Челябинские студенты попробовали себя в роли разработчиков цифровых решений на Дне открытых дверей iТерритории

Уже ставший традиционным День открытых дверей iТерритории вновь принял гостей. Центр посетили 27 студентов ведущих вузов Челябинской области - Института естественных и точных наук ЮУрГУ и Института информационных технологий ЧелГУ. Мероприятие прошло при поддержке министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области, сообщает ведомство.На открытии Дня открытых дверей студентов поприветствовала начальник управления анализа и сопровождения цифрового развития регионального ИТ-ведомства Лидия Мигунова. «Челябинский регион активно включился в реализацию национального проекта «Цифровая экономика». Мы заинтересованы в сотрудничестве и стараемся помочь каждому раскрыть свой потенциал. Нам важно, чтобы вы были вовлечены в инновационные проекты, которые мы создаем, в процессы, направленные на развитие нашего региона», - отметила представитель минцифры.На Дне открытых дверей директор Челябинского регионального центра навигационно-информационных технологий Илья Филатов и заместитель директора Михаил Пичик познакомили студентов с направлениями работы и интересными проектами. Часть решений iТерритории были реализованы с участием студентов, например, портал «Вспомним всех поименно», ставший лауреатом конкурса «ПРОФ IT». Над другим проектом, чат-ботом для поликлиник Челябинска, будущие специалисты трудятся в настоящее время под руководством опытных наставников центра. Во время экскурсии по офису студенты узнали об актуальных вакансиях учреждения и как попасть на практику в iТерриторию.Вторая часть встречи имела исключительно практическую направленность – студенты выбрали практики и темы, которые им интересны. Первая группа под руководством главных специалистов iТерритории Альфии Зариповой и Татьяны Анферовой занималась разработкой интерфейса программы системы электронного документооборота в органах власти. Гости активно задавали вопросы, и дискуссия получилась очень интересной.
Источник: пресс-служба минцифры Челябинской области