Солисты Челябинского театра оперы и балета выйдут на сцену в новых образах

На следующей неделе солисты Челябинского театра оперы и балета Виктория Дедюлькина, Виталий Савельев и Юлия Файзулина выйдут на сцену в новых для себя образах.14 апреля в афише театра – балет Цезаря Пуни «Эсмеральда». Лауреат международного конкурса Виктория Дедюлькина перевоплотится в главную героиню романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». «Когда я начала готовить эту партию, сразу поняла, что Эсмеральда мне очень близка. Как и Китри из балета «Дон Кихот», она темпераментная и зажигательная, – рассказывает исполнительница. – Моя героиня знает себе цену, верит в любовь, полностью отдается этому чувству, но ей приходится преодолевать немало трудностей. Я надеюсь, мне удастся передать весь спектр эмоций этого образа».15 апреля лауреат Международного конкурса Виталий Савельев впервые исполнит главную мужскую роль в оперетте «Сильва» Имре Кальмана.«Мне сложно сказать, похожи ли мы с моим персонажем, но на сцене я стараюсь быть самим собой: вести себя так, как бы я вел себя, оказавшись на месте Эдвина, лишь в немного гипертрофированной подаче, чего и требует театр, – отмечает артист. – Почти вся зарубежная оперетта написана для тенора, высокого мужского голоса, партия Эдвина не исключение. Но так вышло, что в России эту роль принято исполнять баритону. Это требует более усердной подготовки и «перестраивания» своего голосового аппарата для качественного выполнения вокальных задач».17 апреля впервые в опере «Садко» Николая Римского-Корсакова зрители увидят лауреата международного конкурса Юлию Файзулину. Солистка готовится к дебюту в партии Любавы.«Римский-Корсаков считается композитором русской сказки, русского эпоса, русских характеров. Любава и Волхова – образы контрастные. Свою героиню я хочу показать любящей и нежной, печальной и в каких-то моментах мечтательной, мягкой, но вместе с тем наполненной ожиданием счастья», – говорит Юлия.Приобрести билеты и ознакомиться с полными составами исполнителей можно здесь.