2021-04-07YEKT14:00:00 | Новости Городские новости В Озерске состоялось открытие современного концертного зала Сегодня впервые распахнул двери для слушателей обновленный концертный зал в Детской музыкальной школе №1. В его открытии приняли участие меценат Андрей Комаров, супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер и глава округа Евгений Щербаков.

Официальные лица были приглашены на сцену и поздравили присутствующих с замечательным событием не только в жизни Озерска, но и всей Челябинской области.

Первым к своим землякам обратился Андрей Комаров, по чьей инициативе и финансовой поддержке был реализован проект:

- Я очень рад, что здесь стою, что завершились два года напряженной работы по обновлению концертного зала, с которого началась реконструкция всей школы. К 2023 году, надеюсь, мы выполним все, что планируем, и увидим совершенно другую Детскую музыкальную школу №1 в Озерске. А пока открываем это светлое и оборудованное самыми современными средствами пространство, которое должно стать центром культурного притяжения.

Ирина Текслер посетила Озерск впервыеи каккуратор благотворительной деятельности в Челябинской области высоко оценила результат социального партнерства Озерского городского округа и частного бизнеса:

- Приятно начинать знакомство с городом с прекрасной музыкальной школы: у нее богатая история, замечательные педагоги и успешные ученики. Удивительно стоять на этой сцене и смотреть в зал, который теперь является одним из лучших филармонических залов страны и позволяет принимать лучших музыкантов самого высокого уровня. Огромное спасибо Андрею Ильичу за помощь родному городу и развитие культуры в Челябинской области.

Благодарность за системную социальную и благотворительную деятельность в округе выразил Андрею Комарову и глава Евгений Щербаков: он отметил что сотрудничество с меценатом продолжается уже 10 лет и выражается в реализации духовно-просветительских программ, развитии детского и юношеского спорта, создании современной комфортной культурно-досуговой инфраструктуры:

- Особенно приятно, что Детская музыкальная школа №1 получила этот подарок в год своего 70-летия. Трудно сосчитать, сколько ее выпускников несут с собой по жизни доброе и светлое, и благодаря этому мир становится лучше.

Кульминацией церемонии открытия стало выступление мировой звезды, Народного артиста России Дениса Мацуева. В исполнении мастера прозвучали произведения П. Чайковского, Ф. Шопена, С. Рахманинова, Э. Грига. Первые посетители современного акустического филармонического зала – более 400 юных озерских музыкантов, их педагогов и родителей - восторженно приветствовали виртуоза и наградили его овациями и криками «Браво».

После уникального часа фортепианного искусства Денис Мацуев поделился с озерчанами своими впечатлениями от участия в мероприятии:

- Дебют, вне зависимости от того, где я играю, всегда огромная ответственность. Везде я выкладываюсь одинаково, будь то Карнеги-холл в Нью-Йорке, будь то зал в вашей музыкальной школе. Здесь прекрасная акустика, это понятно уже сейчас. И я обязательно привезу сюда профессоров Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, которые проведут свои мастер-классы, по итогам которых в нашу большую музыкальную семью вольются и питомцы из вашего города. Я в этом уверен!

Мастер выразил признательность Андрею Комарову за продолжение лучших традиций российского меценатства. В свою очередь, наш уважаемый земляк приоткрыл тайну своего внимания к ДМШ №1:

- Для меня и моей семьи это особенное событие: в музыкальной школе №1 более 20 лет преподавала моя бабушка, человек беззаветно преданный музыке и оставивший о себе самые теплые воспоминания у коллег и многочисленных учеников.

Радость этого события – открытия нового зала в ДМШ№1 - в режиме онлайн могли разделить все жители округа. Трансляция церемонии была доступна с 13:00 часов по уральскому времени на @andrey_i_komarov.

Справочно: Создание современного зала – первый шаг в рамках масштабной комплексной реконструкции музыкальной школы, в которой сегодня обучаются порядка 600 детей. Преобразования направлены на обновление материально-технического фонда учреждения, совершенствование программ общего музыкального образования, повышение эффективности подготовки наиболее одаренных детей к поступлению в специальные учебные заведения, а также возрождение интереса к музыке и всестороннее развитие подрастающего поколения в Озерском городском округе.

В проекте использовано световое и звуковое оборудование ведущих мировых поставщиков — L-acoustic (Франция) и Clay Paky (Италия). Инвестиции на данном этапе составили 90 млн рублей. Новый зал на 425 мест, аналогов которому до сегодняшнего дня в регионе не было, позволит школе принимать звезд классической музыки международной величины и станет центром притяжения и культурного развития для всех жителей Озерска.

Помимо комплексной реконструкции зала были выполнены работы по капитальному ремонту кровли школы и техническому перевооружению систем пожарной безопасности и оповещения об эвакуации школы. На данный момент ведутся проектные работы по капитальному ремонту всех инженерных систем. Завершение следующего этапа запланировано в 2023 году.

В рамках обновления инструментального фонда Детская музыкальная школа №1 получила новые инструменты, необходимые в первую очередь, по основным направлениям обучения, среди них — пианино, скрипки, аккордеоны, виолончели, домры, гусли, гитары и барабанная установка. Общая стоимость переданных школе инструментов составила порядка 8 млн рублей.

Фото Александра Абросимова.













































































Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-04-07YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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