Гостем Исторического музея стал очевидец первого полета Юрия Гагарина

Одним из гостей церемонии открытия выставки «Время первых. История покорения космоса» был свидетель исторического события, изменившего историю человечества 60 лет назад. Вячеслав Водкин. Вячеслав Водкин
— преподаватель иностранных языков из Челябинска, служил на Байконуре в 1959–1962 годах служил на Байконуре, жал руку Юрию Гагарину и готовил его ракету к историческому пуску. «Все было настолько секретно, что даже в военкомате до сих пор не знают, где именно я служил», — рассказал он.Вячеслав Васильевич уходил в армию обычным солдатом в артиллерийские войска, но после учебки его неожиданно направили в казахстанскую степь, на космодром Байконур, который тогда носил название Научно-исследовательский испытательный полигон №5 Министерства обороны СССР.«Когда нам сказали, чем мы будем заниматься, и показали монтажно-испытательный корпус с ракетами, было дикое удивление. А потом настолько привыкли, что все это стало обыденностью, — вспоминает Вячеслав Водкин. — первый год мы учились, а следующие два года по сути не служили, а работали. Моя должность называлась специалист двигательных установок».Генералов и различного начальства на Байконуре было больше, чем солдат. На космодром регулярно наведывались министры и академики. Рядом с Сергеем Королевым
неотлучно находился президент АН СССР Мстислав Келдыш
. Примечательно, что легендарный конструктор выделялся на фоне всех этих важных людей своим нарочито простецким видом.Что касается Юрия Гагарина, то во время подготовки к полету Вячеслав Водкин встречался с ним каждый день. Будущий космонавт номер один здоровался с солдатами за руку и всегда находил возможность перекинуться с ними словечком.За время своей службы Вячеслав Васильевич запустил в космос не только Гагарина, но также Германа Титова, Андрияна Николаева
и Павла Поповича
.«А хотите раскрою секрет? — сказал наш гость напоследок. — знаменитое сообщение Левитана о полете Гагарина было сделано, когда Гагарин уже благополучно вернулся на Землю. Об этом никогда нигде не сообщалось».
Источник: Государственный исторический музей Южного Урала