозванных. Инициатор и председатель Клуба молодых промышленников Антон Ковалев родом из Златоуста, также он является соучредителем ГК «Феррум», предприятия из Челябинской области.Также в рамках ПМЭФ-2021 планируется провести встречу Дениса Мантурова с молодыми промышленниками России. На встрече будут презентованы лучшие промышленные проекты Членов Клуба. А в молодежный день, также в рамках форума, будет проведен круглый стол с молодыми промышленниками под председательством Алексея Беспрозванных с представителями госкорпораций и крупных заказчиков на тему «Инвестиционные ниши и промышленные стартапы». Источник: Пресс-служба проекта «Клуб молодых промышленников»В Челябинской области будет открыто первое в стране региональное отделение межрегионального союза «Клуб молодых промышленников». Об этом заявил по итогам прошедшей в Москве встрече с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым председатель правления «Клуба молодых промышленников» Антон Ковалев, сообщает пресс-служба проекта «Клуб молодых промышленников».«Губернатор Челябинской областимного времени уделяет вопросам развития промышленности и привлечения в регион инвестиций. По предложению министра промышленности Дениса Валентиновича Мантурова мы работаем над развитием региональных отделений и первое мы планируем открыть именно в Челябинской области», - рассказалРечь о вовлечении регионов шла во время встречи министра промышленности и торговли Российской Федерациии участниками попечительского совета межрегионального союза «Клуб молодых промышленников».Председатель правления «Клуба молодых промышленников»рассказал об итогах работы за 2020 год, а также планах, целях и задачах на 2021 год. Созданы Экспертный совет, Региональный совет и Отраслевые комитеты Клуба.На данный момент в Клубе состоит более 100 промышленных предприятий и еще порядка 50 в процессе принятия. Организована системная работа по взаимодействию с региональными органами исполнительной власти, а также с региональными РСПП. Утвержден и расширен состав Попечительского совета Клуба распоряжением Председателя Правительства Михаила Мишустина.высоко оценил итоги работы Клуба. «Это изначально было хорошей идеей и даст определенный импульс для развития промышленных предприятий. Это хорошая практика, которую нужно распространять в регионах», - отметил МинистрОдним из главных вопросов встречи стала презентация министру идеи создания премии «Молодой промышленник года». Конкурс предполагает ежегодный отбор основателей и руководителей лучших производственных предприятий России. Его цель – формирование рейтинга ТОП 30 и поощрение молодых промышленников страны. Министр поддержал эту идею.К участию планируется приглашать руководителей производственных предприятий и ИТ-разработчиков, которые нацелены на лидерство в межрегиональной кооперации, на партнерство с государственными и частными корпорациями, на привлечение инвестиций в основной капитал. Возраст участников конкурса, не должен превышать 40 лет. У каждого участника на старте должна быть главная цель участия в конкурсе, в соответствии с которой он выбирает одну номинацию.На заседании также было принято решение создать на базе Клуба молодых промышленников Проектный центр по работе с инвестиционными нишами и промышленными стартапами. Ключевой задачей центра должна стать системная работа по выявлению и содействию заполнению инвестиционных ниш. Эту работу Центр должен выполнять совместно Минпромторгом, отраслевыми ФОИВ, региональными органами власти, ключевыми отраслевыми заказчиками и самое главное предпринимателями.«Об организации этой работы формате Проектного центра принято решение подписать соответствующее соглашение на международном экономическом форуме ПМЭФ-2021 в Санкт-Петербурге. Совместно с институтами развития Центр, в том числе, займется содействием реализации перспективных промышленных проектов на ранних стадиях (промышленных стартапов). Главная задача центра на первом этапе - научиться выявлять инвестиционные ниши, реально востребованные рынком и потребителями», - рассказал«Ключевыми задачами нового Проектного центра станет поиск инвестиционных ниш и технологических партнеров для содействия в пилотировании и дальнейшем тиражировании перспективных «промышленных стартапов», - отметил замглавы Минпромторга РоссииИнициатор и председатель Клуба молодых промышленников Антон Ковалев родом из Златоуста, также он является соучредителем ГК «Феррум», предприятия из Челябинской области.Также в рамках ПМЭФ-2021 планируется провести встречус молодыми промышленниками России. На встрече будут презентованы лучшие промышленные проекты Членов Клуба. А в молодежный день, также в рамках форума, будет проведен круглый стол с молодыми промышленниками под председательствомс представителями госкорпораций и крупных заказчиков на тему «Инвестиционные ниши и промышленные стартапы». AzAzA 2021-04-02YEKT12:00:00 Нашли ошибку? 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