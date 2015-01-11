2021-04-12YEKT08:00:00 | Губерния Южноуральские тхэквондистки завоевали медали чемпионата Европы Источник: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области









Воспитанницы челябинской СШОР «Коре» Татьяна Минина и Кристина Прокудина стали призерами завершившегося в Софии (Болгария) чемпионата Европы по тхэквондо. В активе спортсменок золотая и бронзовая медали.

В состав сборной России для участия в контнентальном чемпионате были включены три челябинские спортсменки. К сожалению, не смогла подняться на пьедестал почета Анастасия Бакланова. В весовой категории до 67 кг подопечная Сергея и Дениса Филимоновых из СШОР «Юный динамовец» и клуба тхэквондо «Прайд» выбыла из турнира на ранней стадии соревнований.Зато удалось проявить себя спортсменкам из СШОР «Коре». Во второй день соревнований, 9 апреля, Татьяна Минина провела четыре победных поединка и завоевала золото чемпионата Европы в весовой категории до 53 кг. В решающем бою челябинская спортсменка взяла верх над принципиальным соперником – ЗелихуАгриз из Турции (24:17). Таким образом, это уже ее пятая медаль с подобных соревнований. Ранее Татьяна Минина (Кудашова) становилась чемпионкой Европы в 2016, 2017 (ЧЕ в олимпийских весовых категориях), 2018 и 2019 гг. Отметим, что в активе Татьяны есть также и две серебряные медали чемпионатов мира. Она является одним из кандидатов на участие в Олимпийских играх 2021 в Токио.«В состав сборной России для участия в крупнейшем международном соревновании вошли три южноуральских спортсменки. Это очень хороший показатель, который говорит о том, что тхэквондо в Челябинской области успешно развивается. Поздравляю спортсменок и их наставников с заслуженными наградами. Мы на них возлагаем большие надежды и приложим максимум усилий, чтобы им удалось успешно выступить на главном старте сезона – Олимпийских играх в Токио», – подчеркнул министр спорта Челябинской области Максим Соколов.Поддержала почин одноклубницы и ее лучшая подруга Кристина Прокудина. В весе до 62 кг (подопечная Александра Энса и Анны Селютиной) она завоевала бронзовую медаль. В Софии спортсменка одержала три убедительные победы над соперницами из Кипра (досрочно), Чехии (10:2) и Бельгии (21:13), однако в полуфинале уступила сильной хорватской спортсменке (2:11).«Это моя первая медаль с чемпионатов Европы, но всегда хочется большего. Полуфинал с представительницей Хорватии как-то не пошел. Скорее всего из-за того, что билась не в своем темпе. Пропустила в начале боя, старалась отыграться, где-то немного рисковать. Тем не менее, рада своей медали. Она заставляет еще больше работать над собой, ставить перед собой новые задачи», – отметила спортсменка пресс-службе Федерации тхэквондо Челябинской области. Источник: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской областиВоспитанницы челябинской СШОР «Коре» Татьяна Минина и Кристина Прокудина стали призерами завершившегося в Софии (Болгария) чемпионата Европы по тхэквондо. В активе спортсменок золотая и бронзовая медали.В состав сборной России для участия в контнентальном чемпионате были включены три челябинские спортсменки. К сожалению, не смогла подняться на пьедестал почета. В весовой категории до 67 кг подопечнаяиз СШОР «Юный динамовец» и клуба тхэквондо «Прайд» выбыла из турнира на ранней стадии соревнований.Зато удалось проявить себя спортсменкам из СШОР «Коре». Во второй день соревнований, 9 апреля,провела четыре победных поединка и завоевала золото чемпионата Европы в весовой категории до 53 кг. В решающем бою челябинская спортсменка взяла верх над принципиальным соперником –из Турции (24:17). Таким образом, это уже ее пятая медаль с подобных соревнований. Ранеестановилась чемпионкой Европы в 2016, 2017 (ЧЕ в олимпийских весовых категориях), 2018 и 2019 гг. Отметим, что в активе Татьяны есть также и две серебряные медали чемпионатов мира. Она является одним из кандидатов на участие в Олимпийских играх 2021 в Токио.«В состав сборной России для участия в крупнейшем международном соревновании вошли три южноуральских спортсменки. Это очень хороший показатель, который говорит о том, что тхэквондо в Челябинской области успешно развивается. Поздравляю спортсменок и их наставников с заслуженными наградами. Мы на них возлагаем большие надежды и приложим максимум усилий, чтобы им удалось успешно выступить на главном старте сезона – Олимпийских играх в Токио», – подчеркнул министр спорта Челябинской областиПоддержала почин одноклубницы и ее лучшая подругаВ весе до 62 кг (подопечная) она завоевала бронзовую медаль. В Софии спортсменка одержала три убедительные победы над соперницами из Кипра (досрочно), Чехии (10:2) и Бельгии (21:13), однако в полуфинале уступила сильной хорватской спортсменке (2:11).«Это моя первая медаль с чемпионатов Европы, но всегда хочется большего. Полуфинал с представительницей Хорватии как-то не пошел. Скорее всего из-за того, что билась не в своем темпе. Пропустила в начале боя, старалась отыграться, где-то немного рисковать. Тем не менее, рада своей медали. Она заставляет еще больше работать над собой, ставить перед собой новые задачи», – отметила спортсменка пресс-службе Федерации тхэквондо Челябинской области. AzAzA 2021-04-12YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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