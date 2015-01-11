Известные южноуральские спортсмены в День здоровья проведут зарядку на железнодорожном вокзале в Челябинске

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Новости с Александрой Лебедевой(04.04.2021)

ТВ Эфир 60+. Г.Г.Кашков, 1 часть

Программа «Поедим?» Готовим «Том-Ям»!

ТВ Эфир 60+. Лариса Кожелетова.

В Городском парке новый пеший маршрут

Новости с Александрой Лебедевой(28.03.2021)

"30 минут с… рокерами»

О декларационной кампании 2021

"Поедим?" Готовим пасту с морепродуктами!

Новости с Александрой Лебедевой(21.03.2021)

Масленица 2021

ЗОЖжём. Фитнес после ОРВИ

Новости с Александрой Лебедевой(14.03.2021)

Новости с Александрой Лебедевой(07.03.2021)

ТВ Эфир 60+ против вируса. Барды на Амазонке.

ТВ Эфир 60+ против вируса. Мошенники.

"УКС-Озёрск" поддержали акцию "Читай дальше"

"Новости недели" с Александрой Лебедевой

Бокс не только для мужчин! Интервью с А.Зининой

ТВ Эфир 60+ против вируса. Вышивка.

И.М.Сбитнев о ситуации на Аргаяшской ТЭЦ

Новости с Александрой Лебедевой(14.02.2021)

ТВ Эфир 60+ против вируса. Лекция от клуба "Рифей" о композиторе и музыканте Юрии Андреевиче Гарине

20 минут с...тренером и танцором TWERK Марией Гальт

Новости Недели с Александрой Лебедевой (07.02.2021)

ТВ Эфир 60+ против вируса. Лекция об изготовлении кукол на дому.

Поедим. Гамбургер.

ТВ Эфир 60+ против вируса. Лекция о дирижере Борисе Ивановиче Борисове

«Кремль» вмешался в конфликт между 36 школой и горожанами.

ТВ 60+. "Рифей". Январь 2020

Розыгрыш от УКС. Январь 2021

Пресс-конференция Главы ОГО. Декабрь 2020

Хроники. Covid-19. Новый год

Поедим? Суп антипохмельный

ТВ 60+. Вальс. Декабрь 2020

Поедим? Новогодняя кета

ТВ 60+. Цигун. Декабрь 2020

ТВ 60+. Сыроедение. Декабрь 2020

Метлино без света. Декабрь 2029

ТВ 60+. Белояр. Декабрь 2020

Отмена ЕНВД. Декабрь 2020

ТВ 60+. Карвинг. Декабрь 2020

"Чудесный лес". Интервью о проекте. Декабрь 2020

Психолог о коронавирусе. Декабрь 2020

Про налоги. Ноябрь 2020

Хроники. Covid-19. Про начало пандемии

Поедим? Выпуск про витамин Д. Ноябрь 2020

Лавкалюбимка и благоустройство Озёрска. Октябрь 2020

Будущее атомной отрасли. Октябрь 2020

Мастер-класс по организации рабочего места. Октябрь 2020

Кальмар от шефа под сливочным соусом. Октябрь 2020

Про ПСР. Октябрь 2020

Команда "Арго" - ЛУЧШИЕ! Октябрь 2020

Nuclear kids. Интервью с Георгием Колокольниковым. Октябрь 2020

20 минут с... спортсменом-эксремалом. Октябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Часть 4

ОРВИ и Ковид в Озёрске. Интервью Е.П.Фомина. Октябрь 2020

Наши на AtomSkills. Октябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Часть 3

Профессии будущего на Маяке. Сентябрь 2020

Поедим? Выпуск про антишашлыки

Про письма от ОКХ. Сентябрь 2020

Интервью с М.А.Саморуковской. Сентябрь 2020

Хроники. Спецвыпуск с конкурса караоке

Хроники. Выпуск 26. Про оживающий туризм. Сентябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Выпуск 2

Массовый спорт на Маяке

Экскурсия по Озёрску. Выпуск 1

Гречка от шеф-повара

У сотрудников ПО Маяк по 36 часов в сутках

Ковид и экономика. Сентябрь 2020

Экскурсия по особенной школе. Август 2020

Маяк. Спорт. Егоза

Поедим? Копчёная уха

Хроники. Фестиваль Улетай

75 лет атомной промышленности. Выпуск 1

Подготовка к 1 сентября 2020

Налоги. Август 2020

Реновация по-озерски

Хроники. Спецвыпуск. Визит губернатора. Август 2020

Хроники. Спасибо нашим врачам

Спецвыпуск про скейтпарк. Июль 2020

Поедим? Выпуск 2. Шашлычок из лосося

Хроники. «У меня умерла мама»

Хроники. COVID 19. Выпуск 22. Про кофе

ЗОЖжём. Выпуск о прессе

Хроники. Выпуск 21. Арсен Карапетян

Поедим ? Часть 1. Сырный Суп.

Хроники. Covid 19. Выпуск 20. Сочи&Геленджик

Даунхилл на Егозе. Июль 2020

ЗОЖжём! Зачем нам красивая осанка?!

Хроники. Выпуск 19. Спорт на удаленке

ЗОЖжём! Почему хрустят суставы!

Хроники. Выпуск 18. Про бизнес

Про автобусы и коронавирус. Июнь 2020

Хроники. Выпуск 17. Про Москву

Хроники. Выпуск 16. Репортаж из Лос-Анджелеса

Хроники. Выпуск 15. Стрит Арт, выборы и ЖКХ

Хроники. Выпуск 14.

О работе детских садов. Май 2020

О субсидиях на детей. Май 2020

ЗОЖжём. Качаем ягодицы. Май 2020.

Хроники. Выпуск 13. Последние звонки в онлайне

О субсидиях для малого и среднего бизнеса. Май 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 12. О бизнесе

Хроники. Выпуск 10. День Победы

Хроники. Выпуск 9

Налоги и самоизоляция. Май 2020

О дистанционном обучении. Апрель 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 8

О поддержке предпринимателей. Апрель 2020

Хроники. Выпуск 7

Хроники. Выпуск 6

Хроники. Выпуск 5

Онлайн интервью с психологом. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 4

Хроники. Covid-19. Выпуск 3

Про КПП и садоводов. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 2

Разговор с директором. Часть 3. Март 2020

30 минут с … Актрисой театра. Март 2020

О пособиях на детей. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 1

Разговор с директором. Часть 2. Март 2020

Разговор с директором. Часть 1. Март 2020

О мошенниках. Март 2020

О налогах. Март 2020

30 минут с … Камеди Матерью. Март 2020

Экономия с УКС и "Не болей!"

20 минут с ... молодым ученым. Февраль 2020

Бесплатные тренировки в "Гагарин". Февраль 2020

О налогах. Январь 2020

30 минут с… главой города. Декабрь 2019

30 минут с… горнолыжником. Декабрь 2019

20 минут с … археологом. Ноябрь 2019

Бизнес-школа. Ноябрь 2019

Юбилейный концерт в ДК «Строитель». Ноябрь 2019

20 минут со... скаутом модельного агентства. Ноябрь 2019

Концерт бардовской песни. Октябрь 2019

Пришла пора платить налоги. Октябрь 2019

Трио "Трое". Концерт. Сентябрь 2019

Репортаж из "Клумбы". Сентябрь 2019

Мюзик-холл "Премьера". Август 2019

20 минут с... путешественницей. Август 2019

Интервью с А.А.Кузнеченковым. Август 2019

20 минут с… бизнес-леди. Июль 2019

Чемпионат в Казани. Июль 2019

Сергей Гергенрейдер. Июнь 2019

Парусный спорт. Июнь 2019

КСП "Парус". Июнь 2019

Игорь Абдулвагидов. Июнь 2019

Ольга Хакимова. Июнь 2019

Новые налоговые льготы. Июнь 2019

20 минут с ... психологом. Май 2019

Творческая гостиная с В.Шестаковой

Концерт выпускников ОГКИ

Stand Up по-Озёрски. Май 2019

Посадка деревьев. Май 2019

Встреча с молодыми актерами. Май 2019

Чемпионат России. Апрель 2019

Е. Щербаков. Итоги и планы. Апрель 2019

Весенняя мозаика. Апрель 2019

Тренировка озерских атлетов. Апрель 2019

Исчезающая старина. Март 2019

Грязь, мусор и слякоть. Март 2019

Об Управляющих компаниях. Март 2019

Посвящение Цветаевой. Март 2019

Трио "Трое" поздравляет с 8 Марта! Март 2019

Влад Шуман и его проект. Февраль 2019

Голос Озёрска 60+. Февраль 2019

О новых тарифах на вывоз мусора. Февраль 2019

Интервью с В.Азимовым. Февраль 2019

"Памяти маэстро". Январь 2019

О и переходе на новую систему обращения с ТКО. Январь 2019

Из гусеницы в бабочку. Январь 2018

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 2

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 1

Фестиваль авторской песни 2. Декабрь 2018

С новым годом, с 2019ым!

Концерт эстрадного отделения. Декабрь 2018

Отчетный концерт ДМШ. Декабрь 2018

«Скажи спасибо, что живой!». Декабрь 2018

Фестиваль авторской песни. Декабрь 2018

Концерт ко Дню Матери. Ноябрь 2018

Итоги дорожных ремонтов. Ноябрь 2018

Встреча с Н.Скрябиным. Ноябрь 2018

Встреча с А.Бурцевым. Ноябрь 2018

О стратегии развития города до 2035 года. Ноябрь 2018

Подорожает ли интернет? Ноябрь 2018

Открытие игровой комнаты в ДБ. Ноябрь 2018

Об оптимизации и не только. Ноябрь 2018

Время платить налоги. Ноябрь 2018

Встреча с писателями. Октябрь 2018

О перспективах к-ра "Октябрь". Октябрь 2018

Встреча с Ириной Костериной. Октябрь 2018

Ликвидация 21ой и 22ой школ. Октябрь 2018

Концерт в память Ю.Визбора. Сентябрь 2018

Главный режиссёр "Золотого петушка" о новом сезоне. Сентябрь 2018

ДЭБЦ. Интервью с директором. Сентябрь 2018

Сила воли. Сентябрь 2018

Экскурсия в Храм. Сентябрь 2018

О НЕвывозе мусора. Август 2018

О детском хоккее. Август 2018

Встреча с Георгием Кашковым. Июль 2018

Один в поле воин. Июль 2018

Творческая встреча с А.Иодловским. Июль 2018

Парусный спорт в Озёрске. Июль 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 3. Июль 2018

Озеленение Озёрска. Июня 2018

"Садоводы, выйдите из сумрака!". Часть 2. Май 2018

Творческая встреча с М.Назаровым. Май 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 1. Май 2018

Ресурсный центр для НКО. Май 2018

Университет третьего возраста. Выпускной. Апрель 2018

ММПКХ и бардак. Апрель 2018

О.В.Костиков об общественных инициативах. Апрель 2018

Весна на Егозе. Море снега и эмоций)))) Апрель 2018

Спасение озерчан, дело рук.... Апрель 2018

Новые планы по благоустройству Озёрска. Апрель 2018

Пожарная безопасность в ТРК "Фестиваль". Апрель 2018

Горнолыжный Озёрск. Март 2018

Озёрский фотоклуб. Март 2018

"Земля Эльзы" Март 2018

Строительство игровой в детской больнице. Февраль 2018

Фрагмент интервью о спортивной жизни города. февраль 2018

О выставке "Start в Art". Февраль 2018

И.М.Сбитнев о голосовании за благоустройство города. Февраль 2018

Светлана Худякова о Фестивалях февраля 2018

Интервью с Л.В.Горбуновой. Январь 2017

Союз садоводов Озёрска. Январь 2018.

Крещение Господне. Январь 2018

"Малые добрые дела депутатов". Январь 2018

О правилах благоустройства парковок. Январь 2018

2018ый пришел в Озёрск!

О новых лифтах (декабрь 2017)

о.Димитрий о праздниках (от 25.12.2017)

Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта. 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
| Губерния

Специалисты кадастровой палаты рассказали, как проверить квартиру перед покупкой

Эксперты рекомендуют перед покупкой уделить особое внимание проверке объекта недвижимости. Неосторожность в вопросах сделок может привести к покупке квартиры с рядом ограничений и штрафов, и в некоторых случаях даже к полной утрате права собственности. Специалисты Федеральной кадастровой палаты Росреестра (ФКП) рассказали, как проверить недвижимость перед покупкой, чтобы обезопасить себя и не потерять деньги.
В первую очередь покупателям стоит учитывать, что продавать недвижимость может только собственник. Выписка из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) помогает проверить сведения об объекте перед сделкой. Документ содержит актуальную информацию, как об объекте, так и о владельце, что позволяет подтвердить право собственности на любой тип недвижимости, а также отсутствие обременений, правопритязаний или прав требования на дату ее выдачи. Также актуальна будет и информация о переходе прав на объект недвижимости – история смены владельцев квартиры на основании конкретных документов.Указанные выписки являются общедоступными, поэтому потенциальные покупатели могут самостоятельно убедиться в точности предоставленных продавцом сведений, заказав выписку из реестра об интересующем объекте недвижимости.Также отметим, что перед покупкой необходимо внимательно изучить историю перехода прав на объект недвижимости. Стоит насторожиться, если переходы прав были очень частыми. В такой ситуации потенциальным покупателям желательно убедиться, что все сделки в цепочке соответствуют закону и не нарушают прав всех участников, так как судебное оспаривание даже одной из них может привести к потере имущества последним собственником.Важно! В соответствии с 69 статьей Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости права на объекты недвижимости, которые возникли до 31 января 1998 года, то есть до вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», являются юридически действительными, даже в том случае, если сведения о них отсутствуют в ЕГРН. Государственная регистрация ранее возникших прав в ЕГРН проводится по желанию собственников недвижимости.Информацию о правах на такие объекты можно получить в уполномоченном органе или организации, осуществлявшей регистрацию прав в субъектах Российской Федерации до указанной даты.Важно! Особо внимательно нужно отнестись к сделке в том случае, если продавец действует от лица собственника недвижимости по нотариальной доверенности, поскольку такая схема наиболее распространена среди мошенников. Покупатели могут проверить подлинность доверенности продавца на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты.Как проверить недвижимость на наличие обременений? Прежде чем приступить к заключению сделки, покупателям следует выяснить, не имеют ли квартира или дом обременение правами третьих лиц. В частности, не сдана ли недвижимость в аренду, не находится ли в залоге, под арестом или в ренте, не является ли предметом судебного разбирательства.«Чтобы не столкнуться с трудностями при покупке объектов недвижимости перед заключением сделки рекомендуем осуществлять проверку на возможные запреты или ограничения, о которых мог не знать или промолчать продавец. Вся информация о зарегистрированных ограничениях, обременениях недвижимости содержится в ЕГРН, поэтому покупателям лучше перестраховаться и самим заказать выписку из реестра об интересующем объекте недвижимости. Так они могут избежать крупных финансовых потерь и долгих судебных разбирательств, которые не всегда могут заканчиваться успехом», – прокомментировала эксперт Федеральной кадастровой палаты Росреестра Надежда Лещенко.Проверка технических характеристик объекта недвижимостиТакже покупателям следует обратить особое внимание на законность перепланировки, если собственники жилья ее делали. Для этого достаточно изучить технический паспорт квартиры. Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации, переустройства и перепланировки требуют согласования с органом местного самоуправления и за их самовольное выполнение предусмотрена административная ответственность.Важно! Покупателям рекомендуем также проверить наличие либо отсутствие задолженности за коммунальные услуги по приобретаемой квартире: воду, электроэнергию, газ, телефон. Чтобы удостовериться в отсутствии задолженностей, покупателям следует запросить у продавца справку из управляющей компании и оплаченные квитанции за последний месяц.СправочноПолучить информацию о характеристиках объектов недвижимости, проверить собственников или уточнить наличие обременений можно с помощью электронных сервисов Росреестра и Федеральной кадастровой палаты по выдаче сведений из ЕГРН. Пользователям достаточно выбрать нужные виды выписок, перейти в корзину и оплатить их. Сразу после оплаты документы можно скачивать и отправлять на печать. Распечатать выписку можно самостоятельно, причем неограниченное количество раз. Выписка заверена электронной подписью, которая делает ее юридически равнозначной бумажной.В интернете можно встретить большое количество сайтов-двойников Федеральной кадастровой палаты и Росреестра, предлагающих оказать учетно-регистрационные услуги и предоставить сведения из ЕГРН. Только сайты kadastr.ru и rosreestr.gov.ru являются единственными официальными сайтами Кадастровой палаты и Росреестра и только на них можно получить достоверную и актуальную информацию о недвижимости. Подробнее

| Губерния

Кадастровая палата открыта для взаимодействия с кадастровыми инженерами региона

В Кадастровой палате по Челябинской области налажено эффективное взаимодействие с кадастровыми инженерами. В учреждении на постоянной основе проводятся семинары,...

| Губерния

Челябинск впервые примет чемпионат России по компьютерному спорту

22-23 мая Дворец спорта «Юность» в Челябинске примет финальный этап чемпионата России по компьютерному спорту 2021. Турнир организован Федерацией компьютерного спорта России и министерством по физической культуре и спорту Челябинской области при поддержке губернатора Челябинской области.
В Челябинск приедут сильнейшие киберспортсмены турнира, которым предстоит выявить победителя в шести видах программы: боевая арена Dota 2, спортивный симулятор NHL 21, стратегия в реальном времени StarCraft II, соревновательная головоломка ClashRoyale, файтинг Tekken 7, а также технический симулятор дрон-рейсинга DCL – TheGame. Призовой фонд превышает 3,5 миллиона рублей.«С каждым годом чемпионат России по компьютерному спорту привлекает все больше участников. В прошлом году даже в условиях коронавирусных ограничений турнир стал одним из самых массовых спортивных мероприятий в России. Уверен, что в этом году чемпионат подарит зрителям еще больше положительных эмоций, а жители Челябинска с пользой проведут время на нашем празднике киберспорта», – прокомментировал президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.Заместитель губернатора Челябинской области, руководитель оргкомитета чемпионата России по компьютерному спорту 2021 Вадим Евдокимов отметил: «Мы немного знаем о киберспорте, однако это бурно прогрессирующий и динамично развивающийся вид спорта, который очень популярен в молодежной среде. Не случайно, что киберспорт имеет миллионы фанатов по всему миру, а трансляции собирают миллионы просмотров. Не сомневаюсь, что люди, мало знакомые с компьютерном спортом, посетив наши соревнования, найдут для себя что-то новое и интересное. Мы постараемся сделать так, чтобы посетители всех возрастов и с разными интересами получили массу эмоций и впечатлений от мероприятия».Чемпионат России по компьютерному спорту – официальные соревнования, включенные в Единый календарный план Министерства спорта РФ, которые ежегодно проводит ФКС России.В 2020 году в турнире приняли участие более 20 000 человек. Решающие игры должны были пройти в Нижнем Новгороде, но в связи с повышенной угрозой распространения коронавирусной инфекции, чемпионат сменил формат – финальный этап прошел онлайн.Более подробная информация о чемпионате России по компьютерному спорту 2021 доступна на сайте (https://esportchamp.ru).  Подробнее

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В Челябинской области региональный оператор капремонта за год выполнил работы на сумму более трех миллиардов рублей

По данным отчета фонда за 2020 год, всего было выполнено 2 354 вида непосредственно строительно-монтажных работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах региона.
Если считать в денежном выражении, то почти половина от общего объема средств, освоенных в рамках реализации плана, – это внесезонные работы, которые включают в себя капитальный ремонт крыш, внутридомовых инженерных систем холодного, горячего водоснабжения, водоотведения и электро-, газоснабжения, капитальный ремонт подвальных помещений, узлы управления. Сумма, затраченная на капитальный ремонт лифтового оборудования, составила 23% от общего объема финансирования выполненных работ, сообщает .«В 2020 году мы наблюдали снижение объемов выполнения работ по внутридомовым инженерным системам, таким как капитальный ремонт систем теплоснабжения, холодного, горячего водоснабжения, водоотведения. Оно связано с ограничениями, вызванными пандемией короновируса COVID-19, – сообщил генеральный директор регионального оператора капитального ремонта Челябинской области Вадим Борисов. – В то же время мы увеличили объемы капитальных ремонтов внутридомовых инженерных систем электроснабжения, так как здесь практически не требуется допуск в квартиры собственников. Выросли показатели выполнения работ по капитальному ремонту фасадов, фундаментов и подвальных помещений».Руководитель фонда напомнил, что в Челябинской области идет масштабная работа по замене лифтового оборудования отслужившего 25-летний срок. В прошедшем году в рамках программы по модернизации лифтового оборудования заменили 519 подъемников по всему региону на общую сумму 909 млн рублей.Кроме того, благодаря созданию технической политики регионального оператора, в 2020 году удалось оптимизировать и унифицировать процесс капитального ремонта крыш.Так, в минувшем году фонд капремонта окончательно перешел на переустройство плоских крыш в скатные на многоквартирных домах до 5 этажей включительно с обязательным применением металлического профлиста исключительно с полимерным покрытием, толщиной не менее 0,7 мм, а также профилем не менее 35-44 мм.«В случае производства работ на объектах, где переустройство плоской кровли в скатную нецелесообразно или вовсе невозможно, технической политикой фонда рекомендуется применять мембранную или полимерную технологию нанесения кровельного покрытия. Еще одной альтернативой устаревшему рубероидному покрытию плоских кровель можно назвать мастичную крышу», – пояснил Вадим Борисов.Каждый из перечисленных видов выполнения работ по капитальному ремонту кровли позволяет продлить срок службы конструктива в 2,5-3 раза.Требования технческой политики коснулись и работ по замене системы тепло- и водоснабжения. Если позволяет температурный режим и характеристики котла, необходимо не просто поменять старые трубы на новые, а провести замену старых металлических труб на новые полипропиленовые.В случае с радиаторами предпочтение отдается биметаллическим, которые имеют совсем другие показатели в сравнении с чугунными, в том числе и эстетические, что немаловажно для собственников помещений.Справочно:Всего в 2020 году в регионе выполнено работ по капитальному ремонту по:716 видам работ по капитальному ремонту фасадов, фундаментов, подвальных помещений;519 единицам лифтового оборудования;378 видам работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем холодного-, горячего водоснабжения, водоотведения;310 видам работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения;242 видам работ по капитальному ремонту крыш;147 видам работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения;38 узлам управления. Подробнее

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Известные южноуральские спортсмены в День здоровья проведут зарядку на железнодорожном вокзале в Челябинске

7 апреля во всем мире отмечается День здоровья. Специально к этой дате пройдут профилактические оздоровительные акции для жителей и гостей Челябинска. В этот день известные спортсмены проведут зарядку для всех желающих в здании железнодорожного вокзала Челябинска. К мероприятию присоединятся: баскетбольный клуб «Челбаскет» со своим талисманом; команда по американскому футболу «Южно-Уральские Скауты»; спортивная школа олимпийского резерва «Юный динамовец»;  Максим Костандов – двукратный чемпион России по роуп скиппингу (спортивная скакалка) в номинации фристайл; ведущие спортсмены Челябинской областной Федерации тайского бокса; заслуженный мастер спорта, шестикратная чемпионка России по тайскому боксу, чемпионка Европы, призер чемпионатов мира Вера Негодина и спортивный врач из Индонезии Арья Брадана. Начало акции в - 10:00.«У физически активных людей снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета второго типа. Появляется увеличение мышечной силы, выносливости, улучшается гибкость, укрепляется костная ткань, улучшается подвижности суставов. Современный мир предлагает нам большое разнообразие спортивных направлений. Мы надеемся, что пример наших спортсменов вдохновит жителей и гостей региона на регулярную физическую активность», – отметила Ольга Чижова, руководитель регионального отделения всероссийского движения «Волонтеры-медики».Напомним, Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля. Празднование этого дня переросло в масштабную кампанию, направленную на мотивацию к здоровому образу жизни, а также осознанной необходимости в ответственном отношении и укреплении своего здоровья.Распространение коронавирусной инфекции внесло свои коррективы в проведение Всемирного дня здоровья, придавая ему в этом году особую значимость.Организаторами акции выступают региональное отделением «Волонтеры-медики», Челябинский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики и ОАО «РЖД-медицина».
2021-04-05YEKT10:00:00
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