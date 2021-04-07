На втором отборочном туре фестиваля «Соцветие дружное Урала» определены победители

3 апреля состоялся второй отборочный тур Областного фестиваля национальных культур «Соцветие дружное Урала». Лауреатами фестиваля стали более 20 солистов и творческих коллективов, сообщает Дом дружбы народов Челябинской области.Традиционное масштабное мероприятие направлено на популяризацию национальных культур и объединение народов, проживающих на Урале, создание гармоничной среды для поддержки и развития самодеятельного творчества. В 2021 году фестиваль проводится в рамках региональной составляющей «Творческие люди» национального проекта «Культура».Второй тур прошел уже в привычном видеоформате. На участие в нем заявились около 50 коллективов и выставок из 12 территорий Челябинской области. Это Сосновский, Увельский, Пластовский, Красноармейский, Троицкий, Октябрьский, Аргаяшский районы, города Челябинск, Копейск, Южноуральск, Троицк, Снежинск. Конкурсная программа была представлена разнообразными жанрами, в числе участников – солисты-исполнители, вокальные и хореографические ансамбли, народные хоры, фольклорные коллективы, инструментальные ансамбли, театр кукол. Участники вокального жанра исполнили номера на национальных языках: русском, татарском, башкирском, украинском. Хореографические коллективы представили палитру народных танцев: русский, башкирский, хорезмский, таджикский, грузинский. Инструментальная музыка прозвучала с народным колоритом (русская, греческая, грузинская). Особенно ценно, что участники с любовью подходят к созданию национального образа, продумывая костюм, музыку, пластику. На выставках декоративно-прикладного творчества были представлены валяные изделия из шерсти, шитье, вышивка.
Источник: Дом дружбы народов Челябинской области