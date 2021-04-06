2021-04-06YEKT11:00:00 | Губерния Общероссийская фотовыставка «Первый: Гагарин и Куба» открывается в Публичной библиотеке Источник: ЧОУНБ









Выставка отражает один из знаковых периодов жизни первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина, ставшего в 1964 году еще и первым президентом Всесоюзного общества советско-кубинской дружбы (ныне – Российское общество дружбы с Кубой). Гагарин трижды посетил Остров свободы, став для кубинцев кумиром наравне с Фиделем Кастро, сообщает пресс-служба ЧОУНБ.Триумфально посетивший почти 30 стран мира, почетный гражданин многих государств, Юрий Гагарин в начале 1960-х мог возглавить любое общество дружбы, но выбрал искреннюю, гостеприимную Кубу, фактически создал с нуля новую структуру, заложил основы и традиции Общества.На уникальных снимках, предоставленных информационным агентством ТАСС и составивших экспозицию в читальном зале № 1 ЧОУНБ, запечатлены мгновения теплых, радушных, эмоциональных встреч Юрия Гагарина с лидерами кубинской революции Фиделем Кастро, Эрнесто Че Геварой, президентом Кубы Освальдо Дортикосом Торрадо и простыми кубинскими гражданами.Общероссийская фотовыставка «Первый: Гагарин и Куба», организованная Межрегиональной общественной организацией «Российское общество дружбы с Кубой», пройдет в апреле–мае 2021 года одновременно на 130 площадках в 50 городах России, а также в Казахстане и на Кубе. В Челябинске наряду с ЧОУНБ экспозиция будет представлена в первом корпусе ЧелГУ и правительстве Челябинской области.Торжественное открытие выставки «Первый: Гагарин и Куба» в Публичке состоится 8 апреля, в 16:00, с участием руководителя регионального отделения Российского общества дружбы с Кубой, министра финансов Челябинской области Андрея Пшеницына и ректора Челябинской государственного университета Сергея Таскаева.Работа экспозиции продлится до конца мая.12 апреля, в день 60-летия первого полета человека в космос, будет также открыт доступ к цифровым материалам выставки на трех языках.Добавим, что вход на выставку «Первый: Гагарин и Куба» свободный и без возрастных ограничений.







Источник: ЧОУНБВыставка отражает один из знаковых периодов жизни первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина, ставшего в 1964 году еще и первым президентом Всесоюзного общества советско-кубинской дружбы (ныне – Российское общество дружбы с Кубой). Гагарин трижды посетил Остров свободы, став для кубинцев кумиром наравне с Фиделем Кастро, сообщает пресс-служба ЧОУНБ.Триумфально посетивший почти 30 стран мира, почетный гражданин многих государств,в начале 1960-х мог возглавить любое общество дружбы, но выбрал искреннюю, гостеприимную Кубу, фактически создал с нуля новую структуру, заложил основы и традиции Общества.На уникальных снимках, предоставленных информационным агентством ТАСС и составивших экспозицию в читальном зале № 1 ЧОУНБ, запечатлены мгновения теплых, радушных, эмоциональных встреч Юрия Гагарина с лидерами кубинской революции, президентом Кубыи простыми кубинскими гражданами.Общероссийская фотовыставка «Первый: Гагарин и Куба», организованная Межрегиональной общественной организацией «Российское общество дружбы с Кубой», пройдет в апреле–мае 2021 года одновременно на 130 площадках в 50 городах России, а также в Казахстане и на Кубе. В Челябинске наряду с ЧОУНБ экспозиция будет представлена в первом корпусе ЧелГУ и правительстве Челябинской области.Торжественное открытие выставки «Первый: Гагарин и Куба» в Публичке состоится 8 апреля, в 16:00, с участием руководителя регионального отделения Российского общества дружбы с Кубой, министра финансов Челябинской областии ректора Челябинской государственного университета.Работа экспозиции продлится до конца мая.12 апреля, в день 60-летия первого полета человека в космос, будет также открыт доступ к цифровым материалам выставки на трех языках.Добавим, что вход на выставку «Первый: Гагарин и Куба» свободный и без возрастных ограничений. Источник: ЧОУНБ AzAzA 2021-04-06YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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