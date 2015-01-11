Новый рояль премиум-класса, привезенный в Троицк, первым опробует Денис Мацуев

Источник: пресс-служба администрации ТроицкаВ Троицк привезли новый рояль. Инструмент премиум-класса японской фирмы Shigeru Kawai стал подарком троицким музыкантам от губернатора Челябинской области Алексея Текслера, сообщает пресс-служба городской администрации.Первыми смогли осмотреть рояль юные пианисты из детской школы искусств №1. «Ребята, я поздравляю вас и ваших педагогов. Теперь вы сможете готовиться к разнообразным конкурсам на уникальном инструменте. Впервые вы услышите его уже в эту субботу. На нем сыграет известный музыкант Денис Мацуев», – отметила исполняющий полномочия главы городаи вручила ребятам пригласительные билеты на предстоящий концерт.При производстве роялей серии Shigeru Kawai используются самые высококлассные материалы, что обеспечивает чистое звучание и большую мощность с меньшими усилиями при каждом нажатии клавиши. Стоимость инструмента составляет около пяти миллионов рублей.«Идея, чтобы в городе появился инструмент высокого уровня для выступления звезд мирового масштаба и занятий наших юных музыкантов, появилась несколько лет назад. И в прошлом году, когда губернатор был у нас в гостях, мы обратились к нему с этой просьбой. И вот инструмент доставили в Троицк, и он уже настроен для проведения первого концерта», - подчеркнул заместитель главы города по социальным вопросам