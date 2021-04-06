Историю о «Героях невидимого фронта» расскажут в челябинском мультимедийном парке

Источник: Исторический парк «Россия – Моя история»7 апреля Челябинск погрузится в шпионскую атмосферу 40-х годов прошлого столетия. Ведь в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история» откроется уникальная выставка, посвященная одному из самых загадочных уроженцев Южного Урала (города Троицка) – Исхаку Абдуловичу Ахмерову. 7 апреля исполняется 120 лет со дня рождения советского разведчика, руководителя нелегальной резидентуры в США 1942-1945 годах. Челябинск готов узнать его историю.Удивительная личность, жизни которой позавидовал бы сам Джеймс Бонд. Он работал в Турции, Китае и США. Его операция «Снег» по праву признана одним из шедевров советской разведки: усилиями Искаха Ахмерова Вашингтоном был выдвинут ультиматум Японии, который перечеркнул даже теоретическую вероятность японской агрессии на советский Дальний Восток в 1941 году. По мнению многих японских исследователей, выполнив эту миссию Исхак Ахмеров спас Россию, позволив перебросить на Западный фронт сибирские дивизии. И это лишь одна страница из жизни Ахмерова.На выставке вас ждут уникальные архивные фото и документы, мультимедийная записная книга разведчика, интерактивные столы, а самое главное – необычная историячеловека, повлиявшего на ход мировой истории.Выставка пройдет в историческом парке «Россия – Моя история» (ул. Труда, 183) с 7 апреля по 7 мая 2021 года. Подробности по телефону: +7 (351) 217-70-77.