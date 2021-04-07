В Челябинской области сдержат цены на хлеб за счет выплаты новых субсидий

Минсельхоз Челябинской области объявил отбор получателей субсидии на компенсацию части затрат предприятиям мукомольной и хлебопекарной промышленности. Субсидии из федерального и областного бюджетов выплачиваются впервые в связи с необходимостью сдерживания цен на муку и хлебобулочные изделия, что позволит обеспечить доступность основных видов продукции для населения, сообщает минсельхоз.Общий объем субсидий региональным производителям муки на закупку продовольственной пшеницы составит 224,6 млн рублей, а предприятиям хлебопекарной промышленности на производство и реализацию хлебобулочных изделий недлительного срока хранения (менее 5 суток) - 34,5 млн рублей. Участниками отбора являются перерабатывающие организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство муки и хлеба в Челябинской области.Порядок выплаты субсидий предусматривает ежемесячное возмещение расходов, при этом получатели субсидий – мукомолы – берут на себя обязательства не повышать отпускные цены на муку, а хлебопеки – среднюю цену на хлеб и хлебобулочные изделия по отношению к предыдущему месяцу. Отбор осуществляется с 9 апреля по 11 мая путем запроса предложений с учетом очередности поступления заявок.Учитывая срок объявления отбора, первая компенсация будет предоставлена на расходы за период с 1 января 2021 года. Субсидия мукомольным предприятиям компенсирует 50% превышения текущей закупочной цены на продовольственную пшеницу над среднемесячной ценой за последние 3 года. Субсидия предприятиям хлебопекарной промышленности предоставляется из расчета 2000 рублей на 1 тонну реализованного хлеба и хлебобулочных изделий.Средства будут перечислены победителям отбора в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии. Каждый получатель субсидии должен заключить соглашение с региональным минсельхозом в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».Соответствующие постановления правительства Челябинской области (№119-П и №120-П от 31.03.2021 года) опубликованы на официальном сайте минсельхоза Челябинской области в разделе «Объявления об отборе получателей и выплате субсидий».