Карен Даллакян: «Принятие закона о регистрации животных может вызвать обратную реакцию у людей»

Законопроект об обязательной регистрации домашних животных внесло в Госдуму Заксобрание Челябинской области. Зоозащитник Карен Даллакян поддерживает инициативу, но уверен, что на региональном уровне власти должны провести информационную работу с жителями и объяснить, что регистрация животных не повлечет за собой введения дополнительных налогов или других обременений для владельцев.

«Еще не принят нормативный акт о маркировке, потому что без нее никто регистрировать животных не сможет. Надо дождаться идентификации — это может быть чип, бирка или клеймо. А после этого любой субъект сможет принять правила содержания домашних животных, куда и будет входить обязательная регистрация. Это нужно для того, чтобы понять, откуда берутся безнадзорные собаки и кошки у нас на улицах. Не будет черных схем, когда нет столько безнадзорных собак, а выделяется огромная сумма на их отлов»,

— отметил Карен Даллакян.

Зоозащитник подчеркивает, что благая инициатива может получить обратный эффект. Владельцы животных могут начать массово избавляться от них. В Европе, например, распространена практика регистрации домашних питомцев, а также плата налогов на них. Это давно стало привычной мерой, позволяющей регулировать популяцию бездомных животных. Карен Даллакян считает, что перед введением обязательной регистрации с населением нужно проводить большую разъяснительную работу.

«После публикаций в СМИ уже начались разговоры о том, что мы лучше выкинем это животное на улицу, чем пойдем регистрировать, потому что завтра нас заставят платить налоги. Или больше не будут подбирать с улицы животных, потому что за них надо платить. Должна быть открытость, чтобы не напугать и не навредить. Принятие закона о регистрации животных может вызвать обратную реакцию у людей — спровоцировать выброс собак и кошек»,

— добавил Карен Даллакян.

Зоозащитник также предположил, что налогом можно обременить тех владельцев животных, которые получают прибыль от их содержания. К ним будут относиться заводчики породистых особей, принимающие участие в выставках и зарабатывающие на потомстве.

В Снежинске приют для животных пристраивает 35 кошек и десятки их котят. Содержали пушистых в частном доме две пенсионерки, но в силу возраста ухаживать за ними стало сложно и от питомцев пришлось отказаться. Такой ситуации можно было бы избежать, если бы каждое животное было зарегистрировано и стерилизовано. В данный момент больше 40 кошек потенциально могут оказаться на улице, если приюту не удастся их пристроить в добрые руки.

Порядок регистрации домашних питомцев авторы законопроекта предлагают определять властям регионов. Кроме того, предусматривается установление единых на территории Российской Федерации правил содержания домашних животных во избежание причинения вреда здоровью людей.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/karen-dallakyan-prinyatie-zakona-o-registratsii-zhivotnykh-mozhet-vyzvat-obratnuyu-reaktsiyu-u-lyude/