Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 12.04.2021 г.

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Новости с Александрой Лебедевой (09.04.2021)

"30 минут с...горнолыжницей"

ТВ Эфир 60+. Георгий Георгиевич Кашков. 2 часть

Новости с Александрой Лебедевой(04.04.2021)

ТВ Эфир 60+. Г.Г.Кашков, 1 часть

Программа «Поедим?» Готовим «Том-Ям»!

ТВ Эфир 60+. Лариса Кожелетова.

В Городском парке новый пеший маршрут

Новости с Александрой Лебедевой(28.03.2021)

"30 минут с… рокерами»

О декларационной кампании 2021

"Поедим?" Готовим пасту с морепродуктами!

Новости с Александрой Лебедевой(21.03.2021)

Масленица 2021

ЗОЖжём. Фитнес после ОРВИ

Новости с Александрой Лебедевой(14.03.2021)

Новости с Александрой Лебедевой(07.03.2021)

ТВ Эфир 60+ против вируса. Барды на Амазонке.

ТВ Эфир 60+ против вируса. Мошенники.

"УКС-Озёрск" поддержали акцию "Читай дальше"

"Новости недели" с Александрой Лебедевой

Бокс не только для мужчин! Интервью с А.Зининой

ТВ Эфир 60+ против вируса. Вышивка.

И.М.Сбитнев о ситуации на Аргаяшской ТЭЦ

Новости с Александрой Лебедевой(14.02.2021)

ТВ Эфир 60+ против вируса. Лекция от клуба "Рифей" о композиторе и музыканте Юрии Андреевиче Гарине

20 минут с...тренером и танцором TWERK Марией Гальт

Новости Недели с Александрой Лебедевой (07.02.2021)

ТВ Эфир 60+ против вируса. Лекция об изготовлении кукол на дому.

Поедим. Гамбургер.

ТВ Эфир 60+ против вируса. Лекция о дирижере Борисе Ивановиче Борисове

«Кремль» вмешался в конфликт между 36 школой и горожанами.

ТВ 60+. "Рифей". Январь 2020

Розыгрыш от УКС. Январь 2021

Пресс-конференция Главы ОГО. Декабрь 2020

Хроники. Covid-19. Новый год

Поедим? Суп антипохмельный

ТВ 60+. Вальс. Декабрь 2020

Поедим? Новогодняя кета

ТВ 60+. Цигун. Декабрь 2020

ТВ 60+. Сыроедение. Декабрь 2020

Метлино без света. Декабрь 2029

ТВ 60+. Белояр. Декабрь 2020

Отмена ЕНВД. Декабрь 2020

ТВ 60+. Карвинг. Декабрь 2020

"Чудесный лес". Интервью о проекте. Декабрь 2020

Психолог о коронавирусе. Декабрь 2020

Про налоги. Ноябрь 2020

Хроники. Covid-19. Про начало пандемии

Поедим? Выпуск про витамин Д. Ноябрь 2020

Лавкалюбимка и благоустройство Озёрска. Октябрь 2020

Будущее атомной отрасли. Октябрь 2020

Мастер-класс по организации рабочего места. Октябрь 2020

Кальмар от шефа под сливочным соусом. Октябрь 2020

Про ПСР. Октябрь 2020

Команда "Арго" - ЛУЧШИЕ! Октябрь 2020

Nuclear kids. Интервью с Георгием Колокольниковым. Октябрь 2020

20 минут с... спортсменом-эксремалом. Октябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Часть 4

ОРВИ и Ковид в Озёрске. Интервью Е.П.Фомина. Октябрь 2020

Наши на AtomSkills. Октябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Часть 3

Профессии будущего на Маяке. Сентябрь 2020

Поедим? Выпуск про антишашлыки

Про письма от ОКХ. Сентябрь 2020

Интервью с М.А.Саморуковской. Сентябрь 2020

Хроники. Спецвыпуск с конкурса караоке

Хроники. Выпуск 26. Про оживающий туризм. Сентябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Выпуск 2

Массовый спорт на Маяке

Экскурсия по Озёрску. Выпуск 1

Гречка от шеф-повара

У сотрудников ПО Маяк по 36 часов в сутках

Ковид и экономика. Сентябрь 2020

Экскурсия по особенной школе. Август 2020

Маяк. Спорт. Егоза

Поедим? Копчёная уха

Хроники. Фестиваль Улетай

75 лет атомной промышленности. Выпуск 1

Подготовка к 1 сентября 2020

Налоги. Август 2020

Реновация по-озерски

Хроники. Спецвыпуск. Визит губернатора. Август 2020

Хроники. Спасибо нашим врачам

Спецвыпуск про скейтпарк. Июль 2020

Поедим? Выпуск 2. Шашлычок из лосося

Хроники. «У меня умерла мама»

Хроники. COVID 19. Выпуск 22. Про кофе

ЗОЖжём. Выпуск о прессе

Хроники. Выпуск 21. Арсен Карапетян

Поедим ? Часть 1. Сырный Суп.

Хроники. Covid 19. Выпуск 20. Сочи&Геленджик

Даунхилл на Егозе. Июль 2020

ЗОЖжём! Зачем нам красивая осанка?!

Хроники. Выпуск 19. Спорт на удаленке

ЗОЖжём! Почему хрустят суставы!

Хроники. Выпуск 18. Про бизнес

Про автобусы и коронавирус. Июнь 2020

Хроники. Выпуск 17. Про Москву

Хроники. Выпуск 16. Репортаж из Лос-Анджелеса

Хроники. Выпуск 15. Стрит Арт, выборы и ЖКХ

Хроники. Выпуск 14.

О работе детских садов. Май 2020

О субсидиях на детей. Май 2020

ЗОЖжём. Качаем ягодицы. Май 2020.

Хроники. Выпуск 13. Последние звонки в онлайне

О субсидиях для малого и среднего бизнеса. Май 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 12. О бизнесе

Хроники. Выпуск 10. День Победы

Хроники. Выпуск 9

Налоги и самоизоляция. Май 2020

О дистанционном обучении. Апрель 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 8

О поддержке предпринимателей. Апрель 2020

Хроники. Выпуск 7

Хроники. Выпуск 6

Хроники. Выпуск 5

Онлайн интервью с психологом. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 4

Хроники. Covid-19. Выпуск 3

Про КПП и садоводов. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 2

Разговор с директором. Часть 3. Март 2020

30 минут с … Актрисой театра. Март 2020

О пособиях на детей. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 1

Разговор с директором. Часть 2. Март 2020

Разговор с директором. Часть 1. Март 2020

О мошенниках. Март 2020

О налогах. Март 2020

30 минут с … Камеди Матерью. Март 2020

Экономия с УКС и "Не болей!"

20 минут с ... молодым ученым. Февраль 2020

Бесплатные тренировки в "Гагарин". Февраль 2020

О налогах. Январь 2020

30 минут с… главой города. Декабрь 2019

30 минут с… горнолыжником. Декабрь 2019

20 минут с … археологом. Ноябрь 2019

Бизнес-школа. Ноябрь 2019

Юбилейный концерт в ДК «Строитель». Ноябрь 2019

20 минут со... скаутом модельного агентства. Ноябрь 2019

Концерт бардовской песни. Октябрь 2019

Пришла пора платить налоги. Октябрь 2019

Трио "Трое". Концерт. Сентябрь 2019

Репортаж из "Клумбы". Сентябрь 2019

Мюзик-холл "Премьера". Август 2019

20 минут с... путешественницей. Август 2019

Интервью с А.А.Кузнеченковым. Август 2019

20 минут с… бизнес-леди. Июль 2019

Чемпионат в Казани. Июль 2019

Сергей Гергенрейдер. Июнь 2019

Парусный спорт. Июнь 2019

КСП "Парус". Июнь 2019

Игорь Абдулвагидов. Июнь 2019

Ольга Хакимова. Июнь 2019

Новые налоговые льготы. Июнь 2019

20 минут с ... психологом. Май 2019

Творческая гостиная с В.Шестаковой

Концерт выпускников ОГКИ

Stand Up по-Озёрски. Май 2019

Посадка деревьев. Май 2019

Встреча с молодыми актерами. Май 2019

Чемпионат России. Апрель 2019

Е. Щербаков. Итоги и планы. Апрель 2019

Весенняя мозаика. Апрель 2019

Тренировка озерских атлетов. Апрель 2019

Исчезающая старина. Март 2019

Грязь, мусор и слякоть. Март 2019

Об Управляющих компаниях. Март 2019

Посвящение Цветаевой. Март 2019

Трио "Трое" поздравляет с 8 Марта! Март 2019

Влад Шуман и его проект. Февраль 2019

Голос Озёрска 60+. Февраль 2019

О новых тарифах на вывоз мусора. Февраль 2019

Интервью с В.Азимовым. Февраль 2019

"Памяти маэстро". Январь 2019

О и переходе на новую систему обращения с ТКО. Январь 2019

Из гусеницы в бабочку. Январь 2018

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 2

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 1

Фестиваль авторской песни 2. Декабрь 2018

С новым годом, с 2019ым!

Концерт эстрадного отделения. Декабрь 2018

Отчетный концерт ДМШ. Декабрь 2018

«Скажи спасибо, что живой!». Декабрь 2018

Фестиваль авторской песни. Декабрь 2018

Концерт ко Дню Матери. Ноябрь 2018

Итоги дорожных ремонтов. Ноябрь 2018

Встреча с Н.Скрябиным. Ноябрь 2018

Встреча с А.Бурцевым. Ноябрь 2018

О стратегии развития города до 2035 года. Ноябрь 2018

Подорожает ли интернет? Ноябрь 2018

Открытие игровой комнаты в ДБ. Ноябрь 2018

Об оптимизации и не только. Ноябрь 2018

Время платить налоги. Ноябрь 2018

Встреча с писателями. Октябрь 2018

О перспективах к-ра "Октябрь". Октябрь 2018

Встреча с Ириной Костериной. Октябрь 2018

Ликвидация 21ой и 22ой школ. Октябрь 2018

Концерт в память Ю.Визбора. Сентябрь 2018

Главный режиссёр "Золотого петушка" о новом сезоне. Сентябрь 2018

ДЭБЦ. Интервью с директором. Сентябрь 2018

Сила воли. Сентябрь 2018

Экскурсия в Храм. Сентябрь 2018

О НЕвывозе мусора. Август 2018

О детском хоккее. Август 2018

Встреча с Георгием Кашковым. Июль 2018

Один в поле воин. Июль 2018

Творческая встреча с А.Иодловским. Июль 2018

Парусный спорт в Озёрске. Июль 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 3. Июль 2018

Озеленение Озёрска. Июня 2018

"Садоводы, выйдите из сумрака!". Часть 2. Май 2018

Творческая встреча с М.Назаровым. Май 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 1. Май 2018

Ресурсный центр для НКО. Май 2018

Университет третьего возраста. Выпускной. Апрель 2018

ММПКХ и бардак. Апрель 2018

О.В.Костиков об общественных инициативах. Апрель 2018

Весна на Егозе. Море снега и эмоций)))) Апрель 2018

Спасение озерчан, дело рук.... Апрель 2018

Новые планы по благоустройству Озёрска. Апрель 2018

Пожарная безопасность в ТРК "Фестиваль". Апрель 2018

Горнолыжный Озёрск. Март 2018

Озёрский фотоклуб. Март 2018

"Земля Эльзы" Март 2018

Строительство игровой в детской больнице. Февраль 2018

Фрагмент интервью о спортивной жизни города. февраль 2018

О выставке "Start в Art". Февраль 2018

И.М.Сбитнев о голосовании за благоустройство города. Февраль 2018

Светлана Худякова о Фестивалях февраля 2018

Интервью с Л.В.Горбуновой. Январь 2017

Союз садоводов Озёрска. Январь 2018.

Крещение Господне. Январь 2018

"Малые добрые дела депутатов". Январь 2018

О правилах благоустройства парковок. Январь 2018

2018ый пришел в Озёрск!

О новых лифтах (декабрь 2017)

о.Димитрий о праздниках (от 25.12.2017)

Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта. 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

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Министерство культуры Челябинской области отчиталось за работу в «пандемийный» год

В министерство культуры Челябинской области подвели итоги 2020 года. Работу регионального ведомства оценили первый заместитель губернатора Ирина Гехт и сенатор Маргарита Павлова.
В 2020 году из-за пандемии работу ведомства пришлось полностью перестраивать. Несмотря на то, что культура оказалась в числе наиболее уязвимых сфер и снижения показателей избежать не удалось, год стал показательным в отношении жизнеспособности, мобильности учреждений культуры, а также в очередной раз подтвердил потребности населения в получении культурных услуг.«Мы довольно быстро перестроились, перешли на новые формы общения с нашими зрителями, читателями, слушателями. Это было определенное испытание, но, как мне кажется, работники культуры из него достойно вышли и предоставили альтернативу той пандемии, тому негативу, который царил повсеместно», – отметил глава ведомства Алексей Бетехтин.Минувший год для культуры стал годом онлайн-мероприятий, поскольку из-за пандемии многие мероприятия были отменены, а учреждения закрыты.«Буквально на следующий день после объявления локдауна театры и концертные организации перешли на онлайн, каждый день что-то предлагалось. Библиотеки продолжали работу, музеи проводили виртуальные выставки, театры показывали в соцсетях свои лучшие постановки, нам удалось запустить сразу несколько крупных онлайн-проектов. Это было особенно заметно в преддверии юбилея Победы. Перестраиваться на новые рельсы пришлось буквально на ходу, но тем не менее только крупных акций и проектов прошло более 200, всего по области их было около трех с половиной тысяч», – уточнил министр.Пандемия внесла коррективы в работу всех учреждений культуры. Однако часть мероприятий удалось сохранить и провести.Челябинская область стала одним из первых регионов, демонстрирующим на своей площадке выставки из фондов ведущих музеев Российской Федерации, - Третьяковской галереи и Музеев Московского Кремля. С августа по октябрь в областном центре прошел фестиваль граффити, в результате которого Челябинск получил 12 уникальных арт-объектов. Театры подготовили для зрителей 14 премьер, в числе которых яркий, зрелищный спектакль «Садко» в челябинской опере и нашумевшая постановка «Макбета» в Камерном театре. Недавно созданный симфонический оркестр покорил московскую публику в зале «Зарядье», представив музыкальную программу вместе с Денисом Мацуевым.«Локдаун показал, что никакой онлайн не заменит личный контакт с искусством, поход в театр или на концерт, – считает Алексей Бетехтин. – Тем не менее те новые формы, которые мы опробовали, имеют право на существование и в нормальное, непандемическое время. Поэтому развивать их необходимо. Кстати, нацпроект «Культура» как раз затрагивает вопрос развития цифровых технологий. И та цифровая подготовка и возможности, полученные нашими учреждениями, сыграли значительную роль, так что цифровые технологии будем продолжать развивать».В то же время пока учреждения «пустовали», их активно приводили в порядок, ремонтировали и приобретали новое оборудование. «В области второй год работает нацпроект «Культура», губернатор выделяет приличные деньги, и в этом направлении мы отработали на 100%, никакая пандемия нам не помешала», – подчеркнул министр.[gallery]Минувшей осенью приняли зрителей полностью обновленный Молодежный театр в Челябинске и драматический театр имени А.С. Пушкина в Магнитогорске. В рамках реализации национального проекта «Культура» за два года открыто три виртуальных концертных зала, 11 модельных библиотек и приобретено шесть автоклубов. За счет средств федерального и областного бюджетов оснащены музыкальными инструментами 11 детских школ искусств, музыкальных колледжей и консерваторий. В 2020 году был проведен капитальный ремонт трех детских школ искусств. В общей сложности привели в порядок 49 культурно-досуговых учреждений.В условиях пандемии удалось сохранить кадровый потенциал, а также провести переобучение сотрудников.«Нужно отдать должное правительству области, губернатору за то, что работники культуры в условиях пандемии не пострадали в материальном плане. Всем выплачивалась в полном объеме заработная плата, даже когда театры не работали и был полный локдаун. Более того, мы проводили в онлайн-формате программу обучения и переобучения сотрудников, которые готовы с новыми силами приступить к работе», - дополнил глава ведомства.Минувший год стал годом перемен, который показал, что работать по-старому уже нельзя. Основные задачи, которые стоят перед ведомством, это восстановить работу в полном объеме, продолжить освоение электронных форматов, создание условий для улучшения этого процесса.По материалам пресс-службы минкультуры Челябинской области. Подробнее

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На Южном Урале в мае начнутся работы по благоустройству 246 дворов и общественных пространств

В Челябинской области в 2021 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» новый облик обретут 128 скверов и 118 дворов, сообщает минстрой.
Это больше, чем было запланировано изначально. Существенная экономия по результатам проведения торгов позволила в этом году включить в план благоустройства вместо 70 дворов 118, а вместо 117 общественных пространств – 128. Подготовительные работы уже начались, в мае, когда оттает грунт, они продолжатся в полном объеме. Общий объем финансирования составит 1,3 млрд рублей. Кроме того, продолжится реализация двух проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды – это парк культуры им. Н.Д. Томина в Троицке и набережная «Родной берег» в Нязепетровске.А какие объекты будут благоустроены в следующем году, предстоит решить южноуральцам в рамках всероссийского голосования. С 26 апреля по 30 мая на новой платформе 74.gorodsreda.ru жители всех 43 муниципалитетов будут сами выбирать, что и в каком общественном месте должно появиться: лавочки, уличные тренажеры или качели. Списко объектов для голосования уже известен.Например, уфалейцам предложат выбрать, какой из парков благоустроить в первую очередь – Комсомольский или Сиреневый. В Комсомольском парке проектом предусмотрено оформление входной арки, зонирование для активного отдыха, благоустройство пляжной зоны, дорожек и тропинок. В Сиреневом парке в проекте предлагается смонтировать уличное освещение, установить скамейки, урны, инсталляцию пятилистного цветка сирени. Существующие зеленые кусты сирени сохраняются, а рядом предусматривается высадка шаровидной ивы. В центрах сложившихся газонов планируется создать цветочные клумбы. Сложный выбор предстоит сделать уфалейцам.[gallery]Непросто будет и жителям Златоуста. Им также надо будет отдать предпочтение только одному общественному пространству: парку «Дворцовый», скверу между улицей Дворцовой, 1 (горбольница №3) и улицей Тургенева, 7, или пешеходной зоне на проспекте Мира. В Дворцовом парке предлагается сделать пешеходные дорожки, поставить скамейки и урны, выполнить озеленение. Кроме того, в парке появится освещение, детская игровая и спортивная зоны, цветочные клумбы.В сквере, расположенном между уллицей Дворцовой, 1 (городская больница №3) и улицей Тургенева, 7, планируется устройство пешеходных зон, скамеек и урн для удобства жителей, а также ремонт лестничных маршей. Также предусмотрено новое освещение, озеленение и цветочные клумбы.На пешеходной зоне по прпоспекту Мира может появиться освещение, пешеходные дорожки, зоны отдыха, скамейки, урны, а также планируется озеленение. Выбор за златоустовцами.  Кыштымцы будут определять, какой набережной быть обновленной в 2022 году: северной или южной протоки. В первом варианте проектируемая территория располагается в центральной части Кыштыма: от пересечения улиц Красноармейской и Металлургов до улицы Механической. Левобережная часть будущей набережной речки Кыштымка начинается по направлению движения от Свято-Троицкого храма (включая проезжую часть) на восток до улицы Республики, 10 (здание бывшей прогимназии). По правому берегу территория проектирования начинается от автомобильного моста по улице Металлургов и ограничивается улицей Механической, 1 (до проезжей части).Вторая территория, попавшая в голосование,  также находится в центральной части Кыштыма: от моста по улице Республики в районе библиотеки им. Б. Е. Швейкина до улицы Кооперативной, 7. Левобережная часть будущей набережной занимает территорию от моста по улице Республики до земельного участка по улице Кооперативной, 7, и ограничена с северной стороны внутриквартальным проездом. Правобережная часть (с южной стороны) - от моста по улице Республики до проезжей части в районе физкультурно-спортивного комплекса.Иллюстрации предоставлены пресс-службой минстроя Челябинской области.  Подробнее

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Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 12.04.2021 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня понедельник 12 апреля

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 10 град. С

• атмосферное давление 753 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 60 %

• ветер Южный, юго-восточный 2-3 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения

Семенова,3 п.8,9,10,11, Дзержинского,36 С 8 до окончания

К. Маркса, 22 п.3,11, Семенова,4 С 8.30 до 15.30

Гайдара, 25 п.4, Дзержинского,55 п.1 С 9 до 12 часов

Дзержинского,53 п.1 С 9 до 13 часов

Луначарского,19 С 9 до 14 часов

Набережная,1,2,3,7,9, пер. Поперечный 8,10,12,14 С 9 до окончания

2 В сетях электро-снабжения

Плановых отключений нет

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления

Семенова,3 п.8,9,10,11, Дзержинского,36 С 8 до окончания

Гайдара, 25 п.4, Дзержинского,55 п.1, Комсомольский проезд,11 С 9 до 12 часов

Дзержинского,53 п.1 С 9 до 13 часов

К. Маркса, 22 п.3,11, Семенова,4 С 8.30 до 15.30

Вниманию жителей округа!

В связи с повышением температуры воздуха происходит резкое разрушение ледяного покрова водоемов. Во избежание несчастных случаев просьба без необходимости не выходить на лед, любителям зимней рыбалки – закончить подледный лов.

Уважаемые родители!

Дети чаще всего становятся жертвами несчастных случаев. Запрещайте детям играть на водоемах, расскажите об опасности выхода на лед.

Если вы оказались свидетелем несчастного случая, звоните по номеру «2-07-07», для сотового оператора «112».

Вниманию жителей округа!

С 12 апреля 2021 года в Муниципальном учреждении «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» будет организовано обучение по специальности «Матрос-спасатель», по окончании которого выдается удостоверение установленного образца, дающее право работать матросом - спасателем на любом пляже на территории Российской Федерации. К обучению допускаются граждане не моложе 18 лет, умеющие хорошо плавать, нырять, управлять гребной лодкой и отвечающие по состоянию здоровья требованиям, предъявляемым к работе на ведомственном (общественном) спасательном посту. По окончании обучения будет предоставлена возможность трудоустройства. Справки и запись по телефонам: 2-66-10, 2-00-44.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,11

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,083

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,1

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 12 апреля 2021 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Переменная облачность, преимущественно без осадков, днем в северных районах небольшие дожди. Ночью и утром отдельных районах туманы. Ветер юго-западный северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью плюс 2-7°, в южных районах до минус 2°, днем плюс 15-20°, в северных районах плюс 11-16°.

НЯ: не прогнозируется.

ОЯ: 12-16 апреля в отдельных районах Челябинской области ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7° и более выше нормы.

3.1 Лесопожарная обстановка. На основании распоряжения правительства Челябинской области № 980-рп от 20.11.2020 г. пожароопасный сезон 2020 года в лесах Челябинской области завершен 23 ноября 2020 года.

3.2. Техногенные ЧС:

3.2.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима (Р=0,3).

3.2.2 ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

3.2.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,4). Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

3.3. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

3.3.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).

3.3.2 Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

3.4. Обстановка на водных объектах: прогнозируются происшествия, связанные с нарушением правил безопасности в связи с продолжением сезона рыбной ловли и выходом людей на тонкий лед, а также нарушениями правил использования маломерных судов (Р=0,3). Наибольшая вероятность на территории 7 МО: Аргаяшский МР (Аргазинское водохранилище), Копейский ГО (оз. Синеглазово, оз. Шелюгино, карьер Песчаный), Магнитогорский ГО (р. Урал), Миасский ГО (Поликарпов пруд, р. Миасс), Саткинский МР (р. Б.Сатка, р. Ай), Троицкий МР (р. Уй, р. Увелка), Челябинский ГО (р. Миасс, Голубой карьер, оз. Первое, Шершневское водохранилище).

3.5. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 192 сообщения.

http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/46540/

2021-04-12YEKT06:50:00

Ключевые теги: ОГО, оперативная обстановка.

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