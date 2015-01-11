2021-04-05YEKT17:00:00 | Губерния В региональном этапе конкурса «Учитель года 2021» победила педагог из Магнитогорска Источник: пресс-служба министерства образования и науки Челябинской области









Завершился региональный этап конкурса «Учитель года», который проходил в Сатке, на родине предыдущего победителя профессиональных испытаний. На торжественной церемонии закрытия конкурса был назван победитель. Им стала учитель истории и обществознания из Магнитогорска Валентина Шишина. Именно она представит Челябинскую область на всероссийском этапе конкурса.«От всей души поздравляю всех участников! Хотелось бы выразить благодарность всему педагогическому сообществу Южного Урала за прошедший год. Прошлой весной мы столкнулись с ситуацией. Которая была настолько форс-мажорной, какой еще не было в современной истории Российского образования, но мы справились! Огромное спасибо за тот труд и старания, которые вы вложили в детей. Сейчас жизнь налаживается, мы снова с вами имеем возможность очно поздравить конкурсантов. В нашем регионе много «учителей года». Но я уверен, что это не самое главное. Важно то, что вы растете как профессионалы, как люди, проходя конкурсные испытания. Подтягивайте своих коллег, заражайте своим оптимизмом и профессиональным мастерством, поддерживайте качество обучения в Челябинской области!» — выступил с приветственным словом Александр Кузнецов, министр образования и науки Челябинской области.По итогам третьего очного тура соревнований в пятерке финалистов оказались: Анна Прокофьева (учитель английского языка школы № 4, Аша), Анна Галеева (учитель истории лицея № 35, Челябинск), Артем Дементьев (учитель физики школы № 4, Миасс), Анастасия Митрофанова (учитель ИЗО школы № 42, Копейск).Абсолютным победителем регионального этапа конкурса стала Валентина Шишина, учитель истории и обществознания школы № 5 города Магнитогорск. Напомним, вместе с ней за титул «Учитель года» боролись еще 34 педагога.«Я очень благодарна городу Сатке и его замечательным жителям. Искренние слова благодарности выражаю детям из школы №5. Часть моей победы — это их заслуга. Я хочу сказать «большое спасибо» Челябинскому институту повышения квалификации. Если бы не ваши проекты, площадки, наверное, у меня не было бы того опыта, который был представлен в последние дни», — произнесла со сцены Валентина Шишина.Абсолютный чемпион конкурса награждается дипломом министерства образования и науки Челябинской области и денежной премией в размере 194 тыс. рублей. Также образовательная организация, в которой он работает, получит 1 млн рублей. Использовать средства можно на приобретение учебного и лабораторного оборудования, ремонт помещений и выплату денежного вознаграждения сотрудникам школы.Напомним, конкурс стартовал 29 марта. В течение нескольких дней педагоги проходили различные испытания: мастер-класс, разговор с учащимися, учебное занятие и его самоанализ, представление педагогического опыта, публичное выступление, а также ведение круглого стола по вопросам образовательной политики. Источник: пресс-служба министерства образования и науки Челябинской областиЗавершился региональный этап конкурса «Учитель года», который проходил в Сатке, на родине предыдущего победителя профессиональных испытаний. На торжественной церемонии закрытия конкурса был назван победитель. Им стала учитель истории и обществознания из Магнитогорска Валентина Шишина. Именно она представит Челябинскую область на всероссийском этапе конкурса.«От всей души поздравляю всех участников! Хотелось бы выразить благодарность всему педагогическому сообществу Южного Урала за прошедший год. Прошлой весной мы столкнулись с ситуацией. Которая была настолько форс-мажорной, какой еще не было в современной истории Российского образования, но мы справились! Огромное спасибо за тот труд и старания, которые вы вложили в детей. Сейчас жизнь налаживается, мы снова с вами имеем возможность очно поздравить конкурсантов. В нашем регионе много «учителей года». Но я уверен, что это не самое главное. Важно то, что вы растете как профессионалы, как люди, проходя конкурсные испытания. Подтягивайте своих коллег, заражайте своим оптимизмом и профессиональным мастерством, поддерживайте качество обучения в Челябинской области!» — выступил с приветственным словом, министр образования и науки Челябинской области.По итогам третьего очного тура соревнований в пятерке финалистов оказались:(учитель английского языка школы № 4, Аша),(учитель истории лицея № 35, Челябинск),(учитель физики школы № 4, Миасс),(учитель ИЗО школы № 42, Копейск).Абсолютным победителем регионального этапа конкурса стала, учитель истории и обществознания школы № 5 города Магнитогорск. Напомним, вместе с ней за титул «Учитель года» боролись еще 34 педагога.«Я очень благодарна городу Сатке и его замечательным жителям. Искренние слова благодарности выражаю детям из школы №5. Часть моей победы — это их заслуга. Я хочу сказать «большое спасибо» Челябинскому институту повышения квалификации. Если бы не ваши проекты, площадки, наверное, у меня не было бы того опыта, который был представлен в последние дни», — произнесла со сцены Валентина Шишина.Абсолютный чемпион конкурса награждается дипломом министерства образования и науки Челябинской области и денежной премией в размере 194 тыс. рублей. Также образовательная организация, в которой он работает, получит 1 млн рублей. Использовать средства можно на приобретение учебного и лабораторного оборудования, ремонт помещений и выплату денежного вознаграждения сотрудникам школы.Напомним, конкурс стартовал 29 марта. В течение нескольких дней педагоги проходили различные испытания: мастер-класс, разговор с учащимися, учебное занятие и его самоанализ, представление педагогического опыта, публичное выступление, а также ведение круглого стола по вопросам образовательной политики. AzAzA 2021-04-05YEKT17:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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