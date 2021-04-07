В России запускают единую платформу для голосования за объекты благоустройства

С 26 апреля по 30 мая 2021 года на новой платформе пройдет голосование, в котором южноуральцы смогут выбрать, какое общественное пространство реконструируют в 2022 году.

Новая платформа для голосования разработана Минстроем России совместно с АНО «Диалог Регионы». На ней в режиме онлайн жители всех 43 муниципалитетов Челябинской области старше 14 лет будут решать, какие общественные пространства должны быть благоустроены в первую очередь.

Благодаря программе по формированию комфортной городской среды в Озерске благоустроили часть пешеходной зоны проспекта К. Маркса, дорожку вдоль домов 13, 15 по бульвару Луначарского, пляж «Дальний», дорожку вдоль д/с «Жемчужинка» на б. Гайдара, пять дворовых территорий. В нынешнем году продолжится благоустройство пешеходной зоны на проспекте К. Маркса, пешеходной дорожки на б. Луначарского, сквера у ДК «Энергетик» в поселке Новогорный, сквера в поселке Метлино.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/46492/