Южноуральцы могут подать заявку на «Премию МИРа»

Идет прием заявок на ежегодную «Премию МИРа» за добрые дела. Сбор заявок на сайте конкурса проходит с 18 марта 2021 года до 15 августа 2021 года. В этом году десятая, юбилейная, премия готовит много сюрпризов для участников. Представить свою инициативу можно в одной из восьми номинаций. Также у участников есть возможность стать победителем специальной номинации от партнеров конкурса – социальной сети «ВКонтакте». Рассказать о своих добрых делах всему миру можно на сайте премиямира.мы-мир.рф. Участие бесплатное. Уникальность конкурса заключается в том, что каждый номинант, приславший полную и корректную информацию о своей деятельности, становится героем новостной статьи спецпроекта на сайте Молодежного информационного агентства «МИР» (миамир.рф) и в официальном сообществе Премии МИРа в «ВКонтакте» (vk.com/premiamira).В 2020 году участниками доброго конкурса стали люди из 70 регионов России и 17 стран. Торжественная церемония награждения победителей конкурса прошла в Общественной палате Российской Федерации в Москве.«Премия МИРа» – это конкурс, направленный на выявление современных героев среди людей, которые своим примером способны мотивировать делать добрые дела.С 2017 года торжественная церемония вручения «Премии МИРа» проходит в рамках фестиваля добра «Друг другу», посвященного общественным и благотворительным инициативам.При подаче заявки необходимо выбрать одну из восьми номинаций:- Добрые новости – на премию могут претендовать журналисты, блогеры, редакторы интернет и печатных изданий, а также тележурналисты, режиссеры, чьи информационные материалы рассказывают о добрых делах, положительных поступках, о положительных изменениях инфраструктуры, о невероятных преодолениях и героизме наших современников;- Здравая инициатива – присуждается активистам за популяризацию здорового образа жизни или деятельность, связанную с улучшением здоровья и качества жизни;- Добрая организация года – премия вручается лидерам или активистам благотворительных и общественных объединений, показавшим высокий результат работы, направленной на эффективное решение какой-либо актуальной социальной проблемы;- Экологическая ответственность – премия вручается лицам, реализующим проекты в сфере защиты окружающей среды;- #Вопреки – премия вручается людям с ограничениями по физическому здоровью, которые ведут активную социально-значимую деятельность;- Подвиг – премия присуждается лицам, совершившим благородные, героические и высоконравственные поступки в период с 2017 по 2020 год включительно;- Корпоративное добровольчество –номинация, в которой участвуют коммерческие компании и органы власти федерального, регионального и муниципального уровня, а также их структурные подразделения. Премия присуждается командам, эффективно практикующим корпоративное добровольчество и компаниям, осуществляющим программы корпоративной социальной ответственности;- Народная премия – вручается одному номинанту из числа финалистов по итогам народного голосования в интернете, которое проходит на официальном сайте конкурса (премиямира.мы-мир.рф).