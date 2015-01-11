2021-04-09YEKT14:00:00 | Губерния Челябинская область продолжает выстраивать коммуникации промышленных предприятий региона с госкорпорациями Челябинский завод «ДСТ-Урал» представил свои разработки руководителям транспортных подразделений ПАО «Газпром» со всей страны. Госкорпорация ведёт целенаправленную работу по техническому переоснащению парка дорожно-строительной техники и ищет надёжных поставщиков среди лучших отечественных производителей для долгосрочного сотрудничества. Возможности бульдозеров, трубоукладчиков, фронтальных и мини-погрузчиков гостям продемонстрировали на собственном испытательном полигоне завода, где делегацию приветствовал заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.«Переход на спецтехнику отечественного производства – важный этап реализации программы импортозамещения и развития российского машиностроения в целом. Разумеется, такой мировой лидер газодобычи, как «Газпром», активно участвует в этом процессе. Мы рады, что Челябинская область регулярно оказывается в сфере интересов госкорпорации, и нам есть, что предложить. Надёжная и функциональная техника наших предприятий может быть использована и в новых, и в уже действующих проектах компании. Важно, что сегодня эксперты смогли не только увидеть, на что способны машины ДСТ, но и лично протестировать образцы на дистанционном управлении, убедиться в их конкурентоспособности», - отметил вице-губернатор.Экспертов особенно заинтересовало, что любая техника завода может оснащаться специальной опцией и управляться со смартфона.Гендиректор ООО «ДСТ-УРАЛ» Евгений Горелый провёл для делегации «Газпрома» экскурсию по заводу, чтобы показать его мощности и продемонстрировать все фазы производства - от заготовительного цеха и современного участка роботизированной сварки до пунктов окончательной сборки и контроля качества. Обсудить увиденное представители 28 дочерних обществ «Группы Газпром» из Москвы, Калининграда, Томска, Иркутска, Астрахани и других регионов, а также ряда дилеров и предприятий-партнёров смогли на совещании, которое открыл министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий.«Министерство много работает над тем, чтобы обеспечить предприятиям области возможность в прямом диалоге с руководством госкорпораций показать свои компетенции, выстроить партнёрские отношения. Мы проводим форумы, стратегические сессии, организуем бизнес-миссии. А такие мероприятия, как сегодня, - это шанс не просто увидеть и услышать, но и потрогать уникальные машины, выпускаемые одним из лидеров российского тракторостроения. «ДСТ-Урал» уже давно плотно работает с Министерством обороны РФ, такими мощными компаниями, как «Сургутнефтегаз», «Роснефть», и отлично себя зарекомендовал. Уверен, эта встреча станет началом долгого плодотворного сотрудничества предприятия и с ПАО «Газпром», что важно для развития не только самого завода, но и промышленности региона в целом», - сказал министр.Особое внимание ПАО «Газпром» акцентирует на качестве и надёжности бульдозерной, грузоподъемной и экскаваторной техники, оказывающей решающее влияние на добычу и транспортировку газа. Ведь ей предстоит работать в разных климатических условиях и грунтовых покрытиях.«Важнейшие показатели надежности для нас – это безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость машин. Мы рассчитываем и сегодня убедились в том, что «ДСТ-Урал» вполне способно добавить их к своему главному преимуществу перед именитыми конкурентами – цене. Впечатляет открытость завода, заинтересованность его руководства в обратной связи от эксплуатирующих организаций. У нас есть намерение в ближайшие пару лет значительно увеличить закупки их продукции», - поделился впечатлениями глава делегации, начальник транспортного отдела Управления транспорта ПАО «Газпром» Фёдор Сусло.Евгений Горелый отмечает ещё одно важное преимущество своего завода – современный конструкторский отдел, занятый развитием технологий, в том числе программного обеспечения. Уже разработаны приложение для дистанционного управления техникой со смартфона или планшета по Bluetooth, приложение для смартфонов, позволяющее производить мониторинг и диагностику техники самим оператором, а также промышленный пульт дистанционного управления. 130 молодых специалистов и опытных инженеров постоянно совершенствуют производимую технику и проектируют новые модели, работают над повышением качества выпускаемой продукции и снижением себестоимости.«Наши машины рисуют 30-летние ребята, они видят мир по-другому. Задача руководства - помочь эти идеи воплотить. И очень здорово, что наше стремление, энтузиазм находят понимание. Мы получаем федеральную поддержку на разработку новых машин, выстроены взаимоотношения и с правительством области. Региональный минпром всегда готов проконсультировать по всем вопросам. Это очень помогает расти и развиваться», - говорит гендиректор ООО «ДСТ-УРАЛ».Сейчас предприятие производит около 500 единиц техники в год. Однако в ближайшем будущем планируется строительство нового завода на площадке «Калачёво», вынесенной за пределы города. Он рассчитан на ежемесячное производство ещё 150 машин.***Завод «ДСТ-УРАЛ» - это современное предприятие по производству бульдозеров и спецтехники на базе гусеничного трактора. Выпускает бульдозеры 5 тяговых классов массой до 40 тонн. Техника используется как крупными российскими предприятиями добывающих отраслей, так и небольшими частными компаниями, работающими в горнодобывающей сфере, дорожном строительстве, золотодобыче, коммунальном хозяйстве.Конструкционно машины «ДСТ-УРАЛ» во многом уникальны. Используемые технические решения и проверенные временем элементы силовой группы, трансмиссии, ходовой части выводят продукцию завода на лидирующие позиции в стране и ближнем зарубежье. Предприятие является участником нацпроекта «Производительность труда», в котором добилось отличных результатов. AzAzA 2021-04-09YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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