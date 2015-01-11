Первым компонентом вакцины привито почти 6 тысяч озерчан, вторым — более 4 тысяч

Первым компонентом вакцины «Гам-Ковид-Вак» привито 5853 жителей округа, вторым компонентом вакцины «Гам-Ковид-Вак» – 4266 человек. Все поставившие прививку чувствуют себя хорошо.
Кроме того, в КБ № 71 поступило еще 5 тысяч доз вакцины.
Сотрудники организаций и предприятий всех форм собственности, желающие поставить вакцину от коронавируса, могут подать заявку работодателю, который сформирует списки и направит их в городскую поликлинику.
Сотрудники ФГУП «ПО «Маяк» подают заявку руководителям подразделений. Все здравпункты ФГУП ПО «Маяк» прививают работников на местах.
Неработающие пенсионеры о своем желании пройти вакцинацию могут сообщить через управление соцзащиты администрации по телефону «горячей линии» кол-центра 5-56-45.
Желающие поставить вакцину жители Озерского городского округа могут выбрать один из вариантов записи:
- обратиться к администратору, который находится на первом этаже Городской поликлиники №1 и оставить заявку.
- записаться по телефону 4-40-90 Городской поликлиники №1.
- записаться на сайте Клинической больницы № 71 в разделе вакцинация, поликлиника № 1. Кроме того, жители Озерска, не являющиеся работниками ПО «Маяк», могут записаться на вакцинацию в заводскую поликлинику в разделе вакцинация, поликлиника № 3.
Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71