Медиафорум «Пусть знает вся Россия» завершился в Челябинске

В Челябинске состоялось торжественное закрытие медиафорума «Пусть знает вся Россия», на котором собрались более 100 представителей патриотических организаций из 31 региона страны. Поисковики, юнармейцы и Волонтеры Победы постигали основы SMM, фото- и видеосъемки, учились записывать подкасты, находить партнеров для своих проектов и формировать личный бренд.Во время церемонии закрытия были объявлены имена 12 лучших, которые отправятся в пресс-тур образовательной поисковой экспедиции на места боев времен Великой Отечественной войны в Ленинградской области. Ими стали ребята из Челябинской, Новосибирской, Кемеровской, Нижегородской областей, Республики Башкортостан, Ямало-Ненецкого АО и Пермского края.Форум стартовал 2 апреля. За три дня образовательной программы лекции и мастер-классы провели 10 экспертов. Например, Ксения Ковалева, руководитель дирекции коммуникаций и связей с общественностью Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», рассказала о подготовительной работе перед запуском аккаунта организации, на онлайн-лекции начальник отдела по работе со СМИ Росмолодежи Ольга Кудишина разобрала особенности организации пресс-службы на выездных мероприятиях. Специалист пресс-службы Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» Алексей Медяный поделился опытом создания подкаста с нуля.Во второй день бренд-менеджер телеканала URAL1, и.о. главного редактора издания «Челябинский рабочий» Елена Шумакова объяснила участникам разницу между партнером и спонсором, разобрала тонкости переговоров и источники финансирования. Менеджер по развитию благотворительного фонда «География добра» Анастасия Никулина рассказала, как сформировать бренд некоммерческих и государственных организаций. А специалист по работе с талантами АО «ЭР-Телеком Холдинг», молодежный тренер и блогер Анна Киселева помогла участникам составить дорожную карту развития своего блога в социальных сетях.Также в рамках пресс-конференции с первым заместителем председателя комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества и вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрием Вяткиным участники обсудили вопросы о регулировании клеветы в социальных сетях и санкциях в СМИ, поговорили об изменениях патриотических ценностей среди подрастающего поколения и молодежи.Организаторы медиафорума – Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» при поддержке Фонда президентских грантов.
Источник: оргкомитет фестиваля «Пусть знает вся Россия»