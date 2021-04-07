В Челябинской области более 51,7 тысячи человек переболели коронавирусом

В Челябинской области за сутки еще 120 человек заразились новой коронавирусной инфекцией. Всего в регионе подтверждено 57 тысяч 512 случаев заболевания, 51 тысяча 733 южноуральца уже переболели COVID-19. 3 327 человек продолжают лечение, за сутки из госпиталей выписали 122 пациента.

«За прошедшие сутки умерло 9 человек: от COVID-19 — 8 человек, от других причин — 1 человек»,

— сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Южноуральцам за время пандемии провели более 1,8 миллиона исследований на коронавирус, за сутки сделали 5 502 теста.

На территории Челябинской области продолжает действовать масочный режим. Жителей региона приглашают поставить прививку от коронавируса. В выходные, 3 и 4 апреля, более тысячи южноуральцев уже поставили вакцину в ТРК.

https://www.1obl.ru/news/koronavirus/v-chelyabinskoy-oblasti-bolee-51-7-tysyachi-chelovek-pereboleli-koronavirusom/