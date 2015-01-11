В Уйском районе молодым семьям вручили жилищные сертификаты

В администрации Уйского муниципального района накануне состоялось торжественное вручение свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья. Заветный документ получили шесть молодых семей.Глава Уйского района Вениамин Владельщиков вручил молодым семьям свидетельства, поздравил и пожелал удачи в приобретении жилья и благополучия в семейной жизни.Социальные выплаты предоставляются в рамках подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» программы «Жилье» (национальный проект «Жилье и городская среда»). Участником подпрограммы может стать молодая семья при условии, что возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет, семья признана нуждающейся в жилом помещении, а размер доходов позволяет получить кредит или оплатить оставшуюся часть стоимости жилья. Выплаты предоставляются молодым семьям в размере не менее: 35% расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с подпрограммой, – для молодых семей, имеющих 1 ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка или более; 30% расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с подпрограммой, – для молодых семей, не имеющих детей.По материалам пресс-службы администрации Уйского района.
Источник: пресс-служба администрации Уйского района