Челябинский аэропорт готов возобновить международные полеты с 1 мая

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 8 апреля, посетил челябинский аэропорт – он готов возобновить международные полеты с 1 мая.

Практически завершены работы по расширению терминала международных воздушных линий. Благодаря этому пропускная способность выросла почти вдвое – с 220 до 400 пассажиров в час, почти в два раза увеличено число кабин паспортного контроля – с 11 до 20 единиц, а площадь международного сектора увеличилась до 15,2 тыс. кв. м.

Кроме того, завершены работы по техническому перевооружению воздушного пункта пропуска через государственную границу РФ, идет процедура получения разрешения на работу с электронными визами иностранных граждан.

Обновление инфраструктуры увеличит пропускную способность аэропорта до 2,5 млн пассажиров в год, это позволит расширить сеть прямых авиамаршрутов.

«Сейчас эпидситуация в мире достаточно непростая, началась, по сути, третья волна во многих странах. Это, может быть, каким-то образом повлияет на начало работы терминала. Сейчас ведутся переговоры с тем, чтобы начать уже непосредственно международное сообщение по ряду направлений», – отметил Алексей Текслер.

С 1 мая в аэропорту появится постоянное представительство авиакомпании Red Wings, которая начнет свою программу под субсидируемые и коммерческие рейсы. Уже выполняются девять субсидируемых маршрутов: из Челябинска – в Ростов-на-Дону, Минводы, Краснодар, Красноярск, Омск, Казань, Волгоград, из Магнитогорска – в Сочи и Новосибирск. Всего с мая 2021 года из южноуральских аэропортов будет осуществляться 13 субсидированных маршрутов

В планах – организация регулярных рейсов из Челябинска в Турцию (Стамбул), Тунис, Кипр, а также в Армению, Киргизию, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан.

По данным челябинского авиапредприятия, все перевозчики подтверждают заинтересованность в возобновлении полетов в Египет (в случае открытия), в Таиланд – в случае снятия ограничений. Если эпидситуация улучшится, то вся историческая программа полетов из Челябинска будет восстанавливаться.

https://dostup1.ru/society/Chelyabinskiy-aeroport-gotov-vozobnovit-mezhdunarodnye-polety-s-1-maya_135994.html