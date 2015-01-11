2021-04-05YEKT17:00:00 | Губерния В Челябинской области региональный оператор капремонта за год выполнил работы на сумму более трех миллиардов рублей Источник: региональный оператор капремонта Челябинской области









По данным отчета фонда за 2020 год, всего было выполнено 2 354 вида непосредственно строительно-монтажных работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах региона.Если считать в денежном выражении, то почти половина от общего объема средств, освоенных в рамках реализации плана, – это внесезонные работы, которые включают в себя капитальный ремонт крыш, внутридомовых инженерных систем холодного, горячего водоснабжения, водоотведения и электро-, газоснабжения, капитальный ремонт подвальных помещений, узлы управления. Сумма, затраченная на капитальный ремонт лифтового оборудования, составила 23% от общего объема финансирования выполненных работ, сообщает .«В 2020 году мы наблюдали снижение объемов выполнения работ по внутридомовым инженерным системам, таким как капитальный ремонт систем теплоснабжения, холодного, горячего водоснабжения, водоотведения. Оно связано с ограничениями, вызванными пандемией короновируса COVID-19, – сообщил генеральный директор регионального оператора капитального ремонта Челябинской области Вадим Борисов. – В то же время мы увеличили объемы капитальных ремонтов внутридомовых инженерных систем электроснабжения, так как здесь практически не требуется допуск в квартиры собственников. Выросли показатели выполнения работ по капитальному ремонту фасадов, фундаментов и подвальных помещений».Руководитель фонда напомнил, что в Челябинской области идет масштабная работа по замене лифтового оборудования отслужившего 25-летний срок. В прошедшем году в рамках программы по модернизации лифтового оборудования заменили 519 подъемников по всему региону на общую сумму 909 млн рублей.Кроме того, благодаря созданию технической политики регионального оператора, в 2020 году удалось оптимизировать и унифицировать процесс капитального ремонта крыш.Так, в минувшем году фонд капремонта окончательно перешел на переустройство плоских крыш в скатные на многоквартирных домах до 5 этажей включительно с обязательным применением металлического профлиста исключительно с полимерным покрытием, толщиной не менее 0,7 мм, а также профилем не менее 35-44 мм.«В случае производства работ на объектах, где переустройство плоской кровли в скатную нецелесообразно или вовсе невозможно, технической политикой фонда рекомендуется применять мембранную или полимерную технологию нанесения кровельного покрытия. Еще одной альтернативой устаревшему рубероидному покрытию плоских кровель можно назвать мастичную крышу», – пояснил Вадим Борисов.Каждый из перечисленных видов выполнения работ по капитальному ремонту кровли позволяет продлить срок службы конструктива в 2,5-3 раза.Требования технческой политики коснулись и работ по замене системы тепло- и водоснабжения. Если позволяет температурный режим и характеристики котла, необходимо не просто поменять старые трубы на новые, а провести замену старых металлических труб на новые полипропиленовые.В случае с радиаторами предпочтение отдается биметаллическим, которые имеют совсем другие показатели в сравнении с чугунными, в том числе и эстетические, что немаловажно для собственников помещений.Справочно:Всего в 2020 году в регионе выполнено работ по капитальному ремонту по:716 видам работ по капитальному ремонту фасадов, фундаментов, подвальных помещений;519 единицам лифтового оборудования;378 видам работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем холодного-, горячего водоснабжения, водоотведения;310 видам работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения;242 видам работ по капитальному ремонту крыш;147 видам работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения;38 узлам управления. Источник: региональный оператор капремонта Челябинской областиПо данным отчета фонда за 2020 год, всего было выполнено 2 354 вида непосредственно строительно-монтажных работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах региона.Если считать в денежном выражении, то почти половина от общего объема средств, освоенных в рамках реализации плана, – это внесезонные работы, которые включают в себя капитальный ремонт крыш, внутридомовых инженерных систем холодного, горячего водоснабжения, водоотведения и электро-, газоснабжения, капитальный ремонт подвальных помещений, узлы управления. Сумма, затраченная на капитальный ремонт лифтового оборудования, составила 23% от общего объема финансирования выполненных работ, сообщает .«В 2020 году мы наблюдали снижение объемов выполнения работ по внутридомовым инженерным системам, таким как капитальный ремонт систем теплоснабжения, холодного, горячего водоснабжения, водоотведения. Оно связано с ограничениями, вызванными пандемией короновируса COVID-19, – сообщил генеральный директор регионального оператора капитального ремонта Челябинской области. – В то же время мы увеличили объемы капитальных ремонтов внутридомовых инженерных систем электроснабжения, так как здесь практически не требуется допуск в квартиры собственников. Выросли показатели выполнения работ по капитальному ремонту фасадов, фундаментов и подвальных помещений».Руководитель фонда напомнил, что в Челябинской области идет масштабная работа по замене лифтового оборудования отслужившего 25-летний срок. В прошедшем году в рамках программы по модернизации лифтового оборудования заменили 519 подъемников по всему региону на общую сумму 909 млн рублей.Кроме того, благодаря созданию технической политики регионального оператора, в 2020 году удалось оптимизировать и унифицировать процесс капитального ремонта крыш.Так, в минувшем году фонд капремонта окончательно перешел на переустройство плоских крыш в скатные на многоквартирных домах до 5 этажей включительно с обязательным применением металлического профлиста исключительно с полимерным покрытием, толщиной не менее 0,7 мм, а также профилем не менее 35-44 мм.«В случае производства работ на объектах, где переустройство плоской кровли в скатную нецелесообразно или вовсе невозможно, технической политикой фонда рекомендуется применять мембранную или полимерную технологию нанесения кровельного покрытия. Еще одной альтернативой устаревшему рубероидному покрытию плоских кровель можно назвать мастичную крышу», – пояснил Вадим Борисов.Каждый из перечисленных видов выполнения работ по капитальному ремонту кровли позволяет продлить срок службы конструктива в 2,5-3 раза.Требования технческой политики коснулись и работ по замене системы тепло- и водоснабжения. Если позволяет температурный режим и характеристики котла, необходимо не просто поменять старые трубы на новые, а провести замену старых металлических труб на новые полипропиленовые.В случае с радиаторами предпочтение отдается биметаллическим, которые имеют совсем другие показатели в сравнении с чугунными, в том числе и эстетические, что немаловажно для собственников помещений.Справочно:Всего в 2020 году в регионе выполнено работ по капитальному ремонту по:716 видам работ по капитальному ремонту фасадов, фундаментов, подвальных помещений;519 единицам лифтового оборудования;378 видам работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем холодного-, горячего водоснабжения, водоотведения;310 видам работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения;242 видам работ по капитальному ремонту крыш;147 видам работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения;38 узлам управления. AzAzA 2021-04-05YEKT17:00:00 Нашли ошибку? 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