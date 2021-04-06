Библиотека новых возможностей откроется в Магнитогорске

Источник: Министерство культуры Челябинской областиВ Магнитогорске полным ходом идут ремонтные работы Центральной детской библиотеки им. Н. Г. Кондратковской. Одним из направлений модернизации в рамках национального проекта «Культура» является создание доступной среды для пользователей со специальными потребностями. Для беспрепятственного доступа в библиотеку будет установлен безопасный пандус. Площадка под него уже забетонирована, идет сварка конструкций. В помещении напольные индикаторы, тактильные информационные мнемосхемы и таблички будут выполнять функцию навигатора. Они помогут посетителям с нарушениями зрения ориентироваться в библиотечном пространстве.Для обслуживания читателей с нарушениями опорно-двигательного аппарата приобретено специализированное кресло, для лиц с нарушениями слуха предназначена индукционная петля.«Пространство модельной библиотеки, адаптированное для людей с ограниченными возможностями здоровья, маломобильных групп населения, мы надеемся, станет площадкой инклюзивного общения, на которой им будет комфортно заниматься саморазвитием, проводить досуг», – рассказывает директор МКУК «Централизованная детская библиотечная система» города МагнитогорскаБлагодаря техническим приспособлениям у пользователей со специальными потребностями не возникнет сложностей в получении всех видов библиотечных услуг. Напомним, детская библиотека им. Кондратковской – третья по счету библиотека Магнитогорска, модернизируемая в рамках нацпроекта «Культура». Открытие библиотеки запланировано в сентябре 2021 года.