Во Всероссийском проекте «Большая перемена» стартовал новый тематический месяц, посвященный космическим исследованиям

5 апреля в сообществе Всероссийского конкурса «Большая перемена» социальной сети «ВКонтакте» стартовал новый тематический месяц, посвященный космическим исследованиям. Партнером месяца выступает Госкорпорация «Роскосмос».Месяц откроет неделя «Безграничные возможности здоровья», которая пройдет при поддержке ВОД «Волонтеры-медики». В течение недели школьники узнают о том, как справиться с волнением при подготовке к экзаменам, узнают об основах правильного питания и физической подготовки. Также подписчики сообщества примут участие в тематических конкурсах и челленджах.5 апреля, в 16:00, старт неделе «Безграничные возможности здоровья» даст онлайн-лекторий, в котором примет участие психолог и телеведущий канала «Доктор» Андрей Хорс. Он расскажет школьникам о психическом здоровье, реализации собственного потенциала и правилах борьбы со стрессом.7 апреля, во Всемирный день здоровья, в 16:00, состоится онлайн-лекторий «Что я должен знать о своем питании?» с участием диетолога, спортивного нутрициолога, преподавателя основ спортивной нутрициологии в сфере фитнеса и здорового образа жизни Алины Лычагиной. 9 апреля, в 16:00, о физическом здоровье школьникам расскажет основатель и президент ОФСОО «Федерации Современного мечевого боя России», президент Международной Федерации СМБ, основатель «Академии средневекового фехтования и культуры» Мария Давыдова.10 апреля в сообществе конкурса пройдет традиционная акция «Добрая суббота». В преддверии 60-летия первого полета человека в космос акция будет посвящена Дню космонавтики.