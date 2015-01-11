Сезон большой воды: «Ростелеком» на Южном Урале подготовил объекты связи к половодью

Озерский городской суд приговорил заведующую отделением по борьбе с ВИЧ-инфекцией ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России к трем годам лишения свободы. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры Подробнее
За прошедшую неделю в дежурной части Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск было зарегистрировано 15 сообщений о нарушении тишины и покоя граждан в ночное время. В основном жители города жаловались на шум со стороны соседей Подробнее
В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2021» в Озерском технологическом институте «НИЯУ "МИФИ» сотрудники Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск провели профилактическую встреч Подробнее
В рамках выставки «Зеркало сцены» в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история» стартует Театрально-исторический марафон (региональный фестиваль) «Наполеон и Ко. Человек в зеркале истории» Подробнее
В Челябинской области в 2021 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» новый облик обретут 128 скверов и 118 дворов, сообщает минстрой Подробнее
В этом году «ДШИ№8» им. Ю.Г. Суткового г. Челябинска стала участницей национального проекта «Культура» федерального проекта «Культурная среда». Благодаря этому в школу уже поступили качественные, профессиональные музыкальные инструменты: ученические и концертный аккордеоны, кларнеты, клавишные гусли, маримба - ударный музыкальный инструмент, родственник ксилофона, цифровое пианино, настольные синтезаторы. Преподаватель по классу духовых и ударных инструментов Николай Гурьев, увидев четырех октавную маримбу сказал: «Именно о таком инструменте для своих учеников я мечтал всю жизнь».В ближайшее время из Тулы прибудут ученические и концертный баяны. А ближе к августу в школу приедут его Величество Рояль и акустическое пианино марки «Рубинштейн». Все инструменты имеют Российское происхождение и приобретены непосредственно на фабриках-производителях этих инструментов. Огромные изменения ждут кабинеты теоретических дисциплин и хоровой класс. Совсем скоро здесь появятся интерактивные панели и интерактивные комплексы, которые сделают занятия еще более насыщенными и интересными. «Нам, педагогам нужно обязательно пройти курсы повышения квалификации по работе с такой сложной техникой, – говорит преподаватель по классу теоретических дисциплин Валентина Адамова. – Таким образом мы сумеем раскрыть все возможности этих дидактических новинок».В проведении конференций, педагогических советов, научно-практических конференций учащихся, создании рефератов и научных докладов поможет новый мобильный компьютерный класс с ноутбуком и планшетами. Все электронное оборудование соответствует новым Санитарным правилам, введенным в действие с января 2021 года. В отремонтированном Концертном зале школы появятся складные хоровые станки, а все оркестры будут снабжены пюпитрами для нот с подсветкой.А библиотека удивит новинками в методической и нотной литературе, интерактивными пособиями для уроков музыкальной литературы и сольфеджио.Встречать всех посетителей будет мультимедийный стенд. На нем в одно касание можно будет увидеть расписание занятий, историю школы, лучшие выступления учащихся школы и много другой полезной информации. Сейчас все эти замечательные новинки проходят процедуру инвентаризации и совсем скоро займут свое достойное место в рекреациях и аудиториях школы. По словам коллектива школы, участие в нацпроекте «Культура» стало желанным подарком к 50-летнему юбилею учреждения. Школа с честью и достоинством носит имя основателя школы – Юрия Георгиевича Суткового, который стал первым заслуженным работником культуры России в системе детского музыкального образования Челябинска. Школа является победителем Всероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств Российской Федерации» (2015г., г. Москва), носит звание «Лучшее учреждение дополнительного образования детей» (2018г. г.Санкт-Петербург», является лауреатом межрегионального конкурса «Лучшая детская школа искусств УрФО» (2019г. г. Екатеринбург).Сегодня в школе обучаются 770 учеников. Обучение ведется по предпрофессиональным и общеразвивающим программам, охватывающим все направления музыкального искусства: фортепиано, струнные, народные, духовые и ударные инструменты, хоровое и сольное пение.Учащиеся школы одинаково успешны и в учебной и концертной деятельности. Недавним триумфом стало выступление учащихся струнного отделения Марьям и Фатхуллы Ильясовых (преподаватель Р.Р. Сибирякова) в Совете Федерации в рамках дней Челябинской области в марте этого года. Подробнее
В апреле в Челябинской области традиционно наступает сезон большой воды. Специалисты «Ростелекома» провели полную подготовку и проверку инфраструктуры связи к паводковому и пожароопасному периодам.На территории региона во время весеннего таяния рек в режиме готовности находятся 49 аварийно-восстановительных подразделения связи численностью 264 человека. Все команды готовы к действиям в паводковый период, обеспечены комплектами индивидуальной защиты, материально-техническими средствами и оборудованием связи.В местах возможного затопления, особенно на юге области, тщательно обследованы линии телекоммуникаций и колодцы кабельной канализации. Все значимые объекты связи оборудованы системами автоматического оповещения для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций. Распределительные шкафы защищены от подтопления, организован отвод талых вод от объектов связи, проведена герметизация колодцев.Магистральные оптические линии национального провайдера на 100 % зарезервированы, в случае повреждения сигнал будет направлен по другой линии с равнозначной пропускной способностью. Все объекты магистральной сети, автоматические междугородные телефонные станции, центры обработки данных обеспечены аккумуляторными батареями, двумя автоматическими дизельными электростанциями. Время работы от дизельных электростанций составляет не менее семи суток. Всего к работе в Челябинской области подготовлены 80 стационарных дизельных электростанций и 62 переносных (передвижных) дизельных и бензиновых источников питания. Михаил Сергеев, директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком»: «Подготовку к поводковому периоду мы проводим ежегодно при постоянно взаимодействии с подразделениями ГУ МЧС России по Челябинской области и местными администрациями. Ежедневно в онлайн-режиме сотрудникам связи поступает оперативная информация с прогнозами возможного подтопления населенных пунктов. Главная задача − не допустить аварийных ситуаций на сетях “Ростелекома” и обеспечить стабильную бесперебойную работу телекоммуникационной инфраструктуры на территории региона».По сообщениям синоптиков на реках Южного Урала максимальные уровни воды весеннего половодья ожидаются ниже нормы на 0,3-1,3 метра. Однако при бурном развитии паводка и обильных осадках в период его максимумов возможны подтопления прибрежных частей населенных пунктов в поймах рек юга Челябинской области.* * *ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,9 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 46,6 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.