2021-04-06YEKT11:00:00 | Губерния Южноуральский минпром продолжает оказывать адресную помощь промышленным предприятиям региона Источник: пресс-служба правительства Челябинской области









Одним из важнейших направлений деятельности министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области является работа с предприятиями, оказавшимися в трудной социально-экономической ситуации. В рамках своих полномочий минпром старается помочь им разрешить имеющиеся проблемы, в том числе с кредиторскими задолженностями за потребленные тепло, электроэнергию и т.д.«В таком промышленном регионе, как Челябинская область, правительство в целом и профильное министерство в частности несут повышенную ответственность за сохранение производств, порой уникальных, и их трудовых коллективов. Поэтому мы ведем постоянную планомерную работу по поддержке предприятий. По распоряжению главы региона создана специальная рабочая группа под председательством заместителя губернатора Егора Викторовича Ковальчука. Ее главная задача – находить выход из самых сложных ситуаций, вырабатывать действенные меры стабилизации финансово-экономического состояния компаний промышленного сектора. Отдельно хочу поблагодарить коллег из налоговой службы и ресурсоснабжающих организаций за то, что всегда стараются идти навстречу и вместе с нами ищут возможности не допустить остановки предприятий. Во многом благодаря этой работе сегодня наша область входит в ТОП-14 регионов РФ по динамике промпроизводства и является лидером УрФО с ростом в 10,6% к аналогичному периоду прошлого года. Причём рост отмечается по всем отраслям», - говорит министр промышленности региона Павел Рыжий.Только за первый квартал 2021 года минпром отработал с такими предприятиями, как «МетАгломерат», Катав-Ивановский приборостроительный завод, Завод Златоустовских металлоконструкций, Миасский машиностроительный завод и др. На большинстве из них процессы восстановления успешно запущены.Так, на ООО «МетАгломерат» (входит в промышленную группу УСМК в составе АО «ЧЭМК»), градообразующем предприятии Магнитского городского поселения, возникла социальная напряженность. Предприятие было вынуждено сократить рабочие места из-за снижения загрузки производственных мощностей. Министерство промышленности сделало всё возможное, чтобы помочь высвободившимся сотрудникам завода трудоустроиться. Для них регулярно проводятся ярмарки вакансий с участием главного управления по труду и занятости населения и министерства социальных отношений Челябинской области, используются все возможности задействовать их на других производственных площадках холдинга ООО «УСМК», куда входит и ЧЭМК, в Челябинской области и за ее пределами. Готовится к запуску модуль по переработке песков хвостохранилищ на мощностях «МетАгломерата» - его бывшие сотрудники смогут вернуться к работе.«Областное министерство промышленности с самого начала подключилось к решению этого вопроса, стало инициатором разработки дорожной карты по стабилизации ситуации на «Метагломерате» и теперь полностью контролирует ее выполнение. Минпром помогает нам выстроить отношения и с другими ведомствами. Например, с управлением социальной защиты населения Кусинского района достигнута договоренность об оформлении с бывшими сотрудниками завода социальных контрактов на переобучение, организацию предпринимательской деятельности, погашение задолженности по услугам ЖКХ и т.д. Идет работа с министерствами экономического развития, социальных отношений. Сейчас напряжённости на предприятии нет. С 15 апреля мы вновь принимаем сотрудников, нам потребуется минимум 90 человек. Со всеми в полном соответствии с трудовым кодексом будут заключены договоры на сезонный режим работы с 1 мая по 30 сентября», - сообщает заместитель гендиректора АО «ЧЭМК» по труду и кадрам Ирина Мерзлякова.По информации Кусинского управления соцзащиты, за февраль-март 2021 года с работниками ООО «МетАгломерат» и членами их семей заключено 12 соцконтрактов, из которых 3 направлены на поиск работы, 9 – на помощь в преодолении трудной жизненной ситуации.Катав-Ивановский приборостроительный завод – социально значимое предприятие, от стабильной работы которого во многом зависит благополучие жителей всего муниципалитета - оказался в тяжёлом положении из-за серьезного уменьшения объема заказов, вызванного пандемией. Это привело к сбою производственных циклов и задолженностям по налогам старейшего, систематически выполняющего госзаказы завода, единственного производителя большой линейки магнитных компасов, блоков усилителей систем управления вооружением, приборов для измерения скорости движения судов и другого спецоборудования для кораблей ВМФ. Начали расти долги и энергоснабжающим организациям. Однако при активном содействии областного минпрома предприятию удалось подписать мировые соглашения с ООО «Уралэнергосбыт» и ООО «НОВАТЭК-Челябинск». Сейчас идет работа по заключению аналогичного договора с УФНС России по Челябинской области.«Подписание соглашения с налоговиками позволит нам разблокировать счета, войти в нормальный рабочий ритм и начать в полной мере выполнять свои обязательства по ранее заключенным контрактам, а также перед поставщиками энергоресурсов. Без помощи министерства нам вряд ли удалось бы избежать судебных исков. Заключенные мировые соглашения значительно снизили нагрузку и позволили заводу заключать новые договоры, будучи уверенными, что мы сможем их выполнить. Более того, минпром и лично его глава Павел Анатольевич Рыжий очень помогают нам с поиском потенциальных инвесторов. Мы уже ведем успешные переговоры с несколькими компаниями, к нам поступают новые заказы, предприятие вновь встает на ноги», - уверен генеральный директор КИПЗ Динар Сагдетдинов.Из-за неплатежей заказчиков и общей экономической неустойчивости задолженности перед налоговыми органами и энергоснабжающими организациями образовались также у Завода Златоустовских металлоконструкций. Финансовое положение «ЗЗМК» уже удалось несколько стабилизировать, часть проблем разрешена: на заводе начал формироваться объемный портфель заказов, до конца текущего года определен план-график поступления от заказчиков предприятия денежных средств, которые будут направляться как на расчеты с поставщиками энергоресурсов, так и на выплату заработной платы. При содействии регионального минпрома достигнуты договоренности с УФНС и ООО «Уралэнергосбыт», задолженность перед которым также частично погашена.Областное министерство промышленности продолжает адресную работу с Уральским заводом химического и нестандартного оборудования, Южноуральским заводом радиокерамики, Миасским машиностроительным заводом и другими предприятиями области. На заседаниях рабочей группы обсуждаются все возможные меры их поддержки на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Правительство области оказывает содействие в увеличении закупок их продукции, в том числе привлекая эти компании к участию в государственных и муниципальных закупках при реализации национальных проектов. Кроме того, продукция южноуральских производителей рекомендуется для закупок госкорпорациями, крупными нефтегазовыми, энергетическими и горнодобывающими компаниями страны в рамках реализуемых программ импортозамещения, в том числе при реализации инфраструктурных проектов. Источник: пресс-служба правительства Челябинской областиОдним из важнейших направлений деятельности министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области является работа с предприятиями, оказавшимися в трудной социально-экономической ситуации. В рамках своих полномочий минпром старается помочь им разрешить имеющиеся проблемы, в том числе с кредиторскими задолженностями за потребленные тепло, электроэнергию и т.д.«В таком промышленном регионе, как Челябинская область, правительство в целом и профильное министерство в частности несут повышенную ответственность за сохранение производств, порой уникальных, и их трудовых коллективов. Поэтому мы ведем постоянную планомерную работу по поддержке предприятий. По распоряжению главы региона создана специальная рабочая группа под председательством заместителя губернатора Егора Викторовича Ковальчука. Ее главная задача – находить выход из самых сложных ситуаций, вырабатывать действенные меры стабилизации финансово-экономического состояния компаний промышленного сектора. Отдельно хочу поблагодарить коллег из налоговой службы и ресурсоснабжающих организаций за то, что всегда стараются идти навстречу и вместе с нами ищут возможности не допустить остановки предприятий. Во многом благодаря этой работе сегодня наша область входит в ТОП-14 регионов РФ по динамике промпроизводства и является лидером УрФО с ростом в 10,6% к аналогичному периоду прошлого года. Причём рост отмечается по всем отраслям», - говорит министр промышленности региона.Только за первый квартал 2021 года минпром отработал с такими предприятиями, как «МетАгломерат», Катав-Ивановский приборостроительный завод, Завод Златоустовских металлоконструкций, Миасский машиностроительный завод и др. На большинстве из них процессы восстановления успешно запущены.Так, на(входит в промышленную группу УСМК в составе АО «ЧЭМК»), градообразующем предприятии Магнитского городского поселения, возникла социальная напряженность. Предприятие было вынуждено сократить рабочие места из-за снижения загрузки производственных мощностей. Министерство промышленности сделало всё возможное, чтобы помочь высвободившимся сотрудникам завода трудоустроиться. Для них регулярно проводятся ярмарки вакансий с участием главного управления по труду и занятости населения и министерства социальных отношений Челябинской области, используются все возможности задействовать их на других производственных площадках холдинга ООО «УСМК», куда входит и ЧЭМК, в Челябинской области и за ее пределами. Готовится к запуску модуль по переработке песков хвостохранилищ на мощностях «МетАгломерата» - его бывшие сотрудники смогут вернуться к работе.«Областное министерство промышленности с самого начала подключилось к решению этого вопроса, стало инициатором разработки дорожной карты по стабилизации ситуации на «Метагломерате» и теперь полностью контролирует ее выполнение. Минпром помогает нам выстроить отношения и с другими ведомствами. Например, с управлением социальной защиты населения Кусинского района достигнута договоренность об оформлении с бывшими сотрудниками завода социальных контрактов на переобучение, организацию предпринимательской деятельности, погашение задолженности по услугам ЖКХ и т.д. Идет работа с министерствами экономического развития, социальных отношений. Сейчас напряжённости на предприятии нет. С 15 апреля мы вновь принимаем сотрудников, нам потребуется минимум 90 человек. Со всеми в полном соответствии с трудовым кодексом будут заключены договоры на сезонный режим работы с 1 мая по 30 сентября», - сообщает заместитель гендиректора АО «ЧЭМК» по труду и кадрам.По информации Кусинского управления соцзащиты, за февраль-март 2021 года с работниками ООО «МетАгломерат» и членами их семей заключено 12 соцконтрактов, из которых 3 направлены на поиск работы, 9 – на помощь в преодолении трудной жизненной ситуации.– социально значимое предприятие, от стабильной работы которого во многом зависит благополучие жителей всего муниципалитета - оказался в тяжёлом положении из-за серьезного уменьшения объема заказов, вызванного пандемией. Это привело к сбою производственных циклов и задолженностям по налогам старейшего, систематически выполняющего госзаказы завода, единственного производителя большой линейки магнитных компасов, блоков усилителей систем управления вооружением, приборов для измерения скорости движения судов и другого спецоборудования для кораблей ВМФ. Начали расти долги и энергоснабжающим организациям. Однако при активном содействии областного минпрома предприятию удалось подписать мировые соглашения с ООО «Уралэнергосбыт» и ООО «НОВАТЭК-Челябинск». Сейчас идет работа по заключению аналогичного договора с УФНС России по Челябинской области.«Подписание соглашения с налоговиками позволит нам разблокировать счета, войти в нормальный рабочий ритм и начать в полной мере выполнять свои обязательства по ранее заключенным контрактам, а также перед поставщиками энергоресурсов. Без помощи министерства нам вряд ли удалось бы избежать судебных исков. Заключенные мировые соглашения значительно снизили нагрузку и позволили заводу заключать новые договоры, будучи уверенными, что мы сможем их выполнить. Более того, минпром и лично его глава Павел Анатольевич Рыжий очень помогают нам с поиском потенциальных инвесторов. Мы уже ведем успешные переговоры с несколькими компаниями, к нам поступают новые заказы, предприятие вновь встает на ноги», - уверен генеральный директор КИПЗ.Из-за неплатежей заказчиков и общей экономической неустойчивости задолженности перед налоговыми органами и энергоснабжающими организациями образовались также уФинансовое положение «ЗЗМК» уже удалось несколько стабилизировать, часть проблем разрешена: на заводе начал формироваться объемный портфель заказов, до конца текущего года определен план-график поступления от заказчиков предприятия денежных средств, которые будут направляться как на расчеты с поставщиками энергоресурсов, так и на выплату заработной платы. При содействии регионального минпрома достигнуты договоренности с УФНС и ООО «Уралэнергосбыт», задолженность перед которым также частично погашена.Областное министерство промышленности продолжает адресную работуи другими предприятиями области. На заседаниях рабочей группы обсуждаются все возможные меры их поддержки на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Правительство области оказывает содействие в увеличении закупок их продукции, в том числе привлекая эти компании к участию в государственных и муниципальных закупках при реализации национальных проектов. Кроме того, продукция южноуральских производителей рекомендуется для закупок госкорпорациями, крупными нефтегазовыми, энергетическими и горнодобывающими компаниями страны в рамках реализуемых программ импортозамещения, в том числе при реализации инфраструктурных проектов. AzAzA 2021-04-06YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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