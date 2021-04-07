Челябинская молодежь отправит поздравление космонавтам на МКС

12 апреля в Челябинске во Дворце пионеров и школьников им. Н.К.Крупской пройдет серия акций, посвященных 60-летию со дня первого полета человека в космос. Главным событием станет флешмоб «Восток-1», организованный Молодежным ресурсным центром, подведомственным учреждением Главного управления молодежной политики Челябинской области, в котором участники соберутся в цифру «60» и снимут видеопоздравление с высоты птичьего полета. Это поздравление будет разослано радиолюбителям со всего мира, а также отправится сообщением на Международную космическую станцию, где его смогут увидеть российские космонавты. В нем могут принять участие студенты вузов и ссузов, регистрация на портале Dobro.ru: https://dobro.ru/event/10053346#vacancies.Также челябинскую молодежь ждут интерактивные лекции по радиотехнике и строению космических кораблей, выставки модулей советских космических аппаратов, показ тематических анимационных фильмов, конкурсы и викторины.Акции начнутся в 14:00 по адресу: Челябинск, Свердловский пр., 59.Мероприятие проводится Дворцом пионеров и школьников им. Крупской при поддержке ГБУ «Молодежный ресурсный Центр» и Южно-Уральского государственного университета.