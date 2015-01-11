Планы сельскохозяйственного сезона в Челябинской области обсудят на агрономическом совещании

Источник: пресс-служба правительства Челябинской областиЮжноуральские аграрии соберутся 9 апреля на областном агросовещании, чтобы подвести итоги ушедшего года и наметить задачи, которые предстоит решать при проведении сезонных сельскохозяйственных работ в 2021 году. Совещание состоится на базе Южно-Уральского госагроуниверситета в формате расширенного заседания коллегии минсельхоза Челябинской области с участием руководителей и специалистов аграрных предприятий, фермеров, организаций, взаимодействующих с агропромышленным комплексом.В программу совещания включена фокус-выставка продукции и услуг, которые предлагают аграриям поставщики ресурсов для сельского хозяйства: семян, средств защиты растений, минеральных удобрений, технологий и оборудования для земледелия, научных разработок и банковских продуктов. Выставка будет работать перед началом совещания.