2021-04-09YEKT09:00:00 | Губерния На Таганае финишировал очередной сезон «птичьей» акции Источник: НП «Таганай»









В акции «Подкормите птиц», которая в национальном парке проходит каждый год, участвовали 196 добровольцев, сообщает пресс-служба НП «Таганай».С 12 ноября по 1 апреля волонтеры помогали сотрудникам «Таганая» пополнять кормушки для птиц. Всего на специальных маршрутах протяженностью от трех с половиной до семи километров было оборудовано 17 переносных и две стационарные столовые. И они не пустовали.В этом году провиантом - нежареными семечками – таганайских пернатых впервые обеспечила златоустовская компания «Смарт». «Продовольственные» посылки отправил и челябинский фонд «Дети74». А среди участников акции были и постоянные помощники, и команды предприятий, которые входят в Национальный совет по корпоративному волонтерству.«Мы очень рады, что акция получила такую широкую поддержку, и от лица всех пернатых обитателей «Таганая» выражаем признательность всем нашим добровольцам, - отметила исполняющий обязанности директора национального парка «Таганай» Эльвина Новоселова. - Благодаря вашему неравнодушию, друзья, зимующие в парке птицы смогли пережить эту холодную и снежную зиму. Сегодня они заняты обустройством гнезд, и совсем скоро мы сможем наслаждаться радостными трелями».Самым активным участникам акции «Подкормите птиц» вручены благодарственные письма и таганайские сувениры. Среди «серебряных волонтеров» со стажем – жительницы Златоуста Валентина Казанцева и Нина Юркевич, не пропустившие почти ни одного дня. Интересно, что, участвуя в акции, они в месяц в среднем преодолевали 875 километров – это расстояние от Златоуста до Ульяновска. А с учетом того, что иногда добровольные помощницы следовали по длинному маршруту, то за месяц они вполне могли «дошагать» и до Нижнего Новгорода. Источник: НП «Таганай»В акции «Подкормите птиц», которая в национальном парке проходит каждый год, участвовали 196 добровольцев, сообщает пресс-служба НП «Таганай».С 12 ноября по 1 апреля волонтеры помогали сотрудникам «Таганая» пополнять кормушки для птиц. Всего на специальных маршрутах протяженностью от трех с половиной до семи километров было оборудовано 17 переносных и две стационарные столовые. И они не пустовали.В этом году провиантом - нежареными семечками – таганайских пернатых впервые обеспечила златоустовская компания «Смарт». «Продовольственные» посылки отправил и челябинский фонд «Дети74». А среди участников акции были и постоянные помощники, и команды предприятий, которые входят в Национальный совет по корпоративному волонтерству.«Мы очень рады, что акция получила такую широкую поддержку, и от лица всех пернатых обитателей «Таганая» выражаем признательность всем нашим добровольцам, - отметила исполняющий обязанности директора национального парка «Таганай». - Благодаря вашему неравнодушию, друзья, зимующие в парке птицы смогли пережить эту холодную и снежную зиму. Сегодня они заняты обустройством гнезд, и совсем скоро мы сможем наслаждаться радостными трелями».Самым активным участникам акции «Подкормите птиц» вручены благодарственные письма и таганайские сувениры. Среди «серебряных волонтеров» со стажем – жительницы Златоуста, не пропустившие почти ни одного дня. Интересно, что, участвуя в акции, они в месяц в среднем преодолевали 875 километров – это расстояние от Златоуста до Ульяновска. А с учетом того, что иногда добровольные помощницы следовали по длинному маршруту, то за месяц они вполне могли «дошагать» и до Нижнего Новгорода. AzAzA 2021-04-09YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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